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    Вагнер: «Не смогли договориться с ЦСКА. Жаль, что не смогу вернуться домой»

    Нападающий Вагнер Лав объяснил, почему перешел в казахстанский «Кайрат», а не в ЦСКА. Причина – не в деньгах.

    — К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.

    — Почему тогда сорвался переход? Все думали, что вопрос решен.

    — Я тоже так думал, но причины срыва мне неизвестны.

    — Допускаете, что после «Кайрата» перейдете в ЦСКА и завершите карьеру в России?

    — Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив.

    • По словам агента, в Казахстане игроку сделали более выгодное предложение.
    • Бразилец ранее расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
    • Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды футболист забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2117

      Бухбух 6 минут назад

      Вагнер-путешественник. Карьеру завершит, наверно, в Узбекистане.

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      Рейтинг: +1782

      Cleaner 16 минут назад

      Бросить Коринтианс ради Кайрата??!

      0
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      Рейтинг: +1436

      evgevg13 42 минуты назад

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      Рейтинг: +17247

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Действительно, жаль. Атаке ЦСКА встряска сейчас просто необходима.

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      Рейтинг: +11480

      vladimir-7 1 час назад

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