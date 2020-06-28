Ребров: «Очень радует присутствие на поле у «Спартака» большого количества молодых ребят. Дед Ещенко, даже ты стал моложе выглядеть»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров обратил внимание на присутствие в заявке команды молодых футболистов. Экс-капитан команды рад омоложению.

«Меня как игрока, болельщика и даже фаната «Спартака» очень радует присутствие в заявке и на поле большого количества молодых ребят.

Дед Андрей Ещенко, рядом с молодежью даже ты стал моложе выглядеть. Ребята бились и отдавали себя игре полностью. Команда [в матче 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0)] оставила на поле все силы и до победы не хватило буквально чуточку», – считает Ребров.