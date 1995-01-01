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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Оренбург» в матче с «Уралом» получил второе подряд техническое поражение

    «Уралу» присудили техническую победу в матче 25-го тура РПЛ против «Оренбурга». Встреча не состоялась из-за вспышки коронавируса в составе оренбуржцев.

    «За необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча присудить поражение ФК «Оренбург» со счетом 0:3», – постановил КДК РФС.

    • Это второе подряд техническое поражение для «Оренбурга».
    • Команда идет в РПЛ последней.
    • У нескольких футболистов «Оренбурга» диагностировали двустороннюю пневмонию.

    Источник: РФС

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6466

      Persona_non_Grata 58 минут назад

      Похоже Газпром режил скинуть этот балласт , надеясь , что Зенит при отсутствии внятной конкуренции в следующем сезоне сможет справится только при наличии одного вассала и админ ресурса .

      1
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      Рейтинг: +1189

      волчарик > Persona_non_Grata 7 минут назад

      Как уже достали троли.Если газпром все купил,все остальные продажные шалавы?

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