Журналист Палмери: «Ливерпуль» договорился с Алькантарой»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара близок к трансферу в «Ливерпуль». Англичане договорились с футболистом.

«Ливерпуль» согласовал личные условия с Алькантарой. В ближайшие дни будет официальное предложение «Баварии». Она хочет получить около 35 миллионов евро. «Ливерпуль» хочет выплатить 30 миллионов плюс бонусы», – написал Танкреди Палмери.

Инсайдер Николо Скира сообщает, что Алькантара подпишет четырехлетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год.