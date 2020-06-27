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  • В «Оренбурге» не исключили, что команде засчитают два технических поражения подряд

В «Оренбурге» не исключили, что команде засчитают два технических поражения подряд

27 июня 2020, 16:03
8

Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что команда, возможно, получит техническое поражение не только за сегодняшний матч с «Краснодаром», но и за следующую игру против «Урала».

«Все это сложно, разговоры ведутся. Мы руки не опустили, ведем постоянное тестирование. Над результатами надо задуматься, коронавирус не подтвержденный, люди чувствуют себя нормально, температуры у них нет.

Академия не занимается, все спортивные мероприятия с участием более 10 человек запрещены, у нас люди в молодежке не готовы. Судя по всему, будет техническое поражение [ в матче с «Уралом»]. Можно было бы собрать пацанов, не все они местные, их бы тоже пришлось сажать на карантин», – сказал Столыпин.

  • В четверг стало известно о заболевании шести футболистов «Оренбурга» коронавирусом.
  • Матч с «Уралом» запланирован на 1 июля.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Оренбург Урал
Комментарии (8)
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portero
1593265064
да от чинуш РФС не знаешь чего ждать, они переобуваются на ходу.
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ilichkadr
1593265499
Читаешь бредни околофутбольных чиновникоа и диву даешься. У одного молодежка не готова, у другого 1 раз играли вместе. у третьего понос, золотуха....................... и это называется профессиональный клуб!? Играть надо, а не плакаться по поводу и без повода.Представляю, чтобы было с руководством команды и её игроками в советские времена..........
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Kollljan
1593271399
За два технаря могут снять с чемпионата.
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Каратель помойников
1593272074
В пфл отправить этот фарм-клуб зинаиды
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fhnv
1593272308
Оренбург просто сливается в пердив без борьбы
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Garrincha58
1593273068
футбол по русски!
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BRO_football
1593291937
Оренбург матч перенёс, Динамо матч перенёс. За всей этой шумихой мы не заметили главного: ни в чём не повинный Краснодар пострадал. Уверен, что Краснодар не очень-то доволен всеми этими переносами. Было бы 3 перенесенных матча, если Ростов вовремя не подсуетился и не обратился в РФС.
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