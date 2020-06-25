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  • Дзюба – самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes

Дзюба – самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes

25 июня 2020, 13:17
16

Журнал Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей спорта и шоу-бизнеса моложе 40 лет.

Самое высокое место среди футболистов занял форвард «Зенита» Артем Дзюба – он стал в списке 13-м. Годовой доход игрока оценивается в 5,5 миллиона долларов, а в СМИ его имя за год упомянули свыше 40 тысяч раз.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов разместился на 28-м месте. Доход футболиста за год – 3,7 миллиона долларов, в СМИ имя Смолова было упомянуто более 16 тысяч раз. Хавбека «Монако» Александра Головина журнал поместил на 32-ю строчку: доход спортсмена был оценен в 3,5 миллиона долларов, число упоминаний в СМИ – более 14 тысяч.

Рейтинг возглавил боец Хабиб Нурмагомедов с годовым доходом в 16,5 миллиона долларов.

Источник: Forbes
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Монако Дзюба Артем Смолов Федор Головин Александр
Комментарии (16)
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ААМ
1593080691
Согласен.
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Axe111
1593082806
Клоун
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NewLife
1593083669
Журнал "Форбс" разбирается в футболе также, как журнал "Мурзилка" в квантовой физике. Думаю, не заставят себя ждать поздравления от орлова и канделаки.
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valkam72
1593093326
Дожили. Куда катится мир. Уже бревна успешнее людей.
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фанат джигурды
1593098660
А кто после 40 лет? Просто назовите хоть 5 игроков.
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vladimir-7
1593099460
Если бы рассмотрели успешных игроков до 50 лет, то Дзюба был бы единственным.
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САНЁК17
1593103247
Успешный фитболист это Смолов,ваш дзюба забил гол Реалу? нет? так что измените заголовок про Дзюба
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paracetamol
1593104517
Тёме привет и наилучшие пожелания!
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general.lizyukov
1593115464
Аааа, успешный футболист - это у кого доход больше? Я-то думал, что как Лео или Криштиану: золотые мячи/бутсы, кубки ЛЧ, медали ведущих чемпионатов. А оказывается всё проще.
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nik55
1593145907
успешный по карманам шарить---тогда я согласен
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