Журналист Короткин: «В ЦСКА недоумевают, что клуб решил оставить Гончаренко. В первых рядах – Акинфеев»

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что в ЦСКА не все приняли решение сохранить главного тренера Виктор Гончаренко. Он вернулся к работе.
«В развитие темы Гончаренко и ЦСКА. Из Ватутинок доносится недоумение (применяем мягкое выражение) решением оставить тренера как минимум до конца этого сезона. Раздевалка, похоже, потеряна…
Особенно плохо для белоруса то, что в первых рядах недоумевает капитан – Игорь Акинфеев, который против «Динамо» (0:0) выдал 317-й (!!!) сухарь в карьере. Вот это для Михалыча – самый страшный фактор.
А уже во вторник – дерби всея Руси со «Спартаком», – написал инсайдер в телеграме.
- На прошлой неделе Гончаренко писал заявление об уходе.
- ЦСКА в таблице идет пятым.
- Команда не побеждает в РПЛ с ноября.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.