Семак: «Я стал дедушкой, а «Зенит» – чемпионом. Один из самых счастливых дней в жизни»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (4:2), которая принесла петербургской команде чемпионство в РПЛ.

«Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю

Пользуясь случаем, поздравляю дочь с рождением дочки, моей внучки. Она сделали меня по-настоящему счастливым, как и команда», — сказал Семак.

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