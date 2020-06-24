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    Букмекер в ответ на акцию Бельерина будет оплачивать посадку 6000 деревьев после каждого невыигрыша «Арсенала»

    Букмекерская компания Paddy Power объявила, что будет оплачивать посадку 6000 деревьев после каждого не выигранного «Арсеналом» матча. Это ответ на акцию защитника команды Эктора Бельерина, который обещал после каждой победы оплачивать посадку 3000 деревьев.

    «Эктор, на твоих партнеров нельзя положиться в деле спасения планеты. Мы поможем тебе. Мы оплатим посадку 6000 деревьев за каждый матч, где не выиграет «Арсенал», – написал букмекер.

    На иллюстрации от Paddy Power написано: «Ты не можешь защитить планету, если ты не можешь защищаться».

    • «Арсенал» после возобновления АПЛ провел два матча, оба проиграл.
    • Команда в таблице идет десятой.
    • Завтра, 25 июня, «Арсенал» в 31-м туре АПЛ сыграет с «Саутгемптоном».

    Источник: твиттер Paddy Power

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    24.06.2020 23:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9622

      DeStar 25 минут назад

      смешно и полезно, лишь бы выполняли, хотя потом скажут это ведь только на этот сезон апл, который уже заканчивается)

      0
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      Рейтинг: +3084

      alarm 50 минут назад

      6 тыщ хряков высадят! а куда?

      0
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