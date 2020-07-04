У «Зенита» есть право обратного выкупа Лесового из «Арсенала»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сможет выкупить полузащитника Даниила Лесового у тульского «Арсенала», если посчитает это целесообразным.

«В договоре аренды было право на выкуп игрока и «Арсенал» им воспользовался. Это говорит о том, что Лесовой прогрессирует. Если он будет прогрессировать дальше – у нас есть право обратного выкупа», – сказал Медведев.