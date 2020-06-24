Букмекер в ответ на акцию Бельерина будет оплачивать посадку 6000 деревьев после каждого невыигрыша «Арсенала»

Букмекерская компания Paddy Power объявила, что будет оплачивать посадку 6000 деревьев после каждого не выигранного «Арсеналом» матча. Это ответ на акцию защитника команды Эктора Бельерина, который обещал после каждой победы оплачивать посадку 3000 деревьев.

«Эктор, на твоих партнеров нельзя положиться в деле спасения планеты. Мы поможем тебе. Мы оплатим посадку 6000 деревьев за каждый матч, где не выиграет «Арсенал», – написал букмекер.

На иллюстрации от Paddy Power написано: «Ты не можешь защитить планету, если ты не можешь защищаться».