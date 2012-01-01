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    Селюк: «Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возвращении Виктора Гончаренко к исполнению обязанностей главного тренера ЦСКА.

    «Странно, почему человек, побывавший в другой стране, не сидит 14 дней на карантине. Надеюсь, он не заразит игроков ЦСКА коронавирусом.

    Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА впоследствии. Ощущение, что я попал на сайт безнадега.ру», – написал Селюк в твиттере.

    • Гончаренко 20 июня после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан еще на один сезон.
    • ЦСКА идет в РПЛ на пятом месте.

    Журналист Короткин: «В ЦСКА недоумевают, что клуб решил оставить Гончаренко. В первых рядах – Акинфеев»

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5984

      paracetamol 5 минут назад

      На трибуне сидел, кучу народу, наверно, позаражал. В Бульбашне вообще карантина нет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +103

      sable 8 минут назад

      Селюк это кто вообще?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +368

      Proker 32 минуты назад

      Вообще то когда весь мир страдал от коронавируса, Беларуси играли футбол,так что он не заразный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4093

      vladik12 39 минут назад

      Да, превратили клуб в балаган. Уговаривали картофельного как маленького ребенка. Как будто тренеришек больше нет.

      0
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      Рейтинг: +1856

      Cleaner 1 час назад

      Селюк высказал очевидный факт. Позорное решение о возвращении ДЕЗЕРТИРОВАВШЕГО Гончаренко имидж ЦСКА сильно подпортит.

      -2
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      Рейтинг: +3206

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак и селюка!

      2
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      Рейтинг: +514

      vsespartak01 > alarm 12 минут назад

      заткни свою неумытую рылу !себе и своим клонопид.рам!стыдоба ,что у синита еще и такие недо!

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      Рейтинг: +1162

      AHTUNGBOL 1 час назад

      При чём отрицательно, как внутри команды, так и в болельщицкой среде, даже те, кто с пониманием относился к результатам команды при Гончаре, врятли поймут бегство из клуба в тяжелой ситуации...

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      Рейтинг: +514

      vsespartak01 > AHTUNGBOL 11 минут назад

      он просто в порыве гнева все это написал,типа заявление об уходе,а потом покаялся!

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