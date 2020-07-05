Серия А. Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Лацио», «Сассуоло» победил «Лечче»

«Милан» в 30-м туре чемпионата Италии крупно победил «Лацио». Формально решающий мяч забил Хакан Чалханоглу. Миланцы поднялись в зону Лиги Европы.
В другой встрече «Сассуоло» справился с «Лечче», забив четыре гола. Гости занимают место в зоне вылета.
Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур
Голы: 1:0 – Капуто, 5; 1:1 – Лучиони, 27; 2:1 – Берарди, 63 (с пенальти); 2:2 – Манкозу, 67 (с пенальти); 3:2 – Бога, 78; 4:2 – Мюлдюр, 83.
Голы: 0:1 – Чалханоглу, 23; 0:2 – Ибрагимович, 34 (с пенальти); 0:3 – Ребич, 59.
Источник: Бомбардир.ру