Дзюба – самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes

Журнал Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей спорта и шоу-бизнеса моложе 40 лет.

Самое высокое место среди футболистов занял форвард «Зенита» Артем Дзюба – он стал в списке 13-м. Годовой доход игрока оценивается в 5,5 миллиона долларов, а в СМИ его имя за год упомянули свыше 40 тысяч раз.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов разместился на 28-м месте. Доход футболиста за год – 3,7 миллиона долларов, в СМИ имя Смолова было упомянуто более 16 тысяч раз. Хавбека «Монако» Александра Головина журнал поместил на 32-ю строчку: доход спортсмена был оценен в 3,5 миллиона долларов, число упоминаний в СМИ – более 14 тысяч.

Рейтинг возглавил боец Хабиб Нурмагомедов с годовым доходом в 16,5 миллиона долларов.