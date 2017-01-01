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    Журналист Короткин: «В ЦСКА недоумевают, что клуб решил оставить Гончаренко. В первых рядах – Акинфеев»

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что в ЦСКА не все приняли решение сохранить главного тренера Виктор Гончаренко. Он вернулся к работе.

    «В развитие темы Гончаренко и ЦСКА. Из Ватутинок доносится недоумение (применяем мягкое выражение) решением оставить тренера как минимум до конца этого сезона. Раздевалка, похоже, потеряна…

    Особенно плохо для белоруса то, что в первых рядах недоумевает капитан – Игорь Акинфеев, который против «Динамо» (0:0) выдал 317-й (!!!) сухарь в карьере. Вот это для Михалыча – самый страшный фактор.

    А уже во вторник – дерби всея Руси со «Спартаком», – написал инсайдер в телеграме.

    • На прошлой неделе Гончаренко писал заявление об уходе.
    • ЦСКА в таблице идет пятым.
    • Команда не побеждает в РПЛ с ноября.

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

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