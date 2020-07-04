Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    У «Зенита» есть право обратного выкупа Лесового из «Арсенала»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сможет выкупить полузащитника Даниила Лесового у тульского «Арсенала», если посчитает это целесообразным.

    «В договоре аренды было право на выкуп игрока и «Арсенал» им воспользовался. Это говорит о том, что Лесовой прогрессирует. Если он будет прогрессировать дальше – у нас есть право обратного выкупа», – сказал Медведев.

    • За «Арсенал» хавбек на правах аренды выступал с июля 2018 года.
    • В его активе 44 матча, пять голов и четыре ассиста.
    • По информации журналиста Сергея Егорова, туляки выкупили Лесового за 600 тысяч евро и заключили с ним трехлетний контракт.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1270

      acor94 2 часа назад

      Европейская практика однако.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77589
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru