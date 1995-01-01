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    Стюард ударил журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»

    Пострадал журналист «Спорт-Экспресс» Евгений Белоусов.

    «Примерно за полтора часа до старта игры Белоусов вышел на трибуну стадиона, чтобы произвести видеосъемку трибун (нормальная ситуация для работы журналиста на футбольном матче для передачи антуража – в нынешних условиях это особенно интересно). Находиться на данном секторе было не запрещено. Там к нему подошел стюард по имени Руслан и, не спрашивая аккредитацию, в грубой форме потребовал покинуть этот сектор, толкал руками, оскорблял.

    Уже после того, как Белоусов вернулся в пресс-центр, стюард нагнал его и ударил по лицу. После этого Евгений обратился ко врачу, чтобы тот оказал ему медицинскую помощь», – говорится в сообщении «СЭ».

    «Спорт-Экспресс» потребовал объяснений и извинений от «Локомотива».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1163

      AHTUNGBOL 18 минут назад

      Или провокация со стороны стюардесской компании или со стороны журнашлюпок..., просто так никто никого бы не ударил...

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      Рейтинг: +3176

      dinar7777dinar 20 минут назад

      как то похер на этих журналюг !

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      Рейтинг: +1606

      Ганнибал Лектор 44 минуты назад

      с такими руководителями неудивительно, что в команде даже стюарды - неадекватные

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      Рейтинг: +4856

      subbotaspartak 56 минут назад

      История с журналистами мутной может быть,
      Видеокамеры посмотреть не забыть,
      Но и стюарды могут вести себя как вертухаи,
      Кто их знает...

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