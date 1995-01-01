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    РПЛ. Лидирующий «Зенит» разгромил ЦСКА благодаря дублю Малкома. Отрыв от второго места – 12 очков

    Лидер чемпионата России разгромил ЦСКА. Дублем отметился купленный в прошлом году у «Барселоны» Малком.

    Зенитовцы увеличили отрыв от второго места до 12 очков. ЦСКА занимает пятую строчку.

    Вадим Карпов получил красную карточку во втором своем матче подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Иванович, 2; 0:2 – Малком, 9; 0:3 – Малком, 45+2; 0:4 – Дриусси, 90+4 (с пенальти).

    ЦСКА: Акинфеев, Васин (Марадишвили, 46), Фернандес (Тикнизян, 84), Дивеев, Карпов, Набабкин (Магнуссон, 46), Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Влашич, Сигурдссон (Бийол, 65), Чалов.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев (Ерохин, 61), Барриос (Мусаев, 90+2), Дзюба (Ригони, 90+1), Азмун (Сутормин, 73), Малком (Дриусси, 61).

    Предупреждения: Дивеев, 5; Обляков, 10 – Оздоев, 50; Ерохин, 81.

    Удаления: Карпов, 89 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии152
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      Рейтинг: +1573

      Бриг 35 минут назад

      ЦСКА выглядели в защите как дети Ростова. Но это не важно. Судя по всему, чемпионат закончился.

      2
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      Рейтинг: +5843

      paracetamol 42 минуты назад

      Нет у Зенита соперников в РПЛ. И это плохо!

      4
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      ...
      Рейтинг: +4772

      alp > paracetamol 27 минут назад

      да, к сожалению...

      1
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      Рейтинг: +1612

      Валерий1965 45 минут назад

      С заслуженной корановирусной победой! Смотрелось классно!)

      0
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      ...
      Рейтинг: +39058

      MaxRnD > Валерий1965 30 минут назад

      Это новый мусульманский вирус ? ))

      0
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      Рейтинг: +4772

      alp > Валерий1965 27 минут назад

      длять, что не так, валера?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4772

      alp > MaxRnD 8 минут назад

      ой, не пропущу случая ))) максим, *****************! с приветом , из Питера!

      0
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      Рейтинг: +39058

      MaxRnD > alp 5 минут назад

      В подъезде, шавка, не пропусти никого, когда тебя,чмыря недоношенного, группа лиц по кругу пустит ))))

      -1
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      Рейтинг: +992

      Jhon1989 58 минут назад

      Конченые!!! Руководство ЦСКА!!! Пока не будет качественных трансферов,не чего коням не светит,поражают вот эти типа переданные ослы клубу,которые всю эту дичь поддерживают. Ждите олени дальше чуда..........

      1
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      Рейтинг: +4772

      alp > Jhon1989 24 минуты назад

      лошади, экономящие каждую копейку, смотрятся лучще сорящего баблом спартака. и в чемпе и, тем более в европе. гончара надо держать. кони единственный наш достойный соперник

      1
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      Рейтинг: +1517

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Да все уже! Нужно уже смерится!!, что мы "Не топ команда" а стали «крепким середняком!!!».

      4
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      Рейтинг: +3140

      морозз 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За что минусуете бомжи...за правду? Правду не убить минусами!

      -4
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      Рейтинг: +3316

      Давид59 > морозз 1 час назад

      Так ты напиши что-нибудь. Буду согласен - дам плюс. Честно!

      4
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      Рейтинг: +772

      Валерий2705 > морозз 50 минут назад

      В чем правда то дурила? Может судья сегодня помог? В том что ЦСКА не усиляется, и имеет состав зелёный, вина только их руководства. При этом они всё равно выше твоего ущербного клуба с Шурлями)))) сиди и принимай правду, да радуйся, что Тула третий не успела вкатить.

      5
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      Рейтинг: +4772

      alp > морозз 23 минуты назад

      нннна накуй еще один... не знаю за что, но, помоему мы с тобой уже ругались не помню за что...

      0
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      Рейтинг: +2031

      shurik45 1 час назад

      Все по делу. Армейцы не готовы к возобновлению ЧР,на данный момент ,особенно физически. Грубейшие ошибки в обороне и очень много брака в передачах.

      4
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      Рейтинг: +201

      За Московский ЦСКА 1 час назад

      Мой ЦСКА, просто днище. Мне стыдно выходить во двор, в каждом взгляде я читаю насмешку. Мы просто говно. Беспросветное,вонючее гавно. И перспектив нет.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3316

      Давид59 > За Московский ЦСКА 1 час назад

      Не думаю. Чалов при счёте 0:2 должен был интригу вернуть. Не всё так плохо

      1
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      Рейтинг: +364

      vsespartak01 > За Московский ЦСКА 1 час назад

      да брось ка ты!все нормально!тут алармобораты все гадят минусуют и гы гыкают!сейчас как трусливые шакалы по норам сидят вместе с литейкой!скоро вылезут!так что успокойся!себе дороже!!

      0
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      Рейтинг: +1845

      житель СПб > За Московский ЦСКА 55 минут назад

      Да ладно. Всякое бывает. Все что не убивает - делает сильнее. И перспективы есть - но нужен другой тренер, который из этих ребят сделает команду.

      0
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      Рейтинг: +7115

      ilichkadr > За Московский ЦСКА 42 минуты назад

      Эти пацаны дважды Реал отымели!!! Кто из российских (советских) клубов может этим похвастаться!? НИКТО!!!! Надо с ВикТОром воспитательную работу провести. Команда есть, но чего не хватает..............

      0
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      Рейтинг: +7115

      ilichkadr > ilichkadr 30 минут назад

      Опять говновоз со свинарника заехал?

      0
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      Рейтинг: +3894

      3a zenit 1 час назад

      матч с запахом вонючих букмекеров...доходяжный ЦСКА-проданный с потрохами...смотреть это было не приятно.

      0
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      Рейтинг: +15278

      bset 1 час назад

      Что-то не видно никаких просветов. Опять все стоят, мяч вперед не двигается, комбинации все однотипные и легко читаются. Так можно и в еврокубки не попасть. А с учетом того, что у нас не будет нормальной предсезонной подготовки, мы рискуем и следующий сезон провалить. Нужно срочно усиляться. Или ВЭБ надеется без инвестиций продать команду, которая не может даже в ЛЕ попасть? Ну тогда деньги свои они отобьют совсем не скоро.

      2
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      Рейтинг: +20590

      пьяныйхоровод > bset 53 минуты назад

      Ты чего . заболел что-ли ? Гаспромкупилфсё же . Ты давай держи марку ! Не отступай от генеральной линии .

      1
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      Рейтинг: +1135

      волчарик > bset 16 минут назад

      Да ты что?На бомжах рейтинг сделал,а тут даже судей не купили?

      0
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