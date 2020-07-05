Краснодар - Зенит

ЗЕЕЕЕНИИИИТ ЧЕЕЕЕЕМПИИИИИИОН!!!!!!!! заслуженно, а остальное всё шлак и зависть...Быки тоже молодцы, матч -огонь...Всех зенитовцев с чемпионством!
|4 тур
|3 августа, суббота
|21:30
|Зенит
|1:1
|Краснодар
|24 тур
|20 апреля, суббота
|21:00
|Краснодар
|2:3
|Зенит
|10 тур
|7 октября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|2:1
|Краснодар
|25 тур
|7 апреля, суббота
|16:30
|Зенит
|1:2
|Краснодар
|11 тур
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Краснодар
|0:2
|Зенит
|29 тур
|17 мая, среда
|19:30
|Зенит
|1:0
|Краснодар
|15 тур
|27 ноября, воскресенье
|19:00
|Краснодар
|2:1
|Зенит
|19 тур
|5 марта, суббота
|19:30
|Краснодар
|0:0
|Зенит
|5 тур
|15 августа, суббота
|16:30
|Зенит
|0:2
|Краснодар
|17 тур
|6 декабря, суббота
|16:45
|Зенит
|4:0
|Краснодар
|10 тур
|18 октября, суббота
|17:00
|Краснодар
|2:2
|Зенит
|25 тур
|21 апреля, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:0
|Краснодар
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|20:15
|Краснодар
|0:2
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
ЗЕЕЕЕНИИИИТ ЧЕЕЕЕЕМПИИИИИИОН!!!!!!!! заслуженно, а остальное всё шлак и зависть...Быки тоже молодцы, матч -огонь...Всех зенитовцев с чемпионством!
а кто заслуживает быть чемпионом, твой Срубин?
Зависть - плохое чувство , а зависть с глупостью - атас полный !
Ну вот в оставшихся матчах никто не будет кричать о покупке судей!!! Ура мы заслуженно стали чемпионами!!!!!
Тёма еще и голевую передачу оформил. Вообще красавец.
Лучший игрок сезона уж точно
Зенит чемпион. Увы
Что то какие то грустные поздравления
так пора уже : We are the champions,my friends
Кузяев был в офсайде, куда смотрели судьи то!!
Карасев всегда чудит.