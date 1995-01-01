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    Дзюба – самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes

    Журнал Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей спорта и шоу-бизнеса моложе 40 лет.

    Самое высокое место среди футболистов занял форвард «Зенита» Артем Дзюба – он стал в списке 13-м. Годовой доход игрока оценивается в 5,5 миллиона долларов, а в СМИ его имя за год упомянули свыше 40 тысяч раз.

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов разместился на 28-м месте. Доход футболиста за год – 3,7 миллиона долларов, в СМИ имя Смолова было упомянуто более 16 тысяч раз. Хавбека «Монако» Александра Головина журнал поместил на 32-ю строчку: доход спортсмена был оценен в 3,5 миллиона долларов, число упоминаний в СМИ – более 14 тысяч.

    Рейтинг возглавил боец Хабиб Нурмагомедов с годовым доходом в 16,5 миллиона долларов.

    Источник: Forbes

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +524

      NewLife 1 час назад

      Журнал "Форбс" разбирается в футболе также, как журнал "Мурзилка" в квантовой физике. Думаю, не заставят себя ждать поздравления от орлова и канделаки.

      0
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      Рейтинг: +1322

      FENIX-SL > NewLife 8 минут назад

      при чем здесь "разбираться в футболе"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2234

      Axe111 1 час назад

      Клоун

      1
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      ...
      Рейтинг: +467

      АКМ-74У > Axe111 1 час назад

      Клоун не клоун, но мы тут ему рейтинга добавляем.

      0
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      Рейтинг: +1255

      ААМ 2 часа назад

      Согласен.

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