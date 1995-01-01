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    «СЭ»: «Оренбург» сыграет с «Уралом» молодежкой, «Динамо» с «Сочи» – основой

    «Оренбург» проведет игру 25-го тура против «Урала», вероятнее всего, молодежным составом, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Сейчас в клубе на карантине находятся десять человек, у остальных тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Команда ждет предписания от Роспотребнадзора.

    «Динамо» планирует выпустить на игру с «Сочи» основной состав. Новых случаев заражения коронавирусом в команде не выявлено, Роспотребнадзор также должен выдать клубу новое предписание.

    • В прошлый четверг стало известно о заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом.
    • Из-за карантина в команде была отменена игра с «Краснодаром».
    • Вспышка коронавируса в «Динамо» не помешала московскому клубу провести матч с ЦСКА (0:0).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:07
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1662

      Ганнибал Лектор 2 минуты назад

      Уралу очки нужнее - они реально за выживание борются.

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      Рейтинг: +606

      PAREVG. 6 минут назад

      Урал тоже выйдет молодежкой???

      0
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      Рейтинг: +17337

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      В Газпроме решили, что три команды в РПЛ для них много. А Оренбург усилит ФНЛ, он не такой тёплый и нужный как Сочи для тусовки.

      0
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      Рейтинг: +845

      valkam72 > DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Да нет. Просто все уже решено. В следующем году расширят до 18 команд. Платки естественно остаются.

      1
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      Рейтинг: +17337

      DOCTOR PENALTY > valkam72 2 минуты назад

      Ааааа…, не знал, что там окончательно всё решено.

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