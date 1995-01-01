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    Серия А. Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Лацио», «Сассуоло» победил «Лечче»

    «Милан» в 30-м туре чемпионата Италии крупно победил «Лацио». Формально решающий мяч забил Хакан Чалханоглу. Миланцы поднялись в зону Лиги Европы.

    В другой встрече «Сассуоло» справился с «Лечче», забив четыре гола. Гости занимают место в зоне вылета.

    Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур

    Сассуоло – Лечче – 4:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Капуто, 5; 1:1 – Лучиони, 27; 2:1 – Берарди, 63 (с пенальти); 2:2 – Манкозу, 67 (с пенальти); 3:2 – Бога, 78; 4:2 – Мюлдюр, 83.

    Лацио – Милан – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Чалханоглу, 23; 0:2 – Ибрагимович, 34 (с пенальти); 0:3 – Ребич, 59.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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