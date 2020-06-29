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  • Селюк: «Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА»

Селюк: «Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА»

29 июня 2020, 09:45
13

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возвращении Виктора Гончаренко к исполнению обязанностей главного тренера ЦСКА.

«Странно, почему человек, побывавший в другой стране, не сидит 14 дней на карантине. Надеюсь, он не заразит игроков ЦСКА коронавирусом.

Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА впоследствии. Ощущение, что я попал на сайт безнадега.ру», – написал Селюк в твиттере.

  • Гончаренко 20 июня после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию.
  • Контракт тренера с клубом рассчитан еще на один сезон.
  • ЦСКА идет в РПЛ на пятом месте.

Журналист Короткин: «В ЦСКА недоумевают, что клуб решил оставить Гончаренко. В первых рядах – Акинфеев»

Источник: Твиттер Дмитрия Селюка
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Селюк Дмитрий
Комментарии (13)
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AHTUNGBOL
1593414100
При чём отрицательно, как внутри команды, так и в болельщицкой среде, даже те, кто с пониманием относился к результатам команды при Гончаре, врятли поймут бегство из клуба в тяжелой ситуации...
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vladik12
1593416826
Да, превратили клуб в балаган. Уговаривали картофельного как маленького ребенка. Как будто тренеришек больше нет.
Ответить
Proker
1593417259
Вообще то когда весь мир страдал от коронавируса, Беларуси играли футбол,так что он не заразный
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sable
1593418679
Селюк это кто вообще?
Ответить
paracetamol
1593418826
На трибуне сидел, кучу народу, наверно, позаражал. В Бульбашне вообще карантина нет!
Ответить
Бухбух
1593432428
Селюк так сказал о Гончаренко потому, что Витя убрал в глубокий запас Гогуа - футболера от Селюка.
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vladimir-7
1593443581
Селюк, сайт безнадёга.ру это твой родной сайт, как же ты не узнал его.
Ответить
zigbert
1593456278
Делать такие резкие заявления,любимое занятие Селюка.
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Hektor 84
1593526392
Та какое твое дело? Скажется или не скажется. Каждый занимается своим делом. Что ты к коням привязался. Этот нахальный хохол везде лезет со своим мнением. А то лепит из своего мартыхая супер звезду.
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