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    ⚡ РПЛ. «Зенит» победил «Краснодар» и стал чемпионом второй сезон подряд

    В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» на выезде выиграл у «Краснодара» – 4:2.

    Благодаря этой победе петербуржцы гарантировали себе первое место в турнирной таблице.

    Команда стала чемпионом второй сезон подряд. Всего у «Зенита» шесть побед в РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:4 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Азмун, 5; 1:1 – Уткин, 29; 1:2 – Дзюба, 45 (с пенальти); 2:2 – Уткин, 50; 2:3 – Азмун, 52; 2:4 – Сутормин, 71.

    Незабитый пенальти: Вандерсон, 41.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    05.07.2020 22:27
    Комментарии128
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      Рейтинг: +166

      Zenit_Zenit 54 минуты назад

      Ну вот и всё!
      Победил сильнейший!

      1
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      Рейтинг: +1175

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Краснодара на весь матч не хватило. Зенит выиграл по делу. С победой СБГ!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2874

      knikos > AHTUNGBOL 1 час назад

      У сегодняшнего Краснодара нет Перейры и Мамаева , бегают много , а толку мало. Нужен команде хороший организатор в центр , умный , сообразительный . Ольссон не тянет на такого .

      0
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      Рейтинг: +6184

      paracetamol 1 час назад

      С таким составом и настроем 5 чемпионств подряд Зениту гарантировано.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2874

      knikos > paracetamol 1 час назад

      Давай не будем говорить "Гоп" раньше прыжка . Зениту нужна "десятка" , не забываем , что возраст лидеров немал . Такого состава на 5 лет не хватит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6184

      paracetamol > knikos 38 минут назад

      Два уже есть, всего 3 осталось, если подряд.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2874

      knikos > paracetamol 8 минут назад

      Так до второй звезды вроде 4 надо . Нет ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Спартачи наверное сегодня обделались .

      1
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      ...
      Рейтинг: +6518

      Persona_non_Grata > Ссппааррттаакк 54 минуты назад

      Нам не с чего ))) , а вот вы от радости )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2874

      knikos 1 час назад

      Ещё в перерыве в комментах к трансляции написал , что Краснодара на второй тайм не хватит , уж слишком бегали в первом . Так и получилось . А Зенит , как обычно во втором добавил . Мог бы и ещё парочку задвинуть , но чего-то постеснялся . Мы - чемпионы !!! Семак ставит рекорды. Спасибо деду за победу !

      1
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      Рейтинг: +6184

      paracetamol > knikos 1 час назад

      Краснодар второй матч играл после перерыва, а Зенит - четвертый. Чего же они такие нежные?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2874

      knikos > paracetamol 1 час назад

      Семак сказал , что Зенит плохо сыграл в первом тайме , тем не менее вёл 3:2 . Зенит играл на фоне усталости , явно бегал меньше , чем Красноидар , но бегал с умом !!! И этого хватило. Второй тайм был за Зенитом, Краснодар скорее по инерции атаковал , но тольком ничего не сделал , а Зенит мог ещё парочку положить .

      0
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      Рейтинг: +3473

      Давид59 1 час назад

      Победа заслуженная. Краснодар тоже хорош, но включается в игру фрагментами. Надо всю игру гнуть свою линию.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +409

      Armani nn 1 час назад

      Мои поздравления болелам Зенита.Успехов в ЛЧ.

      P.S Будет и на нашей улице праздник))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1016

      Muboraksho 1 час назад

      Почти как Ливерпуль. С ПОБЕДОЙ!!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1083

      CSKA471 1 час назад

      Зенит с чемпионством!
      Как не прискорбно, но в отношении денег Вам равных сейчас нет, все по делу!
      Болельщиков бело голубых с праздником!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3473

      Давид59 > CSKA471 1 час назад

      Сине - бело - голубых. Бело - голубые это Динамо.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1166

      Бoрат > Давид59 1 час назад

      " Не ту страну навали Гондурасом " я бы предпочел акцент именно на голубые тона . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +1083

      CSKA471 > Давид59 1 час назад

      Мой косяк)

      0
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      Рейтинг: -1166

      Бoрат > Бoрат 1 час назад

      Всем привет !!! Извиняюсь за вынужденное отсутствие - бан (((

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      Рейтинг: -1166

      Бoрат > Бoрат 1 час назад

      При этом хочу отметить причину бана - ответ на комментарий
      " очень не люблю тех, кто балаболит для балабольства и срача "
      - а как же ты , себя надо любить в первую очередь . Гыгыгы ")
      Хочу отметить , что моё гнобление началось после заявления , что я не гей , а бисексуал. Меня начали минусить не только все геи сайта - борат , аларм , пудель , литейный и со . , но и непонятные личности с никами " Lipka 11 ,Lipka 12 ,Lipka 13 " итого 9 липок , при этом их нет в базе бомбардира . После того , как я выдвинул предположение ( на мой взгляд не безосновательное , что к этому причастны админы сайта и поняв что минусы мне по фигу - меня начали банить . Отсюда вывод что геи , а в данном случае просто пи*орасы проникли и в штат админов бомбардира ( прошу натуралов не обижаться - я не про всех , Гыгыгы ) . Уверен , что это одно из моих последних посланий . Гыгыгы .

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      Рейтинг: -1166

      Бoрат > Бoрат 58 минут назад

      При этом многим сходят с рук и оскорбления оппонентов ( в том числе и матерные ) и постоянное гнобление искренних чувств болельщиков ( и как не странно все они поклонники одной команды ) . За сим прощаюсь , думаю этого мне не простят . ГЫГЫГЫ .

      1
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      Рейтинг: +1628

      Валерий1965 1 час назад

      Ура!!!!!!! С заслуженной победой!!!)))

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