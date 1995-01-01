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    РПЛ. «Локомотив» на 95-й минуте ушел от поражения в матче с «Крыльями Советов», в игре два удаления

    «Локомотив» потерпел первую потерю очков при главном тренере Марко Николиче. Москвичи не обыграли «Крылья Советов», главный тренер которых Андрей Талалаев приступил к обязанностям на этой неделе. В матче случились два удаления.

    «Крылья Советов» покинули последнее место. «Локомотив» остался на второй строчке турнирной таблицы.

    Алексей Миранчук в последних трех матчах забил четыре гола.

    Дмитрий Баринов провел 100-й матч за «Локомотив».

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Радоньич, 14; 1:1 – Ал. Миранчук, 90+5.

    «Локомотив»: Гилерме (Коченков, 33), Игнатьев, Кверквелия (Живоглядов, 69), Идову, Чорлука, Баринов, Жемалетдинов (Антон Миранчук, 57), Алексей Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

    «Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак (Хади, 57), Лысцов, Зеффан (Чичерин, 40), Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович (Антон, 46), Глушенков (Терехов, 90+2), Радоньич (Зиньковский, 46).

    Предупреждения: Игнатьев, 27; Чорлука, 48; Идову, 75; Эдер, 87 – Тимофеев, 10; Полуяхтов, 33; Кабутов, 45+2; Гацкан, 51; Хади, 71; Фролов, 81.

    Удаления: Игнатьев, 50 (вторая ж.к.) – Хади, 73 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии56
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      Рейтинг: +1752

      neim 10 минут назад

      Да уж, отскочили паровозы !
      Крылья-то на победу наиграли, а вот Локомотив, едва едва на ничью. И то с большой натяжкой.

      0
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      Рейтинг: +39930

      portero 27 минут назад

      очень жаль что КС не удержали, могли выиграть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6020

      paracetamol 36 минут назад

      Ловила КС ошибся, стоял бы на линии, поймал бы 100%.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +612

      S.K.V. 58 минут назад

      Удачи Крыльям,молодцы.

      1
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      Рейтинг: +1388

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Будем честны, состав КС не для последнего места. Крепкий середняк. Божевич мягко говоря не справлялся с командой. Они хорошо проявили себя в Санкт-Петербурге в прошлом туре и сейчас очень неплохой матч сыграли. Так что, удачи остаться в лиге! Да и сама Самара один из самых футбольных городов России.

      5
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    • ...
      Рейтинг: -3764

      gosproektikabinet 1 час назад

      невезучие крылья, то политпроект два пендаля нарисовал, то удаление

      1
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      Рейтинг: +353

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Эта дрезина достойна быть внизу .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1036

      фанат джигурды > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Внизу достоин нашампуренным быть ты, лигейный.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      Борат 1 час назад

      Молодцы сухиновцы !
      Гыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +784

      wobaekat 1 час назад

      Ну что, Кек, нравится тебе футбол без Палыча? Много молодых, футбол атакующий? И с заменами не тянет!

      1
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      Рейтинг: +1131

      Romantic2010 > wobaekat 1 час назад

      А с Палычем совсем другая игра была бы, да?=))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3236

      dinar7777dinar 1 час назад

      похоже 1 дебила который в концовке не смог перебросить вратаря локо сегодня побьют сильно сильно !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23781

      zra78 > dinar7777dinar 1 час назад

      Ещё бы нескольких дебилов из Локо тоже побили,которые тоже мимо перекидывали...

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