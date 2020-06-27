РПЛ. «Локомотив» обыграл «Рубин» и одержал вторую подряд сухую победу при Николиче, Алексей Миранчук сделал дубль

Главный тренер Марко Николич провел второй официальный матч в «Локомотиве» и в обоих победил. В Казани москвичи справились с «Рубином». Дубль оформил Алексей Миранчук.

«Локомотив» занимает второе место в таблице, дающее право на игру в групповом этапе Лиги чемпионов. «Рубин» остался 11-м.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Миранчук, 23; 0:2 – Миранчук, 28 (с пенальти).

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Сантос, Старфельт, Уремович, Могилевец (Коновалов, 61), Нильсен, Кварацхелия (Марков, 73), Йевтич (Давиташвили, 61), С. Бакаев (Макаров, 52), Игнатьев.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука (Кверквелия, 84), Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Мариу (Идову, 90), Ал. Миранчук, Рыбчинский (Ан. Миранчук, 77), Эдер.

Предупреждения: Бакаев, 16; Старфельт, 28; Йевтич, 51 – Рыбус, 63; Мариу, 72; Баринов, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ