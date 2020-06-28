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  • Журналист Короткин: «В ЦСКА недоумевают, что клуб решил оставить Гончаренко. В первых рядах – Акинфеев»

Журналист Короткин: «В ЦСКА недоумевают, что клуб решил оставить Гончаренко. В первых рядах – Акинфеев»

28 июня 2020, 13:36
30

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что в ЦСКА не все приняли решение сохранить главного тренера Виктор Гончаренко. Он вернулся к работе.

«В развитие темы Гончаренко и ЦСКА. Из Ватутинок доносится недоумение (применяем мягкое выражение) решением оставить тренера как минимум до конца этого сезона. Раздевалка, похоже, потеряна…

Особенно плохо для белоруса то, что в первых рядах недоумевает капитан – Игорь Акинфеев, который против «Динамо» (0:0) выдал 317-й (!!!) сухарь в карьере. Вот это для Михалыча – самый страшный фактор.

А уже во вторник – дерби всея Руси со «Спартаком», – написал инсайдер в телеграме.

  • На прошлой неделе Гончаренко писал заявление об уходе.
  • ЦСКА в таблице идет пятым.
  • Команда не побеждает в РПЛ с ноября.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Акинфеев Игорь Гончаренко Виктор
Комментарии (30)
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CSKA57
1593343870
Думаю, что Гончаренко нужно отпустить на все четыре стороны. Не надо дожидаться, когда он окончательно команду развалит.
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GermanVo
1593344598
Видимо, Овчина ради места неплохо поездил по мозгам футболистов. С другой стороны Гончаренко бросив команду в трудную минуту повёл себя, как подлый, обиженный кутак.
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житель СПб
1593345628
Да, не лучшая ситуация в клубе перед важным матчем..
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APchelov
1593346124
Во, Зенит шухеру навёл
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Томик
1593352484
Если же серьёзнее к этому вопросу подходить, то надо "недоумевание" в корне пресекать. Овчинникова отстранять, Игоря из состава вон. Выбора не оставили. Раз уж вернулся - только так, иначе какое к хренам уважение.
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valkam72
1593354850
Назло Ганчару проиграйте Спартаку.
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кошмарик
1593354859
317-й сухарь у акинфеева.. гыы.. а сколько сухарей в ЛЧ? мы помним "великую серию".. вот уж воистину вечный рекорд..
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Jhon1989
1593358273
Какой смысл было возвращать эту истеричку картофельную... Походу намечается очередной побег уже по натоптоной дорожке во вторник.
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Соарес
1593358721
Что Гончаренко ,что Акинфеев - никакие
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Great Tartaria
1593407836
Уехал и до свидания, Овчинников справится
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