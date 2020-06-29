Бензема стал третьим игроком из Примеры с двузначным числом голов и ассистов в сезоне

Нападающий «Реала» Карим Бензема отдал результативную передачу в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

Для француза этот ассист стал десятым в текущем розыгрыше Примеры. Таким образом, он достиг двузначной отметки по забитым мячам и голевым пасам в нынешнем сезоне.

Как сообщает Opta, Бензема – третий представить испанского национального первенства с такими показателями.

Ранее подобное удалось двум форвардам из «Барселоны» – Лионелю Месси (26+21) и Луису Суаресу (16+11).