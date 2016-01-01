Ребров: «Очень радует присутствие на поле у «Спартака» большого количества молодых ребят. Дед Ещенко, даже ты стал моложе выглядеть»

ну и правильно, потихоньку подпускать к основе надо, но пока не на весь матч
Вратарь «Спартака» Артем Ребров обратил внимание на присутствие в заявке команды молодых футболистов. Экс-капитан команды рад омоложению.
«Меня как игрока, болельщика и даже фаната «Спартака» очень радует присутствие в заявке и на поле большого количества молодых ребят.
Дед Андрей Ещенко, рядом с молодежью даже ты стал моложе выглядеть. Ребята бились и отдавали себя игре полностью. Команда [в матче 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0)] оставила на поле все силы и до победы не хватило буквально чуточку», – считает Ребров.
- «Спартак» идет в таблице шестым.
- «Уфа» занимает восьмую строчку.
- 30 июня «Спартак» в 25-м туре сыграет с ЦСКА.