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  • ⚡ РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и стал чемпионом второй сезон подряд

⚡ РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и стал чемпионом второй сезон подряд

5 июля 2020, 22:27
145

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» на выезде выиграл у «Краснодара» – 4:2.

Благодаря этой победе петербуржцы гарантировали себе первое место в турнирной таблице.

Команда стала чемпионом второй сезон подряд. Всего у «Зенита» шесть побед в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:4 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Азмун, 5; 1:1 – Уткин, 29; 1:2 – Дзюба, 45 (с пенальти); 2:2 – Уткин, 50; 2:3 – Азмун, 52; 2:4 – Сутормин, 71.

Незабитый пенальти: Вандерсон, 41.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Комментарии (145)
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3a zenit
1593977304
начинайте хрюкать и скулить что Газпром купил чемпионство.Зенит чемпион!!!
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порт
1593977320
А кто чемпион? "ЗЕНИТ" ЧЕМПИОН!!!
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TOL47
1593977568
ЗЕНИТ победа! Зенит чемпионы!
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ROSTOV SUPER
1593979627
Ждем повышения цен на газ ! На праздник денег не хватит !
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Setién Enrique
1593979833
Зенит с титулом! Давайте пожелаем друг другу чтобы следующий чемпион, кто бы им не стал, и его болельщики могли встретить победу без масок!!! Всем здоровья, удачи и любви! (Фан КБ) Похер на вражду клубов. Да и Зенит, как говориться, не кони. Мои поздравлению Зениту и особенно Богданычу. Здоровья ему и его большой семье. И с рождением внучки!
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Январь 59
1594009241
Краснодар вчера выглядел как дети малые. Сначала Сафонов отдал мяч уснувшему около своей штрафной Газинскому. Потом Сандерсон взялся бить пенальти, и не смог переиграть Лунёва, потом Мартынович в штрафной не мог с мячам управиться(как первый раз видит мяч). Короче говоря с такой игрой в ЛЧ делать нечего. Лига Европы -потолок
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Январь 59
1594009401
Всех болельщиков Зенита с Чемпионство.
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oyabun
1594009534
Зенит своей игрой Чемпионство заслужил. Очень уверенно, мощно и без шансов для соперника. Мои поздравления всем болельщикам! На вашей улице праздник )
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Oldtrafford83
1594013108
Всех адекватных болельщиков Зенита с победой в РПЛ!!!
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zigbert
1594014595
Поздравляю Зенит с победой в чемпионате! Команда хорошо укомплектована,нет слабых мест во всех линиях. Борьбы за Чемпионство не получилось. Не нашлось и команд, которые могли бы составить конкуренцию.
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