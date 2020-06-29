«СЭ»: «Оренбург» сыграет с «Уралом» молодежкой, «Динамо» с «Сочи» – основой

«Оренбург» проведет игру 25-го тура против «Урала», вероятнее всего, молодежным составом, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сейчас в клубе на карантине находятся десять человек, у остальных тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Команда ждет предписания от Роспотребнадзора.
«Динамо» планирует выпустить на игру с «Сочи» основной состав. Новых случаев заражения коронавирусом в команде не выявлено, Роспотребнадзор также должен выдать клубу новое предписание.
- В прошлый четверг стало известно о заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом.
- Из-за карантина в команде была отменена игра с «Краснодаром».
- Вспышка коронавируса в «Динамо» не помешала московскому клубу провести матч с ЦСКА (0:0).
Источник: «Спорт-Экспресс»