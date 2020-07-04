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    Президент «Урала» Иванов – об отмененном матче с «Оренбургом»: «Ребята не радовались, что получили три очка без игры»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к отмене матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга».

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    «Как сказалась на команде ситуация с отмененным матчем в Оренбурге? Ребята переживают за коллег по футбольному цеху. Не было такого, что они радовались из-за того, что получили три очка без игры.

    Все понимают, что так сложилась ситуация, это могло произойти с любой командой. Очень жалко «Оренбург». Думаю, психологически эта ситуация повлияла на наших игроков только в худшую сторону. Они же знают, что там такие же футболисты, как и они сами. Сочувствуем «Оренбургу» и желаем поскорее справиться с этими неприятностями», – сказал Иванов.

    Спортивный директор «Оренбурга»: «Что нам делать? Дарить всем по три очка больше не хочется»

    Источник: Sport24

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