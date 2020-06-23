Газзаев готов возглавить ЦСКА при условии усиления под Лигу чемпионов

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев может вновь возглавить московскую команду, утверждает Metaratings.ru.

Газзаев готов вновь вернуться на пост главного тренера при условии серьезного усиления нынешнего состава. По мнению специалиста, команда сейчас не способна решать высокие задачи. Газзаев возглавить ЦСКА, если команда будет бороться за победу в чемпионате России, с последующим усилением состава под Лигу чемпионов.