РПЛ. «Ростов» на 100-й минуте благодаря пенальти вырвал ничью в игре с «Краснодаром»

«Краснодар» провел первый матч после возобновления чемпионата России. Южане не справились с «Ростовом». Мяч у гостей забил Маркус Берг.

Разрыв между третьим местом («Краснодар») и четвертым («Ростов») остался прежним – три очка.

Команды провели на поле 111 минут. Это самый продолжительный матч в истории РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Берг, 13; 1:1 – Попов, 90+10 (с пенальти).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян (Хаджикадунич, 64), Глебов (Норманн, 71), Зайнутдинов (Ведерников, 86), Саплинов (Попов, 72), Шомуродов (Долгов, 64).

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Черников, 64), Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин (Сулейманов, 57), Олссон (Камболов, 75), Кайо, Вилена, Вандерсон (Фернандеш, 75), Берг.

Предупреждения: Шомуродов, 59; Саплинов, 64; Мамаев, 66; Зайнутдинов, 70; Долгов, 90+11 – Черников, 79; Сафонов, 89; Сулейманов, 90+6; Фернандеш, 90+7.

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