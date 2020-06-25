«ПСЖ» интересуется полузащитником «Реала» Кубо

Хавбек «Реала» Такефуса Кубо стал трансферной целью «ПСЖ», утверждает AS.

По информации источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо уже обозначил интерес к 19-летнему японцу.

Однако мадридцы не намерены продавать полузащитника. Единственный вариант переубедить испанский гранд – выплатить полную сумму отступных в размере 250 миллионов евро.