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    РПЛ. «Локомотив» и «Сочи» голов не забили, «Зенит» завтра может оформить чемпионство

    «Локомотив» во второй раз подряд сыграл дома вничью. Ни москвичи, ни сочинцы не смогли забить мячи.

    На 99-й минуте Алексей Миранчук не реализовал пенальти.

    Поскольку «Локомотив» потерял очки, завтра, 5 июля, в случае победы над «Краснодаром» второе подряд чемпионство оформит «Зенит».

    При Марко Николиче «Локомотив» не проигрывает.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Локомотив (Москва) – Сочи – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Локомотив»: Коченков, Живоглядов (Магкеев, 90), Идову, Чорлука, Мурило, Жемалетдинов (Мариу, 64), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов (Сулейманов, 72), Крыховяк, Эдер (Рыбчинский, 72).

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Мевля (Полоз, 46), Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин (Заболотный, 90+5).

    Предупреждения: Ан. Миранчук, 10; Жемалетдинов, 16; Живоглядов, 69; Крыховяк, 89 – Бурмистров, 28; Набиуллин, 47; Заика, 57; Кокорин, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2020 22:32
    Комментарии78
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    • ...
      Рейтинг: -3758

      gosproektikabinet 11 минут назад

      и опять пенку дали, пытались вытащить, завтра жду убийства очередного краснодара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +801

      wobaekat 47 минут назад

      И ради этого выгнали Палыча? На паровоз больно смотреть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3155

      Fan Loko mik 1 час назад

      Фарфана опять даже в запасе НЕТ!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Zenit2312 1 час назад

      Вот тут Сочи хвалят ! На нах.й он нужен!!!! Зенит один клуб а это недопонимание должно играть в ФНЛ .Пусть там Ротенберга тешит

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1169

      AHTUNGBOL > Zenit2312 1 час назад

      Самое интересное, что вРотенбергу этот клуб в нагрузку дали, он сам говорил, что футбол не его, просто надо, чтобы стадион в Сочи не простаивал...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +162

      Zenit2312 > AHTUNGBOL 32 минуты назад

      Дед ему сказал надо вася надо - и всё... ну как то так я думаю всё это происходило ! Но перед этим было бегство питерского Динамо в Сочи! Стыдно с.ка ..... стыдно!!!

      0
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      Рейтинг: +1744

      латунный 1 час назад

      жаль лучший форвард среди детей антоха не забил

      2
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      Рейтинг: +743

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Сочинцы, ну как же так ??? Нужно было увозить три очка !!! Что у вас с завершением атак ? Что с реализацией, Нобоа порол весь матч сегодня, ведь за вами вся страна следит. Цаллагов думать не нужно, зачем фол на пенальти если там даже мяча нет ?

      3
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      Рейтинг: +6151

      paracetamol 1 час назад

      Если быкам 6 коронавирусных очков дадут, то они полюбасу на 2 месте, даже если Зениту сольют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      paracetamol 1 час назад

      В прошлом году тоже в Краснодаре оформили. Захватывающий был матч!

      3
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      Рейтинг: +1200

      волчарик > paracetamol 1 час назад

      В самолете,после Грозного.

      3
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      Рейтинг: +458

      Fju-2 > волчарик 1 час назад

      Вандерфульно было!)

      0
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      Рейтинг: +2208

      житель СПб > paracetamol 1 час назад

      И с отмечанием в самолете, и с феерией в аэропорту в Пулково!

      2
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      Рейтинг: +1058

      фанат джигурды 1 час назад

      При Марко Николиче «Локомотив» не проигрывает.


      Пока...

      1
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      Рейтинг: +404

      arrivalgist 2 часа назад

      Афигеть как коментаторы топят за этих никчемных, самовлюбленных миранчуков! )))

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