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  • Газзаев готов возглавить ЦСКА при условии усиления под Лигу чемпионов

Газзаев готов возглавить ЦСКА при условии усиления под Лигу чемпионов

23 июня 2020, 18:39
28

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев может вновь возглавить московскую команду, утверждает Metaratings.ru.

Газзаев готов вновь вернуться на пост главного тренера при условии серьезного усиления нынешнего состава. По мнению специалиста, команда сейчас не способна решать высокие задачи. Газзаев возглавить ЦСКА, если команда будет бороться за победу в чемпионате России, с последующим усилением состава под Лигу чемпионов.

  • Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб.
  • После 23 туров «армейцы» занимают пятое место в РПЛ с 36 очками.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (28)
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Lester84
1592927481
Ну при Георгиче по крайней мере физика всегда в команде в поряде была. О какой Лиге Чемпионов речь? Тут бы в зоне ЛЕ в этом сезоне остаться
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DOCTOR PENALTY
1592927613
ГД просто осиротеет.
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Garrincha58
1592930706
это фейк! ему сейчас так хорошо как никогда ещё не было
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фанат джигурды
1592931005
С усилением и Ганчаренко не убежал бы.
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mutabor0992
1592934576
Нехай усатый Аланию тренирует(Когда восстановит).
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absent32
1592935209
осудят меня армейцы или нет, но все, Газаев доже с его заслугами уже ЦСКА не нужен. первый и главный фактор это 7 лет без футбола. в голове уже политики больше чем футбола
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ilichkadr
1592935946
Госдума заканчивается и похоже, что второе пришествие в депутатское кресло не гарантируется.............
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zigbert
1592936705
Если Гончаренко уйдет из ЦСКА ,то лучше тренера как Слуцкий им не найти. Вряд ли Газзаев сможет сейчас работать как в прежние годы.
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Кузьмич на трибуне
1592937856
Если усилить команду под ЛЧ, то и тренер не нужен. Конечно с таким составом как сегодня трудно решать вопросы о пьедестале, нужно было дать возможность работать и дальше, но не требовать сегодня и сейчас только победе, победа, победа. Конечно каждому понравится продавать по пол состава , но новых воспитать за один год невероятно трудно.
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житель СПб
1592978371
Вот почитал комментарии... Сейчас, когда сам Газзаев сказал, что это фейк. (Кстати, не факт - может быть все-таки прощупывал, а когда понял, что неинтересно - сказал что ничего не было. Это как в шоу бизнесе обычно). Согласен в основном с высказываниями! Но зачем к нему столько злости? Почему все забыли, что именно он принес наибольшую славу в 21 веке этому клубу? Это несправедливо. И, косвенно, это означает что руководить клубом хорошо он умеет. И еще - те, кто в теме: объясните мне, пожалуйста, чем так плох, плох, плох этот состав, если он ведущие европейские клубы обыгрывал? Нет разве что только Головина. (Может еще 1-2 игроков). Все остальные практически - на месте. Куда делся лучший в России центр по поиску хороших зарубежных и недорогих игроков? Или он с Леонидом Слуцким выехал? Нет, пока меня не переубедили, остаюсь при своем мнении: главное - это тренер, который должен понимать в футболе и уметь воодушевить игроков. А про звездные составы - это вторично.
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