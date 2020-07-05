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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Краснодар - Зенит

05.07.2020, Воскресенье, 20:30 мск Россия. Премьер-лига, 26 тур Краснодар - Зенит
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
4 тур
3 августа, суббота 21:30 Зенит 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
20 апреля, суббота 21:00 Краснодар 2:3 Зенит
10 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
7 апреля, суббота 16:30 Зенит 1:2 Краснодар
11 тур
24 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 19:30 Зенит 1:0 Краснодар
15 тур
27 ноября, воскресенье 19:00 Краснодар 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
5 марта, суббота 19:30 Краснодар 0:0 Зенит
5 тур
15 августа, суббота 16:30 Зенит 0:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
17 тур
6 декабря, суббота 16:45 Зенит 4:0 Краснодар
10 тур
18 октября, суббота 17:00 Краснодар 2:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 19:30 Зенит 4:1 Краснодар
1 тур
17 июля, среда 20:00 Краснодар 1:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 Краснодар
11 тур
7 октября, воскресенье 20:15 Краснодар 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
28 августа, воскресенье 16:45 Зенит 5:0 Краснодар
7 тур
1 мая, воскресенье 16:30 Краснодар 0:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +951

    matvei_72 5 июля 2020, 22:48

    ЗЕЕЕЕНИИИИТ ЧЕЕЕЕЕМПИИИИИИОН!!!!!!!! заслуженно, а остальное всё шлак и зависть...Быки тоже молодцы, матч -огонь...Всех зенитовцев с чемпионством!

    2
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    Рейтинг: +951

    matvei_72 > Фанат Рубина 5 июля 2020, 23:44

    а кто заслуживает быть чемпионом, твой Срубин?

    1
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    Рейтинг: +11313

    knikos > Фанат Рубина 5 июля 2020, 23:45

    Зависть - плохое чувство , а зависть с глупостью - атас полный !

    2
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    Рейтинг: +270

    aleksandr1969 5 июля 2020, 22:32

    Ну вот в оставшихся матчах никто не будет кричать о покупке судей!!! Ура мы заслуженно стали чемпионами!!!!!

    1
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    Рейтинг: +6350

    порт 5 июля 2020, 22:28

    А кто чемпион? "Зенит" ЧЕМПИОН!!!

    5
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 5 июля 2020, 22:24

    Тёма еще и голевую передачу оформил. Вообще красавец.
    Лучший игрок сезона уж точно

    3
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 5 июля 2020, 22:17

    Зенит чемпион. Увы

    3
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    Рейтинг: +709

    monser08 > Kurt Angel 5 июля 2020, 22:21

    Что то какие то грустные поздравления

    0
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > monser08 5 июля 2020, 22:22

    где ты поздравление видишь? И чьи поздравления?
    Типичный питерский засектированный неуч

    2
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    Рейтинг: +709

    monser08 > Kurt Angel 5 июля 2020, 22:28

    так пора уже : We are the champions,my friends

    0
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    Рейтинг: +2636

    Andrering87 5 июля 2020, 21:55

    Кузяев был в офсайде, куда смотрели судьи то!!

    4
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    Рейтинг: -688

    valkam72 > Andrering87 5 июля 2020, 21:57

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Карась в мечтах о бабле, которые ему занес в чемоданчике представитель гаСпрома

    -14
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > valkam72 5 июля 2020, 22:08

    Уже чемоданчик занесли, но не от Газпрома, а от РЖД.

    0
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > Andrering87 5 июля 2020, 22:25

    Карасев всегда чудит.

    2
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    Рейтинг: -688

    valkam72 5 июля 2020, 21:52

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Давайте, сломайте шлюбу

    -17
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    Рейтинг: -688

    valkam72 5 июля 2020, 21:51

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Надо было Вилене шлюбе локтем в нос ******..

    -16
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    Рейтинг: +1897

    Aston 5 июля 2020, 21:36

    Бомжевик без пенок ничего не умеет,уже давно понятно

    -2
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    Рейтинг: +772

    FCTB > Aston 5 июля 2020, 21:41

    свиньи и с пенками ничего не умеет

    6
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    Рейтинг: +1897

    Aston > FCTB 5 июля 2020, 22:05

    Ты Что?протрезвело?

    0
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    Рейтинг: +11313

    knikos 5 июля 2020, 21:32

    Чё-то Зенит вялый . Как обычно во втором тайме додавит ? Краснодар на игру настроился лучше , это видно , но насколько его хватит ? Так носиться по жаре ... Ждём второй тайм . Игра смотрится . Оба пеналя 100-процентовые .

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