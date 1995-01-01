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    Хави: «Мой тренерский штаб готовится к работе в «Барселоне»

    Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес рассказал о планах однажды возглавить «Барселону».

    «Моя самая большая мечта – стать главным тренером «Барсы». Я хочу вернуться в клуб, чтобы добиться успеха. Я бы хотел иметь все условия, чтобы начать проект с нуля. Я и мой тренерский штаб готовимся к этому.

    Я говорил много раз, что хотел бы иметь возможность принимать футбольные решения в «Барселоне». Вариант с возвращением в клуб после выборов президента был бы идеальным. В январе «Барса» обращалась ко мне, но тогда ни обстоятельства, ни время не подходили мне. Я надеюсь, что они позовут меня ещe раз», – сказал Хави.

    • Испанец в мае 2019 года завершил игровую карьеру, после чего начал тренировать «Аль-Садд».
    • Хави – воспитанник «Барсы», за основную команду он выступал с 1998 по 2015 год.

    Источник: Sport.es

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