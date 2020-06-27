Примера. Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»; каталонцы потеряли лидерство в таблице с учетом потерянных очков

Федор Смолов забил «Барселоне» и помог «Сельте» набрать в матче очко. Форвард стал десятым россиянином, забившим в Примере каталонцам. Он также стал восьмым россиянином, который отличился в ворота и «Барселоны», и мадридского «Реала».

«Барселона» после этого матча потеряла больше очков, чем «Реал». Мадридцы по итогам тура могут возглавить таблицу.

Луис Суарес сделал дубль в Примере впервые с сентября.

Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

Сельта – Барселона – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Суарес, 20; 1:1 – Смолов, 50; 1:2 – Суарес, 67; 2:2 – Аспас, 88.

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