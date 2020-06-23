ЦВБП-Медиа: Вагнер Лав отказал ЦСКА, так как клуб не мог заявить его на остаток сезона

Вагнер Лав не перешел в ЦСКА, потому что москвичи предложили форварду отложить контракт до конца этого сезона, пишет ЦВБП-Медиа.

Клуб хотел оценить целесообразность подписания возрастного игрока по результатам сезона. Бразилец же ждал, что сможет начать играть за ЦСКА уже в текущем чемпионате.

Вагнер Лав рассказал в своем инстаграме о переходе в «Кайрат». Позже генеральный директор казахстанского клуба Марат Баймуханов опроверг эту информацию.