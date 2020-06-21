Стюард ударил журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»

Пострадал журналист «Спорт-Экспресс» Евгений Белоусов.

«Примерно за полтора часа до старта игры Белоусов вышел на трибуну стадиона, чтобы произвести видеосъемку трибун (нормальная ситуация для работы журналиста на футбольном матче для передачи антуража – в нынешних условиях это особенно интересно). Находиться на данном секторе было не запрещено. Там к нему подошел стюард по имени Руслан и, не спрашивая аккредитацию, в грубой форме потребовал покинуть этот сектор, толкал руками, оскорблял.

Уже после того, как Белоусов вернулся в пресс-центр, стюард нагнал его и ударил по лицу. После этого Евгений обратился ко врачу, чтобы тот оказал ему медицинскую помощь», – говорится в сообщении «СЭ».

«Спорт-Экспресс» потребовал объяснений и извинений от «Локомотива».