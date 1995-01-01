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    Гончаренко за двое суток до дерби со «Спартаком» вернулся к работе с ЦСКА. На прошлой неделе он писал заявление об уходе

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся к работе. Ему не пришлось соблюдать 14-дневную изоляцию по возвращении из Белоруссии.

    «Главный тренер ПФК ЦСКА, который не готовил команду к «Динамо» (0:0) в связи с плохим самочувствием, приступил к исполнению своих обязанностей.

    Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра, 29 июня, команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник, 30 июня, — домашнее дерби со «Спартаком», – информирует ЦСКА.

    • На прошлой неделе Гончаренко писал заявление об уходе.
    • ЦСКА в таблице идет пятым.
    • Команда не побеждает в РПЛ с ноября.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5094

      JTherry 8 минут назад

      на мой взгляд, Ганчаренко сильно подставился, устроив демарш против команды со своим отъездом на родину, даже Акинфеев не смог скрыть возмущение... пусть готовит, но будут ли его слушать теперь? и Ковидом может заразить пол-команды, тестирование никто не отменял...

      0
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      Рейтинг: +1279

      ААМ 18 минут назад

      Обиженная девушка успокоилась и вернулась к своим куклам.

      2
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      Рейтинг: +6816

      piligrim1986 18 минут назад

      ниче, ща поставят безборода, и выиграют дерби

      0
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      Рейтинг: +9

      medvedeviurarunk 32 минуты назад

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      Рейтинг: +668

      Хведя 52 минуты назад

      Теперь, если даже отзовет свою заяву - всё равно уволить! Что это за тренер, бросающий команду после поражения, тем более - от лидера?

      2
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      Рейтинг: +4089

      vladik12 1 час назад

      ЦСКА было не западло уговаривать картофельного как маленького ребенка? Что, тренеришек больше нет?

      2
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      Рейтинг: +8429

      Skull_Boy 1 час назад

      Да с такой игрой и подходом ЦСКА лишится путевки в ЛЕ и Спартак под 3-0 раскатает

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      Рейтинг: +17280

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Этим шагом назад Гончаренко размыл немного химию в команде, теперь придётся восстанавливать.

      1
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      Рейтинг: +529

      elessar arnor > DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      вернёт, возможно, в состав Карпова, Щенникрву на банку, хотя, когда он или ***** там, есть какое-то обострение и все вернётся на прежние места

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