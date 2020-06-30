Титов: «Наверное, Чалову до сих пор снится момент, когда он с трех метров не смог забить в пустые ворота «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Альтернативы Чалову в ЦСКА на сегодняшний день нет. При этом его почему-то продолжают сватать в Европу. Давайте все-таки объективно смотреть на вещи. Спрос на россиян на Западе сейчас минимальный. Дай бог, чтобы Смолов, который забивает «Реалу» и «Барселоне», стал хорошим примером для молодежи.

Что не так с Чаловым? Наверное, ему до сих пор снится момент, когда он с трех метров не смог поразить пустые ворота во встрече с «Зенитом». Видимо, отсутствие конкуренции в линии атаки сказывается. Ну и длительная пауза в чемпионате в связи с пандемией не могла не могла не наложить отпечаток на всех игроков, – сказал Титов.

Черчесов – о вызове Чалова в сборную: «Дайте ему успокоиться. Его все время толкают туда, к чему он не готов»