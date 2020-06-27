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  • РПЛ. «Локомотив» обыграл «Рубин» и одержал вторую подряд сухую победу при Николиче, Алексей Миранчук сделал дубль

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Рубин» и одержал вторую подряд сухую победу при Николиче, Алексей Миранчук сделал дубль

27 июня 2020, 19:22
10

Главный тренер Марко Николич провел второй официальный матч в «Локомотиве» и в обоих победил. В Казани москвичи справились с «Рубином». Дубль оформил Алексей Миранчук.

«Локомотив» занимает второе место в таблице, дающее право на игру в групповом этапе Лиги чемпионов. «Рубин» остался 11-м.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Миранчук, 23; 0:2 – Миранчук, 28 (с пенальти).

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Сантос, Старфельт, Уремович, Могилевец (Коновалов, 61), Нильсен, Кварацхелия (Марков, 73), Йевтич (Давиташвили, 61), С. Бакаев (Макаров, 52), Игнатьев.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука (Кверквелия, 84), Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Мариу (Идову, 90), Ал. Миранчук, Рыбчинский (Ан. Миранчук, 77), Эдер.

Предупреждения: Бакаев, 16; Старфельт, 28; Йевтич, 51 – Рыбус, 63; Мариу, 72; Баринов, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (10)
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Fan Loko mik
1593275140
ЛООООООКООООООО!!!! Красавцы!!!! Кварацхелия жопу рвал, рвал и походу совсем порвал.... игрок ни о чём! Хорошо, что ушёл! Пусть в ФНЛ потренируется!
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PAREVG.
1593275316
С победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Мага 13
1593275339
болел Локо с победой, нормуль сыграли!
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paracetamol
1593276453
«Локомотив» обыграл «Рубин» с помощью судьи. Это вторая уже такая победа!
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Sviro
1593276656
"Главный тренер Марко Николич провел второй официальный матч в «Локомотиве» и в обоих победил." Блин, если бы меня назначили тренером локо сейчас, сразу после Палыча, то и я бы победил не тренировав команду ни разу. Посмотрим результат работы по осени. Две победы со слабыми командами. Уверен, 30 июня Локо опять победит - Крыс натянет на шомпол. Если конечно не случится чудо и Локо выйдет детским составом, как Ростов из-за болезни основы.
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фанат джигурды
1593278450
При 0:0 судья не ставит 100% пенальти в ворота Рубина, потом ставит несуществующий. Совесть заела? А так, спасибо Лёше, Гиле и невезучим рубиновцам.
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Рубинище
1593283224
Локо с победой. Лёне работать и работать. надеюсь выводы сделают.
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