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Сассуоло - Лечче

04.07.2020, Суббота, 20:30 мск Италия. Серия А, 30 тур Сассуоло - Лечче
Италия. Серия А (2019/2020)
11 тур
3 ноября, воскресенье 17:00 Лечче 2:2 Сассуоло
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