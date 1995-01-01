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    Федотов – о матче с «Ростовом»: «Если в 18 лет опасно играть в футбол, а участвовать в боевых действиях – это нормально, тогда я умываю руки»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что до последнего не знал, каким составом сыграет «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ.

    – Вы тренер команды, которая решает большие задачи в РПЛ, надо остаться, проблемный старт. Но вот приезжает такой состав «Ростова». Ваши первые ощущения?

    – Во-первых, мы до конца не понимали, какой будет состав. Приезжает «Ростов» или не приезжает, мы узнали в 10 вечера. Мы отменили все планы, мы отменили карантин, заезд, разошлись по домам и вообще на следующий день уже готовились проводить двусторонний матч. Так развивались события.

    Но потом пришла информация, что «Ростов» прилетает. Но, скажем так, только когда ребята из самолета вышли, мы увидели, что из себя представляет команда «Ростов». Окончательно стало все известно, когда принесли протокол за час до игры, кто будет представлять «Ростов» в этом матче.

    – Так. Вот вы их увидели.

    – Такая была ситуация, мы не знали фамилий, быстренько собрали информацию, какой возраст, какой что. Ну и, в принципе, то, что звучало – дети и все такое прочее...

    Конечно, если в 18 лет опасно играть в футбол, а участвовать в боевых действиях – это нормально, тогда я умываю руки. Футбол очень сильно изменился, это какой-то, не знаю, стал очень страшный вид спорта.

    • Средний возраст игроков в заявке «Ростова» на этот матч – 17,2 лет.
    • Донской клуб прислал на матч воспитанников академии, поскольку все футболисты основного состава находятся на карантине.
    • «Сочи» переносить игру отказался.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +549

      vladimir63 5 минут назад

      у нас всегда так ! в 17 ему рано с мужиками играть ! в 20 он надежды подаёт ! в 25 он ещё не раскрылся ! ну а в 30 он уже не раскроется !

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      Рейтинг: +549

      vladimir63 7 минут назад

      а кто помнит во сколько лет Пеле заиграл в основе !

      0
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      Рейтинг: +13539

      vka1970 10 минут назад

      Федотов такой по жизни ку-ку или прикидывается ? Про разные турниры разных возрастных групп он правда не слышал ? Мои поздравления.В клубе даунов прибыло.

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      Рейтинг: +70

      Радио1000шумеров 12 минут назад

      Владимир Федотов дурачком прикидывается, не знает зачем вводится разделение по возрасту юношеских команд до 17 лет, до 19 лет, молодежной до 21 года и, наконец, взрослая команда без ограничений???

      1
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      Рейтинг: +3642

      Yurok161 12 минут назад

      Вся страна почти за сутки до игры знала,что в Сочи летит команда 2003 года рождения,а Федотов только за час до игры узнал.

      Оправдан!

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