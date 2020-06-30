Экс-президент «Барселоны»: «Зачем писать об увольнении Сетьена, если это ложь?»

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель прокомментировал информацию о том, что главный тренер каталонцев Энрике Сетьен по окончании сезона покинет свой пост.

«Насколько я знаю, это неправда. Зачем писать об этом, если это ложь? Зачем каталонские СМИ пишут эту неподтвержденную информацию? Получается, что мы, каталонцы, вредим сами себе, стреляем сами себе по ногам. Даже если кто-то из клуба сегодня заявит, что слухи об увольнении Сетьена — неправда, то никто все равно не поверит. Иногда для каталонца худшее, что с ним может случиться — еще один каталонец. Мы сами кормим наших врагов», – сказал Росель.