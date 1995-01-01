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    Газзаев готов возглавить ЦСКА при условии усиления под Лигу чемпионов

    Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев может вновь возглавить московскую команду, утверждает Metaratings.ru.

    Газзаев готов вновь вернуться на пост главного тренера при условии серьезного усиления нынешнего состава. По мнению специалиста, команда сейчас не способна решать высокие задачи. Газзаев возглавить ЦСКА, если команда будет бороться за победу в чемпионате России, с последующим усилением состава под Лигу чемпионов.

    • Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб.
    • После 23 туров «армейцы» занимают пятое место в РПЛ с 36 очками.

    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1623

      Ганнибал Лектор 13 минут назад

      Короче, не вернется.

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      Рейтинг: +4187

      Alekxei Z. 18 минут назад

      Так пёс , что же ты постоянно травил Гончаренко , когда сам за усиление состава ? Ты Аланию и Осетию разорил, ВЭБ не удастся.

      0
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      Рейтинг: +4046

      Рубинище 22 минуты назад

      Все знают, что серьёзного усиления не предвидеться, и Газаев в том числе-зачем воду жопализ льет? даже с маломальским, не говоря уже о серьёзном усилении, Гончаренко наверно бы остался.

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      Рейтинг: +988

      фанат джигурды 25 минут назад

      С усилением и Ганчаренко не убежал бы.

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      Рейтинг: +10413

      Garrincha58 30 минут назад

      это фейк! ему сейчас так хорошо как никогда ещё не было

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      Рейтинг: +1768

      Cleaner 38 минут назад

      Газзаев ХОЧЕТ или ему ПРЕДЛОЖИЛИ возглавить ЦСКА? Две большие разницы.

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      Рейтинг: +3197

      морозз 38 минут назад

      Видно Газзаев поиздержался и нуждается в деньгах?

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      Рейтинг: +1315

      FENIX-SL 40 минут назад

      если это произойдет
      то единственный клуб в россии для меня исчезнет
      позорище!

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      Рейтинг: +2871

      TOMSON 50 минут назад

      С усилением и Гончаренко дела поправит. Нужно без усиления выдать результат.
      Да и на мой взгляд лучше чем Гончаренко никто не справится. Сезон должен доиграть точно, а там и выводы нужно делать. ЦСКА явно не под ЛЧ команда, а в ЛЕ должны попасть.

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      Рейтинг: +1337

      Semushkin Roman Valerievi 51 минуту назад

      Природа очистилась настолько, что в ЦСКА возвращаются Вагнер и Газзаев. Такими темпами Сапогов вернётся в Ювентус и Терри в Спартак. И Фалькао к нам приедет.

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