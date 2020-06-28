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    Вернер в последнем матче Бундеслиги перед уходом в «Челси» стал лучшим бомбардиром в истории «Лейпцига»

    В 34-м туре Бундеслиги против «Аугсбурга» (2:1) форвард «Лейпцига» Тимо Вернер сделал дубль. Теперь на его счету 94 мяча за клуб, он стал лучшим бомбардиром в его истории.

    Это был последний матч нападающего в Германии перед уходом в «Челси». Лондонцы купили игрока за 53 миллиона евро.

    • Вернер выступал в Лейпциге с 2016 года.
    • В списке бомбардиров сезона Бундеслиги форвард финишировал вторым (28 голов).
    • «Лейпциг» по итогам сезона занял третье место в чемпионате Германии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.06.2020 09:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 28 июня 2020, 12:25

      Красиво, не по-английски ушёл в английский клуб. *****

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