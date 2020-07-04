РПЛ. «Локомотив» и «Сочи» голов не забили, «Зенит» завтра может оформить чемпионство

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл дома вничью. Ни москвичи, ни сочинцы не смогли забить мячи.

На 99-й минуте Алексей Миранчук не реализовал пенальти.

Поскольку «Локомотив» потерял очки, завтра, 5 июля, в случае победы над «Краснодаром» второе подряд чемпионство оформит «Зенит».

При Марко Николиче «Локомотив» не проигрывает.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Локомотив (Москва) – Сочи – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов (Магкеев, 90), Идову, Чорлука, Мурило, Жемалетдинов (Мариу, 64), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов (Сулейманов, 72), Крыховяк, Эдер (Рыбчинский, 72).

«Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Мевля (Полоз, 46), Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин (Заболотный, 90+5).

Предупреждения: Ан. Миранчук, 10; Жемалетдинов, 16; Живоглядов, 69; Крыховяк, 89 – Бурмистров, 28; Набиуллин, 47; Заика, 57; Кокорин, 83.

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