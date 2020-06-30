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    Селюк – Гончаренко: «Зачем ты жалуешься на Гогуа? Что за клоунада, ты тренер или говно?»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк снова высказался о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко.

    «У ЦСКА достаточно хороших игроков, с которыми можно решать задачи. Да, есть и случайные пассажиры, но я многое не понимаю в схеме, которую видит Гончаренко. Гончаренко не видит в составе Гогуа, он быстрее многих, кто играет сейчас в ЦСКА. Есть статистика, которая показывает это, а не то, что это говорю я.

    Вообще про Гогуа очень много негатива выходит. Я бы хотел развеять миф, чтобы многим было понятно. ЦСКА подписал Гогуа в августе прошлого года, у него был пункт в контракте, что 10 февраля ЦСКА имел право расторгнуть с ним контракт. Без всякой компенсации. Но они не сделали это, значит не такой он плохой, как люди пытаются это выдать.

    Мол он алкоголик, пьет. Но если бы он пил и гулял, то за шесть месяцев ЦСКА бы расторг контракт. Но они этого не сделали, значит, ЦСКА им доволен. Это говорит о том, что некоторые журналисты и специалисты просто завидуют и пытаются делать хейт и безосновательно подвергать клуб к критике. По InStat можно увидеть, что у Гогуа статистика выше, чем у Магнуссона, Дивеева, Карпова. Я уже не говорю про Васина. В принципе просто надо дать ему возможность играть, но этот шанс не дается.

    Гончаренко – конфликтный человек, поэтому ему хорошо работается с детишками, которые смотрят на него с открытым ртом. Но с людьми, которые знают, возможно, больше, чем он, ему сложно. Он до сих пор бегает и жалуется в клуб на Гогуа. Хотя, если ты главный тренер и у тебя есть яйца, то не лучше решить вопрос самому? Если, к примеру, Гогуа опоздал на 3 минуты на тренировку, ну возьми и прогони его 10 километров или заставь его тренироваться больше. Зачем ты жалуешься? Ты же падаешь перед глазами футболистов. Чего ты жалуешься руководству клуба, мол проведите с ним беседу. Что это за клоунада, ты тренер или говно?» – сказал Селюк.

    • Седрик Гогуа – клиент Селюка.
    • Гогуа провел в этом сезоне 10 матчей, забил три гола.
    • Гончаренко 20 июня после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан еще на один сезон.
    • ЦСКА идет в РПЛ на пятом месте.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии21
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      Рейтинг: +10613

      KLIM777 36 минут назад

      не расторгли на всякий случай. Да там в защите все хороши.

      0
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      Рейтинг: +9629

      DeStar 39 минут назад

      Бред, то он говорит что гогуа довольны. то потом что он пьет нарушает( это он не отрицает насколько вижу) и потом говорит что им уже недовольны. За одного своего гогуа хлопочет ,оно и видно что просто мудак)

      0
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      Рейтинг: +3672

      Hektor 84 42 минуты назад

      Селюк говно. Почему на сайте публикуют его высеры?

      0
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      Рейтинг: +3664

      Борат 52 минуты назад

      Этот гогуа на спартача похож, поэтому ганчаренко его в состав и не ставит ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1888

      Cleaner 56 минут назад

      Гончаренко может и плохой для ЦСКА, но тренер. А кто такой Селюк? Паразит, фарцовщик и спекулянт. При СССР таких Селюков именно так называли.

      1
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      Рейтинг: +819

      Валерий2705 59 минут назад

      Заткните кто-нибудь лицемерного работорговца, заманал со своей желчью, Джафарами и Гогуами, отправьте их вместе с Губером куда - нибудь подальше от обычных людей, эти два мешка с г.а.в.н.о.м отлично бы дополняли друг друга.

      2
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      Рейтинг: +15448

      bset 1 час назад

      Зачем мы вообще с этим агентом связываемся? Вечно непонятных игроков подсовывает и параллельно такие комментарии дает. Забирай своего Гогуа и бегите с ним за пивом. А профессионалы сами разберутся.

      4
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      Рейтинг: +39

      Dmitry VS 1 час назад

      Ну что ж, скоро его рабов в цска уже не будет. Ура

      0
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      Рейтинг: +1329

      FENIX-SL 1 час назад

      ну тут по делу
      не понимаю почему Гогуа не выходит даже при возможности уложиться в лимит

      1
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      Рейтинг: +600

      fhnv 1 час назад

      Гончаренко -говно....Многие так говорят про него

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