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    Семак: «Я стал дедушкой, а «Зенит» – чемпионом. Один из самых счастливых дней в жизни»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (4:2), которая принесла петербургской команде чемпионство в РПЛ.

    «Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю

    Пользуясь случаем, поздравляю дочь с рождением дочки, моей внучки. Она сделали меня по-настоящему счастливым, как и команда», — сказал Семак.

    «Зенит» победил «Краснодар» и стал чемпионом второй сезон подряд

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2874

      knikos 44 минуты назад

      Спасибо деду за эту победу !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3660

      Борат 46 минут назад

      Теперь нужно свиней нагнуть и взять кубок ! Гыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2294

      житель СПб 50 минут назад

      Поздравляем!

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