Журналист Палмери: «Ливерпуль» договорился с Алькантарой»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара близок к трансферу в «Ливерпуль». Англичане договорились с футболистом.
«Ливерпуль» согласовал личные условия с Алькантарой. В ближайшие дни будет официальное предложение «Баварии». Она хочет получить около 35 миллионов евро. «Ливерпуль» хочет выплатить 30 миллионов плюс бонусы», – написал Танкреди Палмери.
Инсайдер Николо Скира сообщает, что Алькантара подпишет четырехлетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год.
- Контракт Тиаго с «Баварией» действует до июня 2021 года.
- 29-летний Алькантара стоит на рынке 48 миллионов евро.
- Обе команды выиграли в текущем сезоне чемпионаты своих стран.
Источник: твиттер Танкреди Палмери
Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 191,4 тысячи человек.