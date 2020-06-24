Вагнер: «Не смогли договориться с ЦСКА. Жаль, что не смогу вернуться домой»

Нападающий Вагнер Лав объяснил, почему перешел в казахстанский «Кайрат», а не в ЦСКА. Причина – не в деньгах.

— К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.

— Почему тогда сорвался переход? Все думали, что вопрос решен.

— Я тоже так думал, но причины срыва мне неизвестны.

— Допускаете, что после «Кайрата» перейдете в ЦСКА и завершите карьеру в России?

— Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив.