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    ЦВБП-Медиа: Вагнер Лав отказал ЦСКА, так как клуб не мог заявить его на остаток сезона

    Вагнер Лав не перешел в ЦСКА, потому что москвичи предложили форварду отложить контракт до конца этого сезона, пишет ЦВБП-Медиа.

    Клуб хотел оценить целесообразность подписания возрастного игрока по результатам сезона. Бразилец же ждал, что сможет начать играть за ЦСКА уже в текущем чемпионате.

    Вагнер Лав рассказал в своем инстаграме о переходе в «Кайрат». Позже генеральный директор казахстанского клуба Марат Баймуханов опроверг эту информацию.

    • Игрок расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
    • Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе москвичей Вагнер Лав забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

    Источник: ЦВБП-Медиа

    Новостной агрегатор о футбольном, хоккейном и баскетбольном ЦСКА. Публикует интервью с игроками и экспертами, трансферные слухи и инсайды.

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