Гончаренко за двое суток до дерби со «Спартаком» вернулся к работе с ЦСКА. На прошлой неделе он писал заявление об уходе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся к работе. Ему не пришлось соблюдать 14-дневную изоляцию по возвращении из Белоруссии.
«Главный тренер ПФК ЦСКА, который не готовил команду к «Динамо» (0:0) в связи с плохим самочувствием, приступил к исполнению своих обязанностей.
Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра, 29 июня, команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник, 30 июня, — домашнее дерби со «Спартаком», – информирует ЦСКА.
- На прошлой неделе Гончаренко писал заявление об уходе.
- ЦСКА в таблице идет пятым.
- Команда не побеждает в РПЛ с ноября.
Источник: официальный сайт ЦСКА