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  • Селюк – Гончаренко: «Зачем ты жалуешься на Гогуа? Что за клоунада, ты тренер или говно?»

Селюк – Гончаренко: «Зачем ты жалуешься на Гогуа? Что за клоунада, ты тренер или говно?»

30 июня 2020, 16:33
18

Футбольный агент Дмитрий Селюк снова высказался о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко.

«У ЦСКА достаточно хороших игроков, с которыми можно решать задачи. Да, есть и случайные пассажиры, но я многое не понимаю в схеме, которую видит Гончаренко. Гончаренко не видит в составе Гогуа, он быстрее многих, кто играет сейчас в ЦСКА. Есть статистика, которая показывает это, а не то, что это говорю я.

Вообще про Гогуа очень много негатива выходит. Я бы хотел развеять миф, чтобы многим было понятно. ЦСКА подписал Гогуа в августе прошлого года, у него был пункт в контракте, что 10 февраля ЦСКА имел право расторгнуть с ним контракт. Без всякой компенсации. Но они не сделали это, значит не такой он плохой, как люди пытаются это выдать.

Мол он алкоголик, пьет. Но если бы он пил и гулял, то за шесть месяцев ЦСКА бы расторг контракт. Но они этого не сделали, значит, ЦСКА им доволен. Это говорит о том, что некоторые журналисты и специалисты просто завидуют и пытаются делать хейт и безосновательно подвергать клуб к критике. По InStat можно увидеть, что у Гогуа статистика выше, чем у Магнуссона, Дивеева, Карпова. Я уже не говорю про Васина. В принципе просто надо дать ему возможность играть, но этот шанс не дается.

Гончаренко – конфликтный человек, поэтому ему хорошо работается с детишками, которые смотрят на него с открытым ртом. Но с людьми, которые знают, возможно, больше, чем он, ему сложно. Он до сих пор бегает и жалуется в клуб на Гогуа. Хотя, если ты главный тренер и у тебя есть яйца, то не лучше решить вопрос самому? Если, к примеру, Гогуа опоздал на 3 минуты на тренировку, ну возьми и прогони его 10 километров или заставь его тренироваться больше. Зачем ты жалуешься? Ты же падаешь перед глазами футболистов. Чего ты жалуешься руководству клуба, мол проведите с ним беседу. Что это за клоунада, ты тренер или говно?» – сказал Селюк.

  • Седрик Гогуа – клиент Селюка.
  • Гогуа провел в этом сезоне 10 матчей, забил три гола.
  • Гончаренко 20 июня после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию.
  • Контракт тренера с клубом рассчитан еще на один сезон.
  • ЦСКА идет в РПЛ на пятом месте.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гогуа Седрик Гончаренко Виктор Селюк Дмитрий
Комментарии (18)
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порт
1593524920
Афролюбитель заговорил.
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vladik12
1593525262
Витя истеричка и тюфяк.
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paracetamol
1593525600
Мне, лично, Селюк надоел. Обычный склочник!
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cevin cigan
1593525869
Парни,а слово г...но уже не банят? Да тогда ГАВНО ВСЁ!!!!!!!!!!!!!
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Viper for CSKA
1593526477
Господи, да задрал уже со своим Гогуа. Тренеру виднее, что он из себя представляет. Магнуссон, Дивеев, Карпов - вполне рабочая связка. Проблема в том, что дыры в опорной зоне, потому что её просто нет. Бийол оказался более атакующим, чистым разрушителем его не ставят, Бистрович - восьмерка, нацеленная на атаку, а других в центр - просто нет. Одни переученные АПЗ: Ваня, Ахметов, Дзагоев, Кучаев. Вот какую проблему нужно в первую очередь решать на трансферном рынке. А то, что с Гогуа не стали контракт разрывать объясняется очень просто. Шарлия захотел уйти, а на схему с 3 ЦЗ оптимально нужно 6 человек в составе. Это ещё хорошо, что Карпова в академии отрыли, пусть он и ошибается. Людей мало, а толковых и того меньше. Васин и Набабкин, к примеру, вообще не ясно, что в ЦСКА до сих пор делают.
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fhnv
1593529147
Гончаренко -говно....Многие так говорят про него
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Валерий2705
1593531193
Заткните кто-нибудь лицемерного работорговца, заманал со своей желчью, Джафарами и Гогуами, отправьте их вместе с Губером куда - нибудь подальше от обычных людей, эти два мешка с г.а.в.н.о.м отлично бы дополняли друг друга.
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Hektor 84
1593532180
Селюк говно. Почему на сайте публикуют его высеры?
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DeStar
1593532407
Бред, то он говорит что гогуа довольны. то потом что он пьет нарушает( это он не отрицает насколько вижу) и потом говорит что им уже недовольны. За одного своего гогуа хлопочет ,оно и видно что просто мудак)
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Ганнибал Лектор
1593536116
Работорговец продолжает кидать овно на вентилятор
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