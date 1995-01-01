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    Титов: «Наверное, Чалову до сих пор снится момент, когда он с трех метров не смог забить в пустые ворота «Зенита»

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    «Альтернативы Чалову в ЦСКА на сегодняшний день нет. При этом его почему-то продолжают сватать в Европу. Давайте все-таки объективно смотреть на вещи. Спрос на россиян на Западе сейчас минимальный. Дай бог, чтобы Смолов, который забивает «Реалу» и «Барселоне», стал хорошим примером для молодежи.

    Что не так с Чаловым? Наверное, ему до сих пор снится момент, когда он с трех метров не смог поразить пустые ворота во встрече с «Зенитом». Видимо, отсутствие конкуренции в линии атаки сказывается. Ну и длительная пауза в чемпионате в связи с пандемией не могла не могла не наложить отпечаток на всех игроков, – сказал Титов.

    Черчесов – о вызове Чалова в сборную: «Дайте ему успокоиться. Его все время толкают туда, к чему он не готов»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +866

      ziborock 7 минут назад

      Не снится! Он после этого просто заснуть не может!)

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      Рейтинг: +1879

      Cleaner 11 минут назад

      Не снится. Он уже привык мазать.

      0
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      Рейтинг: +8

      chumakovaleks 1 час назад

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      Рейтинг: +6004

      paracetamol 1 час назад

      Да ничего ему не снится. Спит как конь!

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      Рейтинг: +891

      Puddle 2 часа назад

      А петуху Титову снится 1 - 5, после чего пёс Черчечов его выгнал из поросятни

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