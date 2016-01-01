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    В «Оренбурге» не исключили, что команде засчитают два технических поражения подряд

    Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что команда, возможно, получит техническое поражение не только за сегодняшний матч с «Краснодаром», но и за следующую игру против «Урала».

    «Все это сложно, разговоры ведутся. Мы руки не опустили, ведем постоянное тестирование. Над результатами надо задуматься, коронавирус не подтвержденный, люди чувствуют себя нормально, температуры у них нет.

    Академия не занимается, все спортивные мероприятия с участием более 10 человек запрещены, у нас люди в молодежке не готовы. Судя по всему, будет техническое поражение [ в матче с «Уралом»]. Можно было бы собрать пацанов, не все они местные, их бы тоже пришлось сажать на карантин», – сказал Столыпин.

    • В четверг стало известно о заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом.
    • Матч с «Уралом» запланирован на 1 июля.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:03
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3158

      Каратель 3 минуты назад

      В пфл отправить этот фарм-клуб зинаиды

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      Рейтинг: +1964

      Kollljan 14 минут назад

      За два технаря могут снять с чемпионата.

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      Рейтинг: +160

      NotFound > Kollljan 3 минуты назад

      Уже не снимут, внесли поправки)

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      Рейтинг: +7215

      ilichkadr 1 час назад

      Читаешь бредни околофутбольных чиновникоа и диву даешься. У одного молодежка не готова, у другого 1 раз играли вместе. у третьего понос, золотуха....................... и это называется профессиональный клуб!? Играть надо, а не плакаться по поводу и без повода.Представляю, чтобы было с руководством команды и её игроками в советские времена..........

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      Рейтинг: +30

      Фанат Рубина 1 час назад

      А ну да а Рубин в пролете будет, Ну ******* теперь!

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      Рейтинг: +39852

      portero 2 часа назад

      да от чинуш РФС не знаешь чего ждать, они переобуваются на ходу.

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