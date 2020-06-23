ЦВБП-Медиа: Вагнер Лав отказал ЦСКА, так как клуб не мог заявить его на остаток сезона

Вагнер Лав не перешел в ЦСКА, потому что москвичи предложили форварду отложить контракт до конца этого сезона, пишет ЦВБП-Медиа.
Клуб хотел оценить целесообразность подписания возрастного игрока по результатам сезона. Бразилец же ждал, что сможет начать играть за ЦСКА уже в текущем чемпионате.
Вагнер Лав рассказал в своем инстаграме о переходе в «Кайрат». Позже генеральный директор казахстанского клуба Марат Баймуханов опроверг эту информацию.
- Игрок расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
- Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе москвичей Вагнер Лав забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
Источник: ЦВБП-Медиа
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