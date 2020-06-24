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  • Вагнер: «Не смогли договориться с ЦСКА. Жаль, что не смогу вернуться домой»

Вагнер: «Не смогли договориться с ЦСКА. Жаль, что не смогу вернуться домой»

24 июня 2020, 09:22
16

Нападающий Вагнер Лав объяснил, почему перешел в казахстанский «Кайрат», а не в ЦСКА. Причина – не в деньгах.

— К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.

— Почему тогда сорвался переход? Все думали, что вопрос решен.

— Я тоже так думал, но причины срыва мне неизвестны.

— Допускаете, что после «Кайрата» перейдете в ЦСКА и завершите карьеру в России?

— Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив.

  • По словам агента, в Казахстане игроку сделали более выгодное предложение.
  • Бразилец ранее расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
  • Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды футболист забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (16)
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vladimir-7
1592980138
"С-Э", подтвердите достоверность вашего сообщения.
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DOCTOR PENALTY
1592981433
Действительно, жаль. Атаке ЦСКА встряска сейчас просто необходима.
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Бухбух
1592985697
Вагнер-путешественник. Карьеру завершит, наверно, в Узбекистане.
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Niko
1592986303
Печально, но мой любимый клуб стал как «решето», информация утекает постоянно, чего раньше не было, постоянные срывы трансферов. Никакое усиление. Начиная с Чанова масса потерь своих талантливейших работников. Полное отсутствие понимания куда движемся, смена владельца. Вообщем никакого просвета. Конечно верим в команду, но судя по всему надо запастись терпением потому что очевидно что белая полоса ещё далеко. Как говорят трейдеры, когда показалось что мы достигли дна, снизу постучали.
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Nevsky_RU
1592991384
Объяснил так объяснил. Вопросов нет.
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Hektor 84
1592992685
Жалеет что домой не вернулся? Хотел тупо бабла срубить с Гинера. Хотел бы вернуться так сказать домой то вернулся бы на любые условия. Уже не молод чтоб условия выдвигать.
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BRO_football
1592993962
Не может такого быть. Если причина не в деньгах, то в чём? Чем чемпионат Казахстана лучше РПЛ?
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tushkanlz
1592995281
Бабло рулит! - и не надо "мудрить", не компостируйте мозги! деньги решают всё.
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житель СПб
1592996403
Вот и весь его "дом". Домой - это у него в Бразилии. Или, там где бабки.
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Давид59
1593068214
Вагнер не в курсе почему сорвался трансфер? Кто в это поверит. Судя по словам Гинера он его не очень-то и хотел и взял бы только за копейки
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