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  • Гончаренко за двое суток до дерби со «Спартаком» вернулся к работе с ЦСКА. На прошлой неделе он писал заявление об уходе

Гончаренко за двое суток до дерби со «Спартаком» вернулся к работе с ЦСКА. На прошлой неделе он писал заявление об уходе

28 июня 2020, 12:30
17

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся к работе. Ему не пришлось соблюдать 14-дневную изоляцию по возвращении из Белоруссии.

«Главный тренер ПФК ЦСКА, который не готовил команду к «Динамо» (0:0) в связи с плохим самочувствием, приступил к исполнению своих обязанностей.

Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра, 29 июня, команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник, 30 июня, — домашнее дерби со «Спартаком», – информирует ЦСКА.

  • На прошлой неделе Гончаренко писал заявление об уходе.
  • ЦСКА в таблице идет пятым.
  • Команда не побеждает в РПЛ с ноября.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Спартак Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
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Skull_Boy
1593337942
Да с такой игрой и подходом ЦСКА лишится путевки в ЛЕ и Спартак под 3-0 раскатает
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vladik12
1593337975
ЦСКА было не западло уговаривать картофельного как маленького ребенка? Что, тренеришек больше нет?
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Хведя
1593340293
Теперь, если даже отзовет свою заяву - всё равно уволить! Что это за тренер, бросающий команду после поражения, тем более - от лидера?
Ответить
piligrim1986
1593342303
ниче, ща поставят безборода, и выиграют дерби
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ААМ
1593342331
Обиженная девушка успокоилась и вернулась к своим куклам.
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JTherry
1593342903
на мой взгляд, Ганчаренко сильно подставился, устроив демарш против команды со своим отъездом на родину, даже Акинфеев не смог скрыть возмущение... пусть готовит, но будут ли его слушать теперь? и Ковидом может заразить пол-команды, тестирование никто не отменял...
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subbotaspartak
1593347748
Дело конское, ребята, Трудна служба у солдата...
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САДЫЧОК
1593351119
Что это за тренер !? Кинул , команду в трудную минуту ! Гоните , его по дальше ! Трус !
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Томик
1593351981
Вернулся к работе. Отрабатывает послематчевое рукопожатие. А то не выходит что-то. Надо увеличить количество дневных тренировок.
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vsespartak01
1593361584
алармоборатовская кастрюля пошла в опу!аларм ты и кастрюля чушки как и все остальные твои ушлепки клоны!
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