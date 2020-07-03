«Оренбург» в матче с «Уралом» получил второе подряд техническое поражение

«Уралу» присудили техническую победу в матче 25-го тура РПЛ против «Оренбурга». Встреча не состоялась из-за вспышки коронавируса в составе оренбуржцев.

«За необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча присудить поражение ФК «Оренбург» со счетом 0:3», – постановил КДК РФС.