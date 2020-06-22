Арбитр Федотов – о судействе в матче ЦСКА – «Зенит»: «Нужно было удалять Оздоева и Дивеева, оценка Карасева – двойка»

Арбитр Игорь Федотов разобрал ошибки судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым, которая работала на матче 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

«Начну с первой явной ошибки. На 14-й минуте матча Азмун находился в офсайде, который засчитан не был. Далее – на 50-й минуте Оздоева следовало наказать красной карточкой за удар прямой ногой игрока ЦСКА. Игрок, который атакует одной или двумя ногами спереди, сбоку или сзади, тем самым допуская возможность причинить травму, наказывается красной карточкой. Вспомните момент с Подберeзкиным в игре «Урала» и «Рубина»: там его удалили, а здесь Оздоева – нет. Хотя моменты схожие, просто Оздоев шeл в голень, а Подберeзкин – в бок.

Удаление должно было быть и у ЦСКА: на 73-й минуте Азмун играл головой в мяч, а Дивеев попал ногой ему по голове. У игрока ЦСКА на тот момент уже была жeлтая карточка. Соответственно, надо было показывать ему вторую жeлтую и удалять с поля. У судьи была отличная позиция в том моменте, обзор никто не перекрывал. Наверное, он просто залип.

Удаление Карпова на 89-й минуте вопросов не вызывает – он лишал Дзюбу явной возможности забить гол. А вот пенальти на 93-й минуте не было – рука у Дивеева была прижатой. Это простой момент как для VAR, так и для арбитра. Стоило продолжить игру. Если ставить оценку Сергею Карасeву, то это будет двойка», – сказал Федотов.