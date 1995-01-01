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    РПЛ. «Ростов» на 100-й минуте благодаря пенальти вырвал ничью в игре с «Краснодаром»

    «Краснодар» провел первый матч после возобновления чемпионата России. Южане не справились с «Ростовом». Мяч у гостей забил Маркус Берг.

    Разрыв между третьим местом («Краснодар») и четвертым («Ростов») остался прежним – три очка.

    Команды провели на поле 111 минут. Это самый продолжительный матч в истории РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Берг, 13; 1:1 – Попов, 90+10 (с пенальти).

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян (Хаджикадунич, 64), Глебов (Норманн, 71), Зайнутдинов (Ведерников, 86), Саплинов (Попов, 72), Шомуродов (Долгов, 64).

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский (Черников, 64), Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин (Сулейманов, 57), Олссон (Камболов, 75), Кайо, Вилена, Вандерсон (Фернандеш, 75), Берг.

    Предупреждения: Шомуродов, 59; Саплинов, 64; Мамаев, 66; Зайнутдинов, 70; Долгов, 90+11 – Черников, 79; Сафонов, 89; Сулейманов, 90+6; Фернандеш, 90+7.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:09
    Комментарии34
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      Рейтинг: +4069

      Рубинище 7 минут назад

      Ну как тут о предвзятости не заговорить. вагон добавленного времени и пендаль в конце.

      0
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      Рейтинг: +2083

      житель СПб 9 минут назад

      И второе - и наверное, главное: эти ВАРы - просто безобразие!!! Не сами они, они - это хорошо, но так, как их применяют? Надо срочно это заканчивать! Если тебе (судье матча) за 30 сек - 1 мин не дают однозначный ответ - не жди, беги смотри сам! Надеюсь сегодня судье поставят 2! И не потому, что он плохой, мне в целом понравилось его судейство - а за эти безумные затягивания времени, размышления... Слушайте, это не шахматы!

      2
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      Рейтинг: +200

      TERMIK2142 > житель СПб 3 минуты назад

      Такое только у нас))) Причем с рестарта чемпионата эту дич уже надоело наблюдать((( Как не видеоповтор так все можно идти по своим делам на пол часа)

      1
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      Рейтинг: +5102

      a-rakhmatov 11 минут назад

      Очень жаль!!!.....Не получилось настоящего южного дерби....Пока всея команда пребывает в карантинной спячке, практически вся команда не набрала спортивной формы...Надеемся и верим команда восстановится и пройдет в ЛЧ...))

      1
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      Рейтинг: +2083

      житель СПб 12 минут назад

      Люблю Краснодар за игру! (И Ростов вправе претендовать на уважение и приязнь). НО! Вторая хорошая команда сегодня считает, что один гол забили - и можно расслабиться. Зенит успел исправиться - а Краснодар - нет. Виноваты сами! Ругать надо себя! Были сегодня гораздо сильнее Ростова, могли и должны были делать счет 2-0, и все вопросы были бы закрыты. Вот футбольный бог и наказал, а обиженному (на 1 известную игру) Ростову дал возможность получить очко. Посмотрите, как играют сильные клубы - в Англии (все!), а у нас так играет Локомотив - пока нет финального свистка - играй, забивай! До последней секунды. Вот такие дела...
      А Краснодару и Ростову - желаю успехов в концовке Чемпа, болею за них!

      4
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      Рейтинг: +1282

      ААМ 13 минут назад

      Похоже после этого матча Зенит - чемпион.

      2
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      Рейтинг: +5102

      a-rakhmatov > ААМ 5 минут назад

      Реально, Зенит - чемпион!!!.....Нереально, что Зеня может потерять все очки в оставшихся играх, а Локо может все игры выиграть...))

      2
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      Рейтинг: +1177

      anjaneri 15 минут назад

      Ростовщики , есть ростовщики, - они не любят оставаться без своих процентов дохода......

      1
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      Рейтинг: +1174

      волчарик 18 минут назад

      Молодцы,хорошая игра.По пенальти вообще перестал понимать,по лицу бьют-не ставят,игрок в полете спиной-ставят(локтем чуть себе не закинул).

      4
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      ...
      Рейтинг: +200

      TERMIK2142 > волчарик 13 минут назад

      Мне кажется сами судьи перестали понимать когда правильно поставить на точку, а когда нет.

      2
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      Рейтинг: +5424

      GoLenaStop 23 минуты назад

      Игра с клубом Ростсельмаш - самый продолжительный матч в истории РПЛ.
      И самый большой счет в истории РПЛ - тоже мы.
      И в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ первые - тоже МЫ!!!
      А РОСТСЕЛЬМАШ!!
      А СПАСИБО!!!

      3
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      Рейтинг: +615

      nominum 25 минут назад

      Краснодар, конечно, сильнее смотрелся. Ростов прибавил только после выхода Норманна и Попова. Пенальти по-моему левый. Надо своё забивать. В прошлом туре Прошляков киксанул, сегодня Долгов.

      4
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      Рейтинг: +39818

      MaxRnD > nominum 23 минуты назад

      Валера в этой игре хотел поберечь переболевший центр, но ему не дали. Всё равно пришлось ребят выпускать. И если бы не рука, то попытка дать посидеть лидерам дорого бы обошлась

      Долговы, Прошляковы, Глебовы и Саплиновы откровенно не тянут, даже не болевши

      1
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      Рейтинг: -3758

      gosproektikabinet > nominum 16 минут назад

      с выходом мешкова вы стали сильнее

      0
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      Рейтинг: +638

      S.K.V. 26 минут назад

      Все молодцы.

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