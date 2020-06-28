Вернер в последнем матче Бундеслиги перед уходом в «Челси» стал лучшим бомбардиром в истории «Лейпцига»

В 34-м туре Бундеслиги против «Аугсбурга» (2:1) форвард «Лейпцига» Тимо Вернер сделал дубль. Теперь на его счету 94 мяча за клуб, он стал лучшим бомбардиром в его истории.

Это был последний матч нападающего в Германии перед уходом в «Челси». Лондонцы купили игрока за 53 миллиона евро.