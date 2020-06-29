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  • Павлюченко – о Смолове: «Забить «Реалу» и «Барселоне» дорогого стоит. Можно заканчивать карьеру»

Павлюченко – о Смолове: «Забить «Реалу» и «Барселоне» дорогого стоит. Можно заканчивать карьеру»

29 июня 2020, 07:19
10

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мнением о европейском этапе карьеры форварда «Сельты» Федора Смолова.

«Смолов – красавец. Забить «Реалу» и «Барселоне» – это дорогого стоит. Теперь можно заканчивать карьеру. Больше никому не надо забивать», – сказал Павлюченко.

  • «Сельта» арендовала 30-летнего россиянина в январе, права на него принадлежат «Локомотиву».
  • Смолов забил два гола в 11 матчах в составе галисийцев – по одному каждому из лидеров текущего розыгрыша Примеры.
  • По информации Cadena SER, испанцы готовы выкупить игрока за 6 миллионов евро, если сохранят прописку в высшем дивизионе.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Реал Барселона Павлюченко Роман Смолов Федор
Комментарии (10)
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Урия Гип 2
1593407217
Заканчивать надо было ещё после матча с хорватами.
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Январь 59
1593407998
Чисто русский менталитет, забил первый гол, заработал первый миллион, можно заканчивать играть. С таким подходом к делу , мы никогда бы не узнали таких имён как Пеле, Кройф ,Эйсебио, Марадона, Бобби Чалтон, Зидан,Кайзер Франц, Р.Гулит, ВанБастон, КриРо7,Ронольдо, Месси,
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Great Tartaria
1593410131
ахахаах забил Реалу.... такой гол и любой Вася забьет....
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cevin cigan
1593410433
Трольнул Федю.
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Волька
1593413646
Смолов молоток!
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zigbert
1593454627
На это высказывание Павлюченко Смолов не должен обидится.
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