У «Зенита» есть право обратного выкупа Лесового из «Арсенала»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сможет выкупить полузащитника Даниила Лесового у тульского «Арсенала», если посчитает это целесообразным.
«В договоре аренды было право на выкуп игрока и «Арсенал» им воспользовался. Это говорит о том, что Лесовой прогрессирует. Если он будет прогрессировать дальше – у нас есть право обратного выкупа», – сказал Медведев.
- За «Арсенал» хавбек на правах аренды выступал с июля 2018 года.
- В его активе 44 матча, пять голов и четыре ассиста.
- По информации журналиста Сергея Егорова, туляки выкупили Лесового за 600 тысяч евро и заключили с ним трехлетний контракт.
Источник: «Р-Спорт»