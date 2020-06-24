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    «ПСЖ» интересуется полузащитником «Реала» Кубо

    Хавбек «Реала» Такефуса Кубо стал трансферной целью «ПСЖ», утверждает AS.

    По информации источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо уже обозначил интерес к 19-летнему японцу.

    Однако мадридцы не намерены продавать полузащитника. Единственный вариант переубедить испанский гранд – выплатить полную сумму отступных в размере 250 миллионов евро.

    • Текущий сезон Кубо проводит в аренде в «Мальорке».
    • В его активе 29 матчей, три забитых гола и три результативных передачи.
    • Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 13,5 миллиона евро.

    Источник: AS

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