Вагнер: «Не смогли договориться с ЦСКА. Жаль, что не смогу вернуться домой»

Нападающий Вагнер Лав объяснил, почему перешел в казахстанский «Кайрат», а не в ЦСКА. Причина – не в деньгах.
— К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.
— Почему тогда сорвался переход? Все думали, что вопрос решен.
— Я тоже так думал, но причины срыва мне неизвестны.
— Допускаете, что после «Кайрата» перейдете в ЦСКА и завершите карьеру в России?
— Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив.
- По словам агента, в Казахстане игроку сделали более выгодное предложение.
- Бразилец ранее расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
- Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды футболист забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»