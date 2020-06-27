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  • Главные новости дня. «Оренбургу» могут присудить технические поражения в двух играх подряд, Смолов забил «Барселоне»

Главные новости дня. «Оренбургу» могут присудить технические поражения в двух играх подряд, Смолов забил «Барселоне»

27 июня 2020, 22:47
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Серия А. «Ювентус» разгромил «Лечче», у Роналду гол с пенальти и два ассиста.

Fussball Transfers: три клуба из Бундеслиги претендуют на Чалова.

40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру в команде Марадоны.

Орлов: «Азмун хочет уйти из «Зенита». Все станет ясно 26 июля».

В «Оренбурге» не исключили, что команде засчитают два технических поражения подряд.

Полиция задержала фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой».

«Игрок поставил под угрозу здоровье близких и партнеров». «Зенит» применит к Азмуну «жесткие санкции» за фото с футболистом «Крыльев Советов» Хади.

Смолов забил гол «Барселоне». До этого он отличался в матче с «Реалом».

Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Retiremen_VMF
1593289891
Скажите пожалуйста, а Краснодар будет играть в этом сезоне или все команды будут решать свои проблемы, а Быки собственно тут так, с боку припеку?
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