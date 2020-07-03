Чалов рискует пропустить матчи с «Ахматом» и «Оренбургом»

Участие нападающего Федора Чалова в ближайших матчах ЦСКА находится под вопросом.
По информации Sport24, 22-летний футболист, вероятно, пропустит игру 26-го тура РПЛ против «Ахмата» из-за травмы колена.
Кроме того, форвард может не сыграть с «Оренбургом», если матч вообще состоится.
- Чалов получил повреждение во время дерби со «Спартаком».
- В текущем сезоне в активе игрока шесть голов и шесть ассистов в 34 матчах.
- ЦСКА должен сыграть с «Ахматом» 4 июля, а с «Оренбургом» – 8 июля.
Источник: Sport24