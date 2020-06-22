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  • Федотов – о матче с «Ростовом»: «Если в 18 лет опасно играть в футбол, а участвовать в боевых действиях – это нормально, тогда я умываю руки»

Федотов – о матче с «Ростовом»: «Если в 18 лет опасно играть в футбол, а участвовать в боевых действиях – это нормально, тогда я умываю руки»

22 июня 2020, 21:21
32

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что до последнего не знал, каким составом сыграет «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ.

– Вы тренер команды, которая решает большие задачи в РПЛ, надо остаться, проблемный старт. Но вот приезжает такой состав «Ростова». Ваши первые ощущения?

– Во-первых, мы до конца не понимали, какой будет состав. Приезжает «Ростов» или не приезжает, мы узнали в 10 вечера. Мы отменили все планы, мы отменили карантин, заезд, разошлись по домам и вообще на следующий день уже готовились проводить двусторонний матч. Так развивались события.

Но потом пришла информация, что «Ростов» прилетает. Но, скажем так, только когда ребята из самолета вышли, мы увидели, что из себя представляет команда «Ростов». Окончательно стало все известно, когда принесли протокол за час до игры, кто будет представлять «Ростов» в этом матче.

– Так. Вот вы их увидели.

– Такая была ситуация, мы не знали фамилий, быстренько собрали информацию, какой возраст, какой что. Ну и, в принципе, то, что звучало – дети и все такое прочее...

Конечно, если в 18 лет опасно играть в футбол, а участвовать в боевых действиях – это нормально, тогда я умываю руки. Футбол очень сильно изменился, это какой-то, не знаю, стал очень страшный вид спорта.

  • Средний возраст игроков в заявке «Ростова» на этот матч – 17,2 лет.
  • Донской клуб прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
  • «Сочи» переносить игру отказался.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Федотов Владимир
Комментарии (32)
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vka1970
1592852456
Федотов такой по жизни ку-ку или прикидывается ? Про разные турниры разных возрастных групп он правда не слышал ? Мои поздравления.В клубе даунов прибыло.
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JTherry
1592854408
"...если в 18 лет опасно играть в футбол, а участвовать в боевых действиях – это нормально, тогда я умываю руки" ...Федотов не служил сразу видно, в 18 лет призывают в армию, а не посылают участвовать в боевых действиях, сперва проходят боевую подготовку, чтобы овладеть военной техникой и оружием... но речь-то совсем о другом, даже не в плоскости спорта, а скорее, в элементарной порядочности, чести и уважении, но, похоже, он далек от этого, главное, "добыть" очки любой ценой...
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Hektor 84
1592854819
Федотов в Оренбурге вечно выл что его команду топят и заслуживают. А в Сочи себя возомнил крутым тренеришкой!
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Plyash
1592857044
Оружие дают в руки в 18 лет для обучения юноши,а затем отправляют в запас.А вот алкоголь и курево продают,вроде,с 21 года.Этим самым государство даёт понять,что поберечь не мешало бы неокрепшие организмы,а далее всё от них самих зависит.А тут взрослые уроды подталкивают юнцов к взрослым нагрузкам. Федотов на дурачка похож очень,называя футбол страшной игрой,но то,что она весьма травмоопасная,все знают.Да и твои футболёры показали это своими горчичниками. Не от большого ума твоё сравнение.
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ufos73
1592857430
Го*но человек короче... Если сравнивать это с боевыми действиями, то 17! летних пацанов отправили с вилами против танков. Но этот Го*но человек все равно испугался вылезти из танка....
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Snek
1592857658
Ну так а в чём проблема была согласиться на перенос матча?
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Axe111
1592863796
Мнение конечного абсолютно не интересно, и вообще что ты несешь про боевые действия сказочный дол****
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Gennadey
1592869909
Сравнил хрен с пальцем.
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evgevg13
1592877382
Какой циник: вся страна заранее знала, кто будет играть за Ростов, а этот за час до игры прозрел.
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yurdin
1592891323
Значит, своих 18-летних беречь от матчей с ровесниками - это нормально, а когда под твою основу выпускают ребят даже не из ростовской молодёжки, а из юношеской. то это тоже естественно?))) Федотов, ты лицемер и человек без чести,как и твой хозяин.
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