«ПСЖ» интересуется полузащитником «Реала» Кубо

Хавбек «Реала» Такефуса Кубо стал трансферной целью «ПСЖ», утверждает AS.
По информации источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо уже обозначил интерес к 19-летнему японцу.
Однако мадридцы не намерены продавать полузащитника. Единственный вариант переубедить испанский гранд – выплатить полную сумму отступных в размере 250 миллионов евро.
- Текущий сезон Кубо проводит в аренде в «Мальорке».
- В его активе 29 матчей, три забитых гола и три результативных передачи.
- Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 13,5 миллиона евро.
Источник: AS