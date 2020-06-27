Серия А. «Ювентус» разгромил «Лечче», у Роналду гол с пенальти и два ассиста

В матче 28-го тура Серии А «Ювентус» дома одержал крупную победу над «Лечче» со счетом 4:0.

По голу в этой игре забили Пауло Дибала, Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин и Матейс де Лигт. Португалец в данном поединке реализовал пенальти и отдал две результативные передачи.

Лидирующий «Ювентус» увеличил отрыв от «Лацио» до семи очков, но у римлян есть матч в запасе. «Лечче» остался на 18-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

Ювентус – Лечче – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Дибала, 53; 2:0 – Роналду (с пенальти), 61; 3:0 – Игуаин, 84; 4:0 – де Лигт, 86.

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