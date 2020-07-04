Алексей Миранчук: «Почему не отстояли Семина? Я футболист, не функционер. Моя зона ответственности – на поле»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук ответил на вопрос, почему команда не вмешалась в непродление контракта с бывшим главным тренером Юрием Семиным. Он ушел 31 мая.

«Честно, не хочу вмешиваться в противостояние болельщиков и руководства клуба. У фанатов своe мнение, которое они в праве высказывать. Никто не запрещает. У нас, футболистов, свои задачи: выйти, показать хорошую игру и дать результат.

Вмешиваться в политику клуба не буду. В комментариях болельщики писали, мол, почему вы не повлияли и не отстояли Семина. Но я футболист, а не президент или генеральный директор, чтобы убирать кого-то или назначать. Моя зона ответственности — на поле. Всe, что могу сказать Юрию Палычу, — огромное спасибо. У нас были замечательные отношения.

Большого разговора после этого у нас не было. Но после травмы он написал мне слова поддержки. К Юрию Палычу у меня только тeплые и добрые воспоминания», – сказал Миранчук Sport24.