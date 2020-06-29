Павлюченко – о Смолове: «Забить «Реалу» и «Барселоне» дорогого стоит. Можно заканчивать карьеру»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мнением о европейском этапе карьеры форварда «Сельты» Федора Смолова.
«Смолов – красавец. Забить «Реалу» и «Барселоне» – это дорогого стоит. Теперь можно заканчивать карьеру. Больше никому не надо забивать», – сказал Павлюченко.
- «Сельта» арендовала 30-летнего россиянина в январе, права на него принадлежат «Локомотиву».
- Смолов забил два гола в 11 матчах в составе галисийцев – по одному каждому из лидеров текущего розыгрыша Примеры.
- По информации Cadena SER, испанцы готовы выкупить игрока за 6 миллионов евро, если сохранят прописку в высшем дивизионе.
Источник: Sport24