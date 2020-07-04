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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Сочи
Локомотив - Сочи: обзор матча 04 июля 2020
Локомотив
04.07.2020, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Сочи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Сочи
Пенальти не реализован!
А. Миранчук
90'
+8
90'
+5
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Кокорин
Замена
С. Магкеев
️️️️
Д. Живоглядов
90'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
88'
82'
Желтая карточка
А. Кокорин
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Эдер
72'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Д. Куликов
72'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
69'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Р. Жемалетдинов
64'
57'
Желтая карточка
К. Заика
47'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
46'
Замена
Д. Полоз
️️️️
М. Мевля
28'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
15'
Желтая карточка
А. Миранчук
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
27
Кирилл Заика
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
4-2-3-1
1
Коченков
30
Идову
14
Чорлука
26
Серкейра
27
Живоглядов
20
Крыховяк
25
Куликов
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
21
Миранчук
24
Эдер
4-1-2-2-1
35
Джанаев
99
Новосельцев
32
Мевля
45
Миладинович
3
Набиуллин
15
Цаллагов
27
Заика
16
Нобоа
18
Бурмистров
77
Мостовой
9
Кокорин
27
Живоглядов
27
Магкеев
27
Магкеев
27
Живоглядов
10
Жемалетдинов
23
Мариу
23
Мариу
10
Жемалетдинов
25
Куликов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
25
Куликов
24
Эдер
99
Сулейманов
99
Сулейманов
24
Эдер
32
Мевля
7
Полоз
7
Полоз
32
Мевля
9
Кокорин
91
Заболотный
91
Заболотный
9
Кокорин
Остались в запасе
Локомотив
Сочи
8
Роман Тугарев
ЛВ
27
Артур Черный
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
16
Максим Мухин
ОП
Главный тренер
Марко Николич
11
Андрей Боковой
ПВ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
27
Артур Черный
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
16
Максим Мухин
ОП
Остались в запасе
11
Андрей Боковой
ПВ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Локомотив - Сочи
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
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