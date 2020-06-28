Журналист Короткин: «В ЦСКА недоумевают, что клуб решил оставить Гончаренко. В первых рядах – Акинфеев»

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что в ЦСКА не все приняли решение сохранить главного тренера Виктор Гончаренко. Он вернулся к работе.

«В развитие темы Гончаренко и ЦСКА. Из Ватутинок доносится недоумение (применяем мягкое выражение) решением оставить тренера как минимум до конца этого сезона. Раздевалка, похоже, потеряна…

Особенно плохо для белоруса то, что в первых рядах недоумевает капитан – Игорь Акинфеев, который против «Динамо» (0:0) выдал 317-й (!!!) сухарь в карьере. Вот это для Михалыча – самый страшный фактор.

А уже во вторник – дерби всея Руси со «Спартаком», – написал инсайдер в телеграме.