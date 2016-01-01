В «Оренбурге» не исключили, что команде засчитают два технических поражения подряд

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Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что команда, возможно, получит техническое поражение не только за сегодняшний матч с «Краснодаром», но и за следующую игру против «Урала».
«Все это сложно, разговоры ведутся. Мы руки не опустили, ведем постоянное тестирование. Над результатами надо задуматься, коронавирус не подтвержденный, люди чувствуют себя нормально, температуры у них нет.
Академия не занимается, все спортивные мероприятия с участием более 10 человек запрещены, у нас люди в молодежке не готовы. Судя по всему, будет техническое поражение [ в матче с «Уралом»]. Можно было бы собрать пацанов, не все они местные, их бы тоже пришлось сажать на карантин», – сказал Столыпин.
- В четверг стало известно о заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом.
- Матч с «Уралом» запланирован на 1 июля.