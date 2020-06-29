Селюк: «Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возвращении Виктора Гончаренко к исполнению обязанностей главного тренера ЦСКА.

«Странно, почему человек, побывавший в другой стране, не сидит 14 дней на карантине. Надеюсь, он не заразит игроков ЦСКА коронавирусом.

Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА впоследствии. Ощущение, что я попал на сайт безнадега.ру», – написал Селюк в твиттере.

Гончаренко 20 июня после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию.

Контракт тренера с клубом рассчитан еще на один сезон.

ЦСКА идет в РПЛ на пятом месте.

Журналист Короткин: «В ЦСКА недоумевают, что клуб решил оставить Гончаренко. В первых рядах – Акинфеев»