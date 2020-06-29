Павлюченко – о Смолове: «Забить «Реалу» и «Барселоне» дорогого стоит. Можно заканчивать карьеру»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мнением о европейском этапе карьеры форварда «Сельты» Федора Смолова.

«Смолов – красавец. Забить «Реалу» и «Барселоне» – это дорогого стоит. Теперь можно заканчивать карьеру. Больше никому не надо забивать», – сказал Павлюченко.