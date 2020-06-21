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  • Стюард ударил журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»

Стюард ударил журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»

21 июня 2020, 17:21
14

Пострадал журналист «Спорт-Экспресс» Евгений Белоусов.

«Примерно за полтора часа до старта игры Белоусов вышел на трибуну стадиона, чтобы произвести видеосъемку трибун (нормальная ситуация для работы журналиста на футбольном матче для передачи антуража – в нынешних условиях это особенно интересно). Находиться на данном секторе было не запрещено. Там к нему подошел стюард по имени Руслан и, не спрашивая аккредитацию, в грубой форме потребовал покинуть этот сектор, толкал руками, оскорблял.

Уже после того, как Белоусов вернулся в пресс-центр, стюард нагнал его и ударил по лицу. После этого Евгений обратился ко врачу, чтобы тот оказал ему медицинскую помощь», – говорится в сообщении «СЭ».

«Спорт-Экспресс» потребовал объяснений и извинений от «Локомотива».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (14)
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subbotaspartak
1592751647
История с журналистами мутной может быть, Видеокамеры посмотреть не забыть, Но и стюарды могут вести себя как вертухаи, Кто их знает...
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Ганнибал Лектор
1592752324
с такими руководителями неудивительно, что в команде даже стюарды - неадекватные
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dinar7777dinar
1592753793
как то похер на этих журналюг !
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AHTUNGBOL
1592753890
Или провокация со стороны стюардесской компании или со стороны журнашлюпок..., просто так никто никого бы не ударил...
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evgevg13
1592758569
Там к нему подошел стюард по имени Руслан и, не спрашивая аккредитацию, в грубой форме потребовал покинуть этот сектор, толкал руками, оскорблял.- как же это напоминает сфабрикованные полицейские протоколы...
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general.lizyukov
1592760569
хоспаде, один другому сделал грубое замечание, то его в ответ "послал" у первого взыграло ретивое и он "нанёс оскорбление действием" (С) а развернули как прям 7-й год и особые тройки стюард неправ, он на работе, должен и не такое молча сносить
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Axe111
1592763289
Обратился КО ВРАЧУ.....когда копируете новости ХОТЯ БЫ СМОТРИТЕ ЧТО КОПИРУЕТЕ!!!!!!!!
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