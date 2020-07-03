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    Чалов рискует пропустить матчи с «Ахматом» и «Оренбургом»

    Участие нападающего Федора Чалова в ближайших матчах ЦСКА находится под вопросом.

    По информации Sport24, 22-летний футболист, вероятно, пропустит игру 26-го тура РПЛ против «Ахмата» из-за травмы колена.

    Кроме того, форвард может не сыграть с «Оренбургом», если матч вообще состоится.

    • Чалов получил повреждение во время дерби со «Спартаком».
    • В текущем сезоне в активе игрока шесть голов и шесть ассистов в 34 матчах.
    • ЦСКА должен сыграть с «Ахматом» 4 июля, а с «Оренбургом» – 8 июля.

    Источник: Sport24

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      порт 49 минут назад

      В Вольфсбург билеты покупает.

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