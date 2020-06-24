Владелец «Кайрата» Боранбаев: «Возможно, Вагнер хотел бросить себе вызов после того, как не удалось вернуться в ЦСКА»

Кайрат Боранбаев, владелец казахстанского «Кайрата», в интервью Айдыну Кожахмету объяснил переход в свой клуб форварда Вагнера Лава. С ним пытался договориться и ЦСКА.

– Кайрат Советаевич, история с Андреем Аршавиным, когда он неожиданно для всех оказался в вашем клубе, повторяется. На сей раз с Вагнером. Вы опять просто решили привлечь внимание к своему клубу громким трансфером?

– Аршавин к нам ехал с одной главной целью – «воскресить» свою карьеру, вновь получать удовольствие на поле. У Вагнера ситуация немного иная, у него на родине карьера и без того складывалась замечательно. Но он хотел вернуться. Возможно, бросить себе новый вызов, после того, как не удалось подписать контракт с ЦСКА.

– Ситуация несколько непонятная. Сам он объявил о переходе в «Кайрат», есть видео, на котором он даже подписывает соглашение. Но клуб почему-то молчит.

– Все просто: ему еще необходимо пройти медицинский осмотр. Сразу после его результатов мы обо всем официально объявим, это вопрос двух дней.

– Когда ждать его появления в Алматы и как он прилетит к нам?

– Если все будет хорошо, то воскресенье Вагнер должен прилететь через Турцию.

– Понятно, что про деньги не скажете. Но может тогда скажете, зачем он вам нужен? 36-летний футболист как-то не гармонирует с вашей философией – молодежь, воспитанники, энергозатратный футбол и прочее.

– Давайте сначала про деньги. Условия у бразильца абсолютно адекватные, контракт краткосрочный. Больших затрат он нам не представит. Тем более, приходит свободным агентом. Второе: у нас есть опции в соглашении, предусматривающие разрыв договора без каких-либо обязательств на случай локдауна. Вдруг сезон не будет доигран? В общем, мы учли все.Теперь про зачем. Мы проанализировали наши матчи в этом сезоне и пришли к выводу, что соперники часто играют против нас в максимально закрытый футбол, выстраивают глубокую оборону. И нам тяжело вскрыть такие «автобусы». Поэтому было принято решение подписать игрока атаки, умеющего вскрывать такую оборону за счет креативных действий.

По словам агента, в Казахстане игроку сделали более выгодное предложение.

Бразилец ранее расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.

Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды футболист забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри