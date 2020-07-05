⚡ РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и стал чемпионом второй сезон подряд

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» на выезде выиграл у «Краснодара» – 4:2.

Благодаря этой победе петербуржцы гарантировали себе первое место в турнирной таблице.

Команда стала чемпионом второй сезон подряд. Всего у «Зенита» шесть побед в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:4 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Азмун, 5; 1:1 – Уткин, 29; 1:2 – Дзюба, 45 (с пенальти); 2:2 – Уткин, 50; 2:3 – Азмун, 52; 2:4 – Сутормин, 71.

Незабитый пенальти: Вандерсон, 41.

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