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  • РПЛ. «Ростов» на 100-й минуте благодаря пенальти вырвал ничью в игре с «Краснодаром»

РПЛ. «Ростов» на 100-й минуте благодаря пенальти вырвал ничью в игре с «Краснодаром»

1 июля 2020, 22:09
85

«Краснодар» провел первый матч после возобновления чемпионата России. Южане не справились с «Ростовом». Мяч у гостей забил Маркус Берг.

Разрыв между третьим местом («Краснодар») и четвертым («Ростов») остался прежним – три очка.

Команды провели на поле 111 минут. Это самый продолжительный матч в истории РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Берг, 13; 1:1 – Попов, 90+10 (с пенальти).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян (Хаджикадунич, 64), Глебов (Норманн, 71), Зайнутдинов (Ведерников, 86), Саплинов (Попов, 72), Шомуродов (Долгов, 64).

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Черников, 64), Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин (Сулейманов, 57), Олссон (Камболов, 75), Кайо, Вилена, Вандерсон (Фернандеш, 75), Берг.

Предупреждения: Шомуродов, 59; Саплинов, 64; Мамаев, 66; Зайнутдинов, 70; Долгов, 90+11 – Черников, 79; Сафонов, 89; Сулейманов, 90+6; Фернандеш, 90+7.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
Комментарии (85)
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radist_21
1593630848
Такую пенку придумать-это нечто!Браво,Мешков!!!
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Из Твери Леха
1593630895
Очередной РПЛ-овский цирк. Левейший пенальти. Может руки скотчем обмотать или вообще ампутировать, чтоб мячи в них случайно не попадали?
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nominum
1593631059
Краснодар, конечно, сильнее смотрелся. Ростов прибавил только после выхода Норманна и Попова. Пенальти по-моему левый. Надо своё забивать. В прошлом туре Прошляков киксанул, сегодня Долгов.
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GoLenaStop
1593631225
Игра с клубом Ростсельмаш - самый продолжительный матч в истории РПЛ. И самый большой счет в истории РПЛ - тоже мы. И в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ первые - тоже МЫ!!! А РОСТСЕЛЬМАШ!! А СПАСИБО!!!
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волчарик
1593631498
Молодцы,хорошая игра.По пенальти вообще перестал понимать,по лицу бьют-не ставят,игрок в полете спиной-ставят(локтем чуть себе не закинул).
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житель СПб
1593631872
Люблю Краснодар за игру! (И Ростов вправе претендовать на уважение и приязнь). НО! Вторая хорошая команда сегодня считает, что один гол забили - и можно расслабиться. Зенит успел исправиться - а Краснодар - нет. Виноваты сами! Ругать надо себя! Были сегодня гораздо сильнее Ростова, могли и должны были делать счет 2-0, и все вопросы были бы закрыты. Вот футбольный бог и наказал, а обиженному (на 1 известную игру) Ростову дал возможность получить очко. Посмотрите, как играют сильные клубы - в Англии (все!), а у нас так играет Локомотив - пока нет финального свистка - играй, забивай! До последней секунды. Вот такие дела... А Краснодару и Ростову - желаю успехов в концовке Чемпа, болею за них!
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житель СПб
1593632064
И второе - и наверное, главное: эти ВАРы - просто безобразие!!! Не сами они, они - это хорошо, но так, как их применяют? Надо срочно это заканчивать! Если тебе (судье матча) за 30 сек - 1 мин не дают однозначный ответ - не жди, беги смотри сам! Надеюсь сегодня судье поставят 2! И не потому, что он плохой, мне в целом понравилось его судейство - а за эти безумные затягивания времени, размышления... Слушайте, это не шахматы!
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латунный сепаратист
1593633617
ростов на волевых качествах играл .сидели на карантине не тренеровались .одним словом МУЖИКИ
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evgevg13
1593659153
Пенальти точно левый. По логике этого якобы судьи можно спокойно заходить в штрафную к сопернику, выбрать игрока стоящего к тебе спиной, запулить ему мяч в руку, пока он не видит и заработать пенальти. Раз десять так повторить и двузначный счет в кармане.
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zigbert
1593686158
Интересная получилась игра. Краснодар выглядел предпочтительней и если бы Ростов не проявил характер,игра так бы и закончилась победой Краснодара. Концовку Ростов провел с запредельной настойчивостью. Эта ничья пожалуй выгодна больше для Зенита.
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