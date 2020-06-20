РПЛ. Лидирующий «Зенит» разгромил ЦСКА благодаря дублю Малкома. Отрыв от второго места – 12 очков

Лидер чемпионата России разгромил ЦСКА. Дублем отметился купленный в прошлом году у «Барселоны» Малком.

Зенитовцы увеличили отрыв от второго места до 12 очков. ЦСКА занимает пятую строчку.

Вадим Карпов получил красную карточку во втором своем матче подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Иванович, 2; 0:2 – Малком, 9; 0:3 – Малком, 45+2; 0:4 – Дриусси, 90+4 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Марадишвили, 46), Фернандес (Тикнизян, 84), Дивеев, Карпов, Набабкин (Магнуссон, 46), Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Влашич, Сигурдссон (Бийол, 65), Чалов.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев (Ерохин, 61), Барриос (Мусаев, 90+2), Дзюба (Ригони, 90+1), Азмун (Сутормин, 73), Малком (Дриусси, 61).

Предупреждения: Дивеев, 5; Обляков, 10 – Оздоев, 50; Ерохин, 81.

Удаления: Карпов, 89 – нет.

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