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    Ребров: «Очень радует присутствие на поле у «Спартака» большого количества молодых ребят. Дед Ещенко, даже ты стал моложе выглядеть»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров обратил внимание на присутствие в заявке команды молодых футболистов. Экс-капитан команды рад омоложению.

    «Меня как игрока, болельщика и даже фаната «Спартака» очень радует присутствие в заявке и на поле большого количества молодых ребят.

    Дед Андрей Ещенко, рядом с молодежью даже ты стал моложе выглядеть. Ребята бились и отдавали себя игре полностью. Команда [в матче 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0)] оставила на поле все силы и до победы не хватило буквально чуточку», – считает Ребров.

    • «Спартак» идет в таблице шестым.
    • «Уфа» занимает восьмую строчку.
    • 30 июня «Спартак» в 25-м туре сыграет с ЦСКА.

    Источник: инстаграм Артема Реброва

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6816

      piligrim1986 16 минут назад

      ну и правильно, потихоньку подпускать к основе надо, но пока не на весь матч

      0
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      Рейтинг: +13735

      vka1970 2 часа назад

      Молодёжь всегда хороша когда есть толк.По крайней мере вчера игру не испортили, что уже хорошо по нынешним меркам.

      0
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      Рейтинг: +5970

      paracetamol 2 часа назад

      Молодежь хороша в меру!

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