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    Экс-президент «Барселоны»: «Зачем писать об увольнении Сетьена, если это ложь?»

    Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель прокомментировал информацию о том, что главный тренер каталонцев Энрике Сетьен по окончании сезона покинет свой пост.

    «Насколько я знаю, это неправда. Зачем писать об этом, если это ложь? Зачем каталонские СМИ пишут эту неподтвержденную информацию? Получается, что мы, каталонцы, вредим сами себе, стреляем сами себе по ногам. Даже если кто-то из клуба сегодня заявит, что слухи об увольнении Сетьена — неправда, то никто все равно не поверит. Иногда для каталонца худшее, что с ним может случиться — еще один каталонец. Мы сами кормим наших врагов», – сказал Росель.

    • По информации Goal, у 61-летнего специалиста испортились отношения с некоторыми футболистами, поэтому руководство каталонского клуба посчитало, что с ним нужно расставаться.
    • «Барса» занимает второе место в Примере, отставая от «Реала» на два очка.
    • В 1/8 финала ЛЧ каталонцы сыграют с «Наполи» (первый матч в Италии – 1:1).
    • Сетьен возглавляет команду с января. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8436

      Skull_Boy 1 час назад

      Какая ложь, если его тырнут в конце сезона, команда даже в атаке разучилась играть не то что в обороне и гол Лео, его 700, только это подчеркивает, похер на результат, главное гол, поэтому даже Сельте слили, а там и чемпионат

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