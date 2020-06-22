Федотов – о матче с «Ростовом»: «Если в 18 лет опасно играть в футбол, а участвовать в боевых действиях – это нормально, тогда я умываю руки»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что до последнего не знал, каким составом сыграет «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ.

– Вы тренер команды, которая решает большие задачи в РПЛ, надо остаться, проблемный старт. Но вот приезжает такой состав «Ростова». Ваши первые ощущения?

– Во-первых, мы до конца не понимали, какой будет состав. Приезжает «Ростов» или не приезжает, мы узнали в 10 вечера. Мы отменили все планы, мы отменили карантин, заезд, разошлись по домам и вообще на следующий день уже готовились проводить двусторонний матч. Так развивались события.

Но потом пришла информация, что «Ростов» прилетает. Но, скажем так, только когда ребята из самолета вышли, мы увидели, что из себя представляет команда «Ростов». Окончательно стало все известно, когда принесли протокол за час до игры, кто будет представлять «Ростов» в этом матче.

– Так. Вот вы их увидели.

– Такая была ситуация, мы не знали фамилий, быстренько собрали информацию, какой возраст, какой что. Ну и, в принципе, то, что звучало – дети и все такое прочее...

Конечно, если в 18 лет опасно играть в футбол, а участвовать в боевых действиях – это нормально, тогда я умываю руки. Футбол очень сильно изменился, это какой-то, не знаю, стал очень страшный вид спорта.