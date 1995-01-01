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    Серия А. «Ювентус» разгромил «Лечче», у Роналду гол с пенальти и два ассиста

    В матче 28-го тура Серии А «Ювентус» дома одержал крупную победу над «Лечче» со счетом 4:0.

    По голу в этой игре забили Пауло Дибала, Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин и Матейс де Лигт. Португалец в данном поединке реализовал пенальти и отдал две результативные передачи.

    Лидирующий «Ювентус» увеличил отрыв от «Лацио» до семи очков, но у римлян есть матч в запасе. «Лечче» остался на 18-м месте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

    Ювентус – Лечче – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дибала, 53; 2:0 – Роналду (с пенальти), 61; 3:0 – Игуаин, 84; 4:0 – де Лигт, 86.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8413

      Skull_Boy 26 минут назад

      Ювентус без пенки это не Юве

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