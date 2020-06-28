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    Павлюченко – о Смолове: «Забить «Реалу» и «Барселоне» дорогого стоит. Можно заканчивать карьеру»

    Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мнением о европейском этапе карьеры форварда «Сельты» Федора Смолова.

    «Смолов – красавец. Забить «Реалу» и «Барселоне» – это дорогого стоит. Теперь можно заканчивать карьеру. Больше никому не надо забивать», – сказал Павлюченко.

    • «Сельта» арендовала 30-летнего россиянина в январе, права на него принадлежат «Локомотиву».
    • Смолов забил два гола в 11 матчах в составе галисийцев – по одному каждому из лидеров текущего розыгрыша Примеры.
    • По информации Cadena SER, испанцы готовы выкупить игрока за 6 миллионов евро, если сохранят прописку в высшем дивизионе.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Урия Гип 2 11 минут назад

      Заканчивать надо было ещё после матча с хорватами.

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