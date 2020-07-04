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  • РПЛ. «Локомотив» и «Сочи» голов не забили, «Зенит» завтра может оформить чемпионство

РПЛ. «Локомотив» и «Сочи» голов не забили, «Зенит» завтра может оформить чемпионство

4 июля 2020, 22:32
92

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл дома вничью. Ни москвичи, ни сочинцы не смогли забить мячи.

На 99-й минуте Алексей Миранчук не реализовал пенальти.

Поскольку «Локомотив» потерял очки, завтра, 5 июля, в случае победы над «Краснодаром» второе подряд чемпионство оформит «Зенит».

При Марко Николиче «Локомотив» не проигрывает.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Локомотив (Москва) – Сочи – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов (Магкеев, 90), Идову, Чорлука, Мурило, Жемалетдинов (Мариу, 64), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов (Сулейманов, 72), Крыховяк, Эдер (Рыбчинский, 72).

«Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Мевля (Полоз, 46), Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин (Заболотный, 90+5).

Предупреждения: Ан. Миранчук, 10; Жемалетдинов, 16; Живоглядов, 69; Крыховяк, 89 – Бурмистров, 28; Набиуллин, 47; Заика, 57; Кокорин, 83.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Локомотив
Комментарии (92)
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фанат джигурды
1593891354
Спасибо Николичу за его гениальность!!!! Зачем нам в лиге чемпионов ухудшать антирекорд Спартака. Лучше середина, да добрая б...
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TERMIK2142
1593891358
Че вернулись во временя Смородской. Спасибо гдир ******! ЮРИЙ ПАЛЫЧ ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
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zra78
1593891395
Ну наконец то у нас лучший гендиректор и соответственно с его помощью аху.н.ый тренер.... Ура плять... Сдохни грузин!
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portero
1593891626
нормальный результат. ждем завтра...
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vladik12
1593891629
Пора возвращать Смородскую.
Ответить
arrivalgist
1593891705
Афигеть как коментаторы топят за этих никчемных, самовлюбленных миранчуков! )))
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латунный
1593893546
жаль лучший форвард среди детей антоха не забил
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Zenit2312
1593893796
Вот тут Сочи хвалят ! На нах.й он нужен!!!! Зенит один клуб а это недопонимание должно играть в ФНЛ .Пусть там Ротенберга тешит
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wobaekat
1593896469
И ради этого выгнали Палыча? На паровоз больно смотреть
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Январь 59
1593927864
А впереди у Локо не так то уж всё безоблачно. Ещё играть с Спартаком и ЦСКА. И вряд ли в этих дерби будет все легко и просто.
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