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    Примера. Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»; каталонцы потеряли лидерство в таблице с учетом потерянных очков

    Федор Смолов забил «Барселоне» и помог «Сельте» набрать в матче очко. Форвард стал десятым россиянином, забившим в Примере каталонцам. Он также стал восьмым россиянином, который отличился в ворота и «Барселоны», и мадридского «Реала».

    «Барселона» после этого матча потеряла больше очков, чем «Реал». Мадридцы по итогам тура могут возглавить таблицу.

    Луис Суарес сделал дубль в Примере впервые с сентября.

    Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

    Сельта – Барселона – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Суарес, 20; 1:1 – Смолов, 50; 1:2 – Суарес, 67; 2:2 – Аспас, 88.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии19
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      Рейтинг: +2075

      minaev23 32 минуты назад

      Из позиции Феди не забить ........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -313

      Аденн 47 минут назад

      Е5 бЗенит Е5, бЗенит гавноклуп.

      -1
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      Рейтинг: +15435

      bset 54 минуты назад

      Смолов только топам забивает. Остальные противники - не его уровень.

      0
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      Рейтинг: +1196

      Retiremen_VMF 58 минут назад

      Кто бы теперь, что не говорил, но Федя реально молодец. Контракт заработал сам. Доверие со стороны тренера, довольно не плохая техника и есть очень на плохой по российским мерам результат.

      1
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      Рейтинг: +2420

      panmon 1 час назад

      Смолов подтверждает правило - если он в старте - Сельта не проигрывает!

      0
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      Рейтинг: +175

      bolel58 1 час назад

      Барса откровенно слаба.
      Очень жаль.
      Смолова особо хвалить не за что, поставил клюшку, закатил в пустые, больше ни чем не отметился.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1196

      Retiremen_VMF > bolel58 53 минуты назад

      Точно, только теперь найдите еще пару тройку таких действующих на настоящее время российских футболистов которые попали в состав, подставили ничего не делая ногу Реалу и Барсе и помогли в обоих случаях по крайней мере не проиграть своей команде. А так то да, сидя на диване сложного вообще ничего нет...бери и подставляй себе в радость ноги.

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      Рейтинг: +72

      Kurt Angel 1 час назад

      Федя забивает исключительно сильным командам

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      Рейтинг: +38

      cevin cigan 1 час назад

      Зрелищный матч. Сельта в конце могла и победить! Федя в таких "халявах" забивает,не то что Нолито - дуб!

      1
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      Рейтинг: +826

      САНЁК17 1 час назад

      ВО МОЛОТОК ФЕДОС,я же говорил Федя забивает только топ клубом и все подтвердили с плюсом,значит тебе верит

      2
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      Рейтинг: +355

      Medved2468 1 час назад

      И где же хвалёный Дзюба, "так яростно стремящийся в Европу?". А он забивает левые пенальти Крыльям. Федор красава! Правильно, что ушёл в Европу!

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