«Оренбург» в матче с «Уралом» получил второе подряд техническое поражение

«Уралу» присудили техническую победу в матче 25-го тура РПЛ против «Оренбурга». Встреча не состоялась из-за вспышки коронавируса в составе оренбуржцев.
«За необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча присудить поражение ФК «Оренбург» со счетом 0:3», – постановил КДК РФС.
- Это второе подряд техническое поражение для «Оренбурга».
- Команда идет в РПЛ последней.
- У нескольких футболистов «Оренбурга» диагностировали двустороннюю пневмонию.
Источник: РФС