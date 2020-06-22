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    Арбитр Федотов – о судействе в матче ЦСКА – «Зенит»: «Нужно было удалять Оздоева и Дивеева, оценка Карасева – двойка»

    Арбитр Игорь Федотов разобрал ошибки судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым, которая работала на матче 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

    «Начну с первой явной ошибки. На 14-й минуте матча Азмун находился в офсайде, который засчитан не был. Далее – на 50-й минуте Оздоева следовало наказать красной карточкой за удар прямой ногой игрока ЦСКА. Игрок, который атакует одной или двумя ногами спереди, сбоку или сзади, тем самым допуская возможность причинить травму, наказывается красной карточкой. Вспомните момент с Подберeзкиным в игре «Урала» и «Рубина»: там его удалили, а здесь Оздоева – нет. Хотя моменты схожие, просто Оздоев шeл в голень, а Подберeзкин – в бок.

    Удаление должно было быть и у ЦСКА: на 73-й минуте Азмун играл головой в мяч, а Дивеев попал ногой ему по голове. У игрока ЦСКА на тот момент уже была жeлтая карточка. Соответственно, надо было показывать ему вторую жeлтую и удалять с поля. У судьи была отличная позиция в том моменте, обзор никто не перекрывал. Наверное, он просто залип.

    Удаление Карпова на 89-й минуте вопросов не вызывает – он лишал Дзюбу явной возможности забить гол. А вот пенальти на 93-й минуте не было – рука у Дивеева была прижатой. Это простой момент как для VAR, так и для арбитра. Стоило продолжить игру. Если ставить оценку Сергею Карасeву, то это будет двойка», – сказал Федотов.

    • «Зенит» разгромил ЦСКА со счетом 4:0.
    • После матча главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко подал в отставку, но клуб пока ее не одобрил.

    Источник: «Чемпионат»

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    22.06.2020 22:17
    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +7852

      BRO_football 25 минут назад

      В любом случае ЦСКА сыграл ужасно и всё равно бы проиграл, даже если судейские ошибки отсутствовали бы.

      1
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      Рейтинг: +9264

      ufos73 > BRO_football 4 минуты назад

      Ну это не оправдываем само судейство...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9264

      ufos73 36 минут назад

      Вспоминается игра Хохла рукой против Спартака, все бомжи орали про прижатую руку, про ее ЕСТЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НЕ УМЫШЛЕННОСТЬ... Хопа, а теперь 1200% пенальти! )))))))
      Газпром чемпион!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3181

      морозз 38 минут назад

      Пока у нас правит клан бомжей во главе с Миллером и его клевретом Дюковым ...хорошего ждать не приходиться! Судьи боятся судить Зенит, поэтому и столько косяков у них, лучше ошибиться в пользу Зенита и спокойно работать дальше!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +13563

      vka1970 1 час назад

      Двойки ставим, арбитров ругаем, но выводов не делаем.
      Страна парадоксов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1947

      Snek > vka1970 47 минут назад

      Аааааа, так их ещё и наказывать должны? А я думал они просто папистеть собираются.

      -1
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      Рейтинг: +1731

      Cleaner 1 час назад

      Да нормально судья судил. Если и косячил где, так в обе стороны.

      1
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      Рейтинг: +3331

      Давид59 1 час назад

      Что там с удалениями не знаю, а вот пендаль железный. Там у Дивеева и близко прижатой руки не было. Его Сутормин обыгрывал, а тот лёжа играл по-вратарски. Аууу, господин Федотов, очки купите!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +522

      PAREVG. 1 час назад

      О чем можно говорить, если весь судейский корпус и ВАР принадлежит газпрому...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +593

      FCTB > PAREVG. 1 час назад

      Причем там вар не вар. Зенит обыграл ЦСКА по делу. Все голы были забиты нормально.

      0
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      Рейтинг: +3331

      Давид59 > PAREVG. 1 час назад

      И что? Зенит не по делу выиграл? Все ему помогали?

      0
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      ...
      Рейтинг: +20615

      пьяныйхоровод > Давид59 57 минут назад

      Заезженный московский хит "гаспромфсёкупил" .

      0
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      Рейтинг: +586

      fhnv > FCTB 47 минут назад

      Да они только ошибки и ищут у Зенита! А команды соперника и не замечают

      0
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      Рейтинг: +593

      FCTB > fhnv 43 минуты назад

      Это точно)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2576

      Павелий 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Далее – на 50-й минуте Оздоева следовало наказать красной карточкой за удар прямой ногой игрока ЦСКА. Игрок, который атакует одной или двумя ногами спереди, сбоку или сзади, тем самым допуская возможность причинить травму, наказывается красной карточкой."
      Я смотрел на Матч-ТВ. И Широков в трансляции сказал: "Так это же красная карточка для всех..." И через МХАТовскую паузу: "Ну или не для всех..."
      Этот эпизод однозначно показывает гниль нашего футбола от текущего состояния команды Зенит.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +2540

      Freyk > Павелий 1 час назад

      Статья: нужно было удалять и игрока «Зенита», и игрока ЦСКА.

      Ваш коммент: уууу, какой же «Зенит» гнилой

      Забавно такое читать.))

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      Рейтинг: +593

      FCTB > Павелий 1 час назад

      Ты лучше вспомни сколько раз Обляков мог получить 2 желтую

      3
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      Рейтинг: +586

      fhnv > FCTB 46 минут назад

      им пох они только зенит видят

      2
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