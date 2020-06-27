Главные новости дня. «Оренбургу» могут присудить технические поражения в двух играх подряд, Смолов забил «Барселоне»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2020 22:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1196

      Retiremen_VMF 2 часа назад

      Скажите пожалуйста, а Краснодар будет играть в этом сезоне или все команды будут решать свои проблемы, а Быки собственно тут так, с боку припеку?

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