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  • Серия А. Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Лацио», «Сассуоло» победил «Лечче»

Серия А. Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Лацио», «Сассуоло» победил «Лечче»

5 июля 2020, 00:36
3

«Милан» в 30-м туре чемпионата Италии крупно победил «Лацио». Формально решающий мяч забил Хакан Чалханоглу. Миланцы поднялись в зону Лиги Европы.

В другой встрече «Сассуоло» справился с «Лечче», забив четыре гола. Гости занимают место в зоне вылета.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур

Сассуоло – Лечче – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Капуто, 5; 1:1 – Лучиони, 27; 2:1 – Берарди, 63 (с пенальти); 2:2 – Манкозу, 67 (с пенальти); 3:2 – Бога, 78; 4:2 – Мюлдюр, 83.

Лацио – Милан – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Чалханоглу, 23; 0:2 – Ибрагимович, 34 (с пенальти); 0:3 – Ребич, 59.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Лацио Милан Сассуоло Лечче Ибрагимович Златан
Комментарии (3)
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Kurt Angel
1593901161
Жаль, что с первых туром на Ребича ставку не делали
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AleSan4es
1593901850
Лацио пида.расы такой пресс завалили.....
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_MATRIX_
1593931129
Ай да Миланушка!
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