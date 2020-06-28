Гончаренко за двое суток до дерби со «Спартаком» вернулся к работе с ЦСКА. На прошлой неделе он писал заявление об уходе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся к работе. Ему не пришлось соблюдать 14-дневную изоляцию по возвращении из Белоруссии.

«Главный тренер ПФК ЦСКА, который не готовил команду к «Динамо» (0:0) в связи с плохим самочувствием, приступил к исполнению своих обязанностей.

Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра, 29 июня, команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник, 30 июня, — домашнее дерби со «Спартаком», – информирует ЦСКА.