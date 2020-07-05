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Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
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Локомотив - Сочи

04.07.2020, Суббота, 20:30 мск Россия. Премьер-лига, 26 тур Локомотив - Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
9 тур
14 сентября, суббота 19:00 Сочи 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды 4 июля 2020, 22:15

    Пора тренеру Локо на голове нарисовать вертикальную полоску.

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    Рейтинг: +3912

    minaev23 4 июля 2020, 21:11

    Удачи Локомотиву!

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 4 июля 2020, 20:41

    Сегодня Сочи поменяется местами со Спартаком.

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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 4 июля 2020, 18:36

    Есть две причины по чему я болею за победу Сочи, 1-это мой город и 2- обидно за Юрий Палыча.

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    Рейтинг: +476

    FCLM_FCRM > sobaka120982 4 июля 2020, 22:04

    От Сочи в этом футбольном клубе только название

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    Рейтинг: +204

    Juic > FCLM_FCRM 5 июля 2020, 20:24

    Посмотрите историю клубов НБА - в профессиональных лигах это нормальная ситуация.

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 4 июля 2020, 16:34

    СОЧИ ПУСТЬ НЕ ПОДФАРТИТ!ЛОКО СОБЕРЁТСЯ И СЕГОДНЯ ПОБЕДИТ!

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    Рейтинг: +104

    RUPRICHT 4 июля 2020, 14:33

    ЛОКО НЕ ПОДВЕДЕТ!!!!ОНИ Ж ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ!!!!КРУГЛОЕ НЕСУТ А КВАДРАТНОЕ КАТЯТ!!!ЭТО ИХ ДЕВИЗ!!!!

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 4 июля 2020, 12:08

    Будет весело, если Сочи дрюкнет Локомотив. Атака у южан серьёзная.

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    Рейтинг: +20

    x800ат > ilichkadr 4 июля 2020, 14:22

    Весело Кому?-Зениту?

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > x800ат 4 июля 2020, 15:24

    Не, Локомотиву и его руководству.

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