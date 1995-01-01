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    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Рубин» и одержал вторую подряд сухую победу при Николиче, Алексей Миранчук сделал дубль

    Главный тренер Марко Николич провел второй официальный матч в «Локомотиве» и в обоих победил. В Казани москвичи справились с «Рубином». Дубль оформил Алексей Миранчук.

    «Локомотив» занимает второе место в таблице, дающее право на игру в групповом этапе Лиги чемпионов. «Рубин» остался 11-м.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Миранчук, 23; 0:2 – Миранчук, 28 (с пенальти).

    «Рубин»: Дюпин, Самошников, Сантос, Старфельт, Уремович, Могилевец (Коновалов, 61), Нильсен, Кварацхелия (Марков, 73), Йевтич (Давиташвили, 61), С. Бакаев (Макаров, 52), Игнатьев.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука (Кверквелия, 84), Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Мариу (Идову, 90), Ал. Миранчук, Рыбчинский (Ан. Миранчук, 77), Эдер.

    Предупреждения: Бакаев, 16; Старфельт, 28; Йевтич, 51 – Рыбус, 63; Мариу, 72; Баринов, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4061

      Рубинище 1 час назад

      Локо с победой. Лёне работать и работать. надеюсь выводы сделают.

      0
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      Рейтинг: +1017

      фанат джигурды 2 часа назад

      При 0:0 судья не ставит 100% пенальти в ворота Рубина, потом ставит несуществующий. Совесть заела?

      А так, спасибо Лёше, Гиле и невезучим рубиновцам.

      2
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      Рейтинг: +1183

      Sviro 2 часа назад

      "Главный тренер Марко Николич провел второй официальный матч в «Локомотиве» и в обоих победил." Блин, если бы меня назначили тренером локо сейчас, сразу после Палыча, то и я бы победил не тренировав команду ни разу. Посмотрим результат работы по осени. Две победы со слабыми командами. Уверен, 30 июня Локо опять победит - Крыс натянет на шомпол. Если конечно не случится чудо и Локо выйдет детским составом, как Ростов из-за болезни основы.

      3
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      Рейтинг: -3768

      gosproektikabinet > Sviro 2 часа назад

      да хоть кем выходите, опять пенок наставят, говорю же краснодар и ростов оттесняют от первых мест, так что и вы под руку попадете

      0
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      Рейтинг: +7242

      ilichkadr > Sviro 2 часа назад

      У Локомотива оставшийся календарь это песня. На выезде всего одна игра, и та с Уралом.

      0
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      Рейтинг: -3768

      gosproektikabinet 2 часа назад

      спонсоры рфс займут первые два места, оттого пендали рисуют

      0
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      Рейтинг: +5953

      paracetamol 2 часа назад

      «Локомотив» обыграл «Рубин» с помощью судьи. Это вторая уже такая победа!

      -1
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      Рейтинг: +1664

      afw13 3 часа назад

      болел Локо с победой, нормуль сыграли!

      5
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      Рейтинг: +592

      PAREVG. 3 часа назад

      С победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +3152

      Fan Loko mik 3 часа назад

      ЛООООООКООООООО!!!! Красавцы!!!! Кварацхелия жопу рвал, рвал и походу совсем порвал.... игрок ни о чём! Хорошо, что ушёл! Пусть в ФНЛ потренируется!

      2
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      Рейтинг: +4061

      Рубинище > Fan Loko mik 1 час назад

      Очень классный футболист из него получится- задатки есть.

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