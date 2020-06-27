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  • Примера. Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»; каталонцы потеряли лидерство в таблице с учетом потерянных очков

Примера. Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»; каталонцы потеряли лидерство в таблице с учетом потерянных очков

27 июня 2020, 19:54
27

Федор Смолов забил «Барселоне» и помог «Сельте» набрать в матче очко. Форвард стал десятым россиянином, забившим в Примере каталонцам. Он также стал восьмым россиянином, который отличился в ворота и «Барселоны», и мадридского «Реала».

«Барселона» после этого матча потеряла больше очков, чем «Реал». Мадридцы по итогам тура могут возглавить таблицу.

Луис Суарес сделал дубль в Примере впервые с сентября.

Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

Сельта – Барселона – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Суарес, 20; 1:1 – Смолов, 50; 1:2 – Суарес, 67; 2:2 – Аспас, 88.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Сельта Барселона Смолов Федор
Комментарии (27)
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Skull_Boy
1593276941
Реал будет чемпионом, а полено со 2м голом
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Maxi_7
1593277075
Если Реал выиграет Ла Лигу в этом сезоне наверное это будет справедливо, так как в очных встречах сливочные были сильнее...
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PahaSpartak
1593277742
Молоток Смолов, хочется порадоваться за него, не каждый день наши ребята обламывают Барсу
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Fin035
1593278004
Если уж Смолов Барсе забивает, значит совсем что то не хорошо в клубе.
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Krasnodar 123
1593278697
Молодец дядя Федор! Знай наших!
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Medved2468
1593280081
И где же хвалёный Дзюба, "так яростно стремящийся в Европу?". А он забивает левые пенальти Крыльям. Федор красава! Правильно, что ушёл в Европу!
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САНЁК17
1593280499
ВО МОЛОТОК ФЕДОС,я же говорил Федя забивает только топ клубом и все подтвердили с плюсом,значит тебе верит
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bolel58
1593282283
Барса откровенно слаба. Очень жаль. Смолова особо хвалить не за что, поставил клюшку, закатил в пустые, больше ни чем не отметился.
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deinego77@yandex.ru
1593285192
Из позиции Феди не забить ........
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zigbert
1593351045
Такой уж у него стиль - забивать только Грандам.
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