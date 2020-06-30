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  • РПЛ. «Локомотив» на 95-й минуте ушел от поражения в матче с «Крыльями Советов», в игре два удаления

РПЛ. «Локомотив» на 95-й минуте ушел от поражения в матче с «Крыльями Советов», в игре два удаления

30 июня 2020, 19:58
49

«Локомотив» потерпел первую потерю очков при главном тренере Марко Николиче. Москвичи не обыграли «Крылья Советов», главный тренер которых Андрей Талалаев приступил к обязанностям на этой неделе. В матче случились два удаления.

«Крылья Советов» покинули последнее место. «Локомотив» остался на второй строчке турнирной таблицы.

Алексей Миранчук в последних трех матчах забил четыре гола.

Дмитрий Баринов провел 100-й матч за «Локомотив».

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Радоньич, 14; 1:1 – Ал. Миранчук, 90+5.

«Локомотив»: Гилерме (Коченков, 33), Игнатьев, Кверквелия (Живоглядов, 69), Идову, Чорлука, Баринов, Жемалетдинов (Антон Миранчук, 57), Алексей Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

«Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак (Хади, 57), Лысцов, Зеффан (Чичерин, 40), Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович (Антон, 46), Глушенков (Терехов, 90+2), Радоньич (Зиньковский, 46).

Предупреждения: Игнатьев, 27; Чорлука, 48; Идову, 75; Эдер, 87 – Тимофеев, 10; Полуяхтов, 33; Кабутов, 45+2; Гацкан, 51; Хади, 71; Фролов, 81.

Удаления: Игнатьев, 50 (вторая ж.к.) – Хади, 73 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Талалаев Андрей
Комментарии (49)
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Sviro
1593536434
Сенсации не получилось. Увы.
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SPACE TRUCKIN
1593536497
болел за Крылья...Зиньковский - косоноженький...разочарован результатом...((
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Sviro
1593536572
А хади за каким хреном выходил? Чтобы за менее чем 20 минут заработать красную карточку? Талант !!
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paracetamol
1593536574
Крылышек жалко, не дотерпели 10 секунд!
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valkam72
1593536833
Так и с педикулезным синитом Крылья минимум на ничью должны были сыграть, если бы не купленный гаСпромом судьишка. Позор бомжарне. Еще и Вилкова на тамбов себе назначили.
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MaxRnD
1593537014
Странно, в игре с Зенитом Глушенков сбросил плечом мяч под голевой удар Радоничу - гол Радонича не засчитали, а тут Антон чисто забивает плечом ..... Так можно ???
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dinar7777dinar
1593537591
похоже 1 дебила который в концовке не смог перебросить вратаря локо сегодня побьют сильно сильно !
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portero
1593542264
очень жаль что КС не удержали, могли выиграть...
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paracetamol
1593546625
КС были куда лучше.
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житель СПб
1593579983
Согласен со всеми, кто жалеет и хвалит Крылья. Искренне - им удачи и остаться в Лиге (вообще наши футбольные власти не понять - то писали про увеличение на 2 места, то опять по-старому). И честно говоря, я так и не понял, за что добавили 5 минут ко 2 тайму?
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