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    Владелец «Кайрата» Боранбаев: «Возможно, Вагнер хотел бросить себе вызов после того, как не удалось вернуться в ЦСКА»

    Кайрат Боранбаев, владелец казахстанского «Кайрата», в интервью Айдыну Кожахмету объяснил переход в свой клуб форварда Вагнера Лава. С ним пытался договориться и ЦСКА.

    – Кайрат Советаевич, история с Андреем Аршавиным, когда он неожиданно для всех оказался в вашем клубе, повторяется. На сей раз с Вагнером. Вы опять просто решили привлечь внимание к своему клубу громким трансфером?

    – Аршавин к нам ехал с одной главной целью – «воскресить» свою карьеру, вновь получать удовольствие на поле. У Вагнера ситуация немного иная, у него на родине карьера и без того складывалась замечательно. Но он хотел вернуться. Возможно, бросить себе новый вызов, после того, как не удалось подписать контракт с ЦСКА.

    – Ситуация несколько непонятная. Сам он объявил о переходе в «Кайрат», есть видео, на котором он даже подписывает соглашение. Но клуб почему-то молчит.

    – Все просто: ему еще необходимо пройти медицинский осмотр. Сразу после его результатов мы обо всем официально объявим, это вопрос двух дней.

    – Когда ждать его появления в Алматы и как он прилетит к нам?

    – Если все будет хорошо, то воскресенье Вагнер должен прилететь через Турцию.

    – Понятно, что про деньги не скажете. Но может тогда скажете, зачем он вам нужен? 36-летний футболист как-то не гармонирует с вашей философией – молодежь, воспитанники, энергозатратный футбол и прочее.

    – Давайте сначала про деньги. Условия у бразильца абсолютно адекватные, контракт краткосрочный. Больших затрат он нам не представит. Тем более, приходит свободным агентом. Второе: у нас есть опции в соглашении, предусматривающие разрыв договора без каких-либо обязательств на случай локдауна. Вдруг сезон не будет доигран? В общем, мы учли все.Теперь про зачем. Мы проанализировали наши матчи в этом сезоне и пришли к выводу, что соперники часто играют против нас в максимально закрытый футбол, выстраивают глубокую оборону. И нам тяжело вскрыть такие «автобусы». Поэтому было принято решение подписать игрока атаки, умеющего вскрывать такую оборону за счет креативных действий.

    • По словам агента, в Казахстане игроку сделали более выгодное предложение.
    • Бразилец ранее расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
    • Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды футболист забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

    Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри

    Источник: «Телетайп»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1548

      Genz 1 час назад

      Вагнер не только оборону умеет вскрывать,он ещё и сейфы может. Они с Дзюбой в паре работали

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