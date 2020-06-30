РПЛ. «Локомотив» на 95-й минуте ушел от поражения в матче с «Крыльями Советов», в игре два удаления

«Локомотив» потерпел первую потерю очков при главном тренере Марко Николиче. Москвичи не обыграли «Крылья Советов», главный тренер которых Андрей Талалаев приступил к обязанностям на этой неделе. В матче случились два удаления.

«Крылья Советов» покинули последнее место. «Локомотив» остался на второй строчке турнирной таблицы.

Алексей Миранчук в последних трех матчах забил четыре гола.

Дмитрий Баринов провел 100-й матч за «Локомотив».

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Радоньич, 14; 1:1 – Ал. Миранчук, 90+5.

«Локомотив»: Гилерме (Коченков, 33), Игнатьев, Кверквелия (Живоглядов, 69), Идову, Чорлука, Баринов, Жемалетдинов (Антон Миранчук, 57), Алексей Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

«Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак (Хади, 57), Лысцов, Зеффан (Чичерин, 40), Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович (Антон, 46), Глушенков (Терехов, 90+2), Радоньич (Зиньковский, 46).

Предупреждения: Игнатьев, 27; Чорлука, 48; Идову, 75; Эдер, 87 – Тимофеев, 10; Полуяхтов, 33; Кабутов, 45+2; Гацкан, 51; Хади, 71; Фролов, 81.

Удаления: Игнатьев, 50 (вторая ж.к.) – Хади, 73 (вторая ж.к.).

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