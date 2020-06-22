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  • Арбитр Федотов – о судействе в матче ЦСКА – «Зенит»: «Нужно было удалять Оздоева и Дивеева, оценка Карасева – двойка»

Арбитр Федотов – о судействе в матче ЦСКА – «Зенит»: «Нужно было удалять Оздоева и Дивеева, оценка Карасева – двойка»

22 июня 2020, 22:17
40

Арбитр Игорь Федотов разобрал ошибки судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым, которая работала на матче 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

«Начну с первой явной ошибки. На 14-й минуте матча Азмун находился в офсайде, который засчитан не был. Далее – на 50-й минуте Оздоева следовало наказать красной карточкой за удар прямой ногой игрока ЦСКА. Игрок, который атакует одной или двумя ногами спереди, сбоку или сзади, тем самым допуская возможность причинить травму, наказывается красной карточкой. Вспомните момент с Подберeзкиным в игре «Урала» и «Рубина»: там его удалили, а здесь Оздоева – нет. Хотя моменты схожие, просто Оздоев шeл в голень, а Подберeзкин – в бок.

Удаление должно было быть и у ЦСКА: на 73-й минуте Азмун играл головой в мяч, а Дивеев попал ногой ему по голове. У игрока ЦСКА на тот момент уже была жeлтая карточка. Соответственно, надо было показывать ему вторую жeлтую и удалять с поля. У судьи была отличная позиция в том моменте, обзор никто не перекрывал. Наверное, он просто залип.

Удаление Карпова на 89-й минуте вопросов не вызывает – он лишал Дзюбу явной возможности забить гол. А вот пенальти на 93-й минуте не было – рука у Дивеева была прижатой. Это простой момент как для VAR, так и для арбитра. Стоило продолжить игру. Если ставить оценку Сергею Карасeву, то это будет двойка», – сказал Федотов.

  • «Зенит» разгромил ЦСКА со счетом 4:0.
  • После матча главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко подал в отставку, но клуб пока ее не одобрил.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Федотов Игорь
Комментарии (40)
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Павелий
1592854542
"Далее – на 50-й минуте Оздоева следовало наказать красной карточкой за удар прямой ногой игрока ЦСКА. Игрок, который атакует одной или двумя ногами спереди, сбоку или сзади, тем самым допуская возможность причинить травму, наказывается красной карточкой." Я смотрел на Матч-ТВ. И Широков в трансляции сказал: "Так это же красная карточка для всех..." И через МХАТовскую паузу: "Ну или не для всех..." Этот эпизод однозначно показывает гниль нашего футбола от текущего состояния команды Зенит.
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PAREVG.
1592855176
О чем можно говорить, если весь судейский корпус и ВАР принадлежит газпрому...
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Давид59
1592855550
Что там с удалениями не знаю, а вот пендаль железный. Там у Дивеева и близко прижатой руки не было. Его Сутормин обыгрывал, а тот лёжа играл по-вратарски. Аууу, господин Федотов, очки купите!
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vka1970
1592856166
Двойки ставим, арбитров ругаем, но выводов не делаем. Страна парадоксов.
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морозз
1592858031
Пока у нас правит клан бомжей во главе с Миллером и его клевретом Дюковым ...хорошего ждать не приходиться! Судьи боятся судить Зенит, поэтому и столько косяков у них, лучше ошибиться в пользу Зенита и спокойно работать дальше!
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ufos73
1592858153
Вспоминается игра Хохла рукой против Спартака, все бомжи орали про прижатую руку, про ее ЕСТЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НЕ УМЫШЛЕННОСТЬ... Хопа, а теперь 1200% пенальти! ))))))) Газпром чемпион!
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BRO_football
1592858804
В любом случае ЦСКА сыграл ужасно и всё равно бы проиграл, даже если судейские ошибки отсутствовали бы.
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Drum
1592862048
Давайте так! До 50-й минуты, пока не сфолил Оздоев на красную, кто из игроков наиграл на вторую желтую или красную??? Фиг кто обосновано сможет ответить! А все дальнейшие нарушения на карточки (показаны они были или нет, это уже не важно) армейцев это прямая вина судьи, который дает играть не по правилам зениту, и то что он не показал лишнюю карточку Облякову только это и подтверждает! Если зенит был бы в меньшинстве на 50-й минуте (аналогично игре в гостях в Питере, но только там ЦСКА) то им пришел бы пинцет, ну или хотя бы ничья, потому что в опорной зоне только и работал из всех игроков двух команд Оздоев. И только болелы из Питера это не видят, и пучат глаза на вар, который в России работает как убожество. И да хотелось добавить, пеналя - не было, рука Дивеева была прижата на сколько это возможно, причем в падении, мне было бы интересно посмотреть на любого из вас кто упал бы с прижатой рукой по стойке смирно!
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mamba9090909
1592884947
Какой Карасёв?!!! Ау - гараж! Не похмелился с утра?
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neveldomha
1592904406
Единственный косяк - это пенальти. На 99% придуманный. Но 3-0 от 4-0 практически ни чем не отличается. Все остальное судилось по делу. Иванов футбольный судья, а не судья на соревнованиях по женской художественной гимнастики.
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