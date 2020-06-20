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  • РПЛ. Лидирующий «Зенит» разгромил ЦСКА благодаря дублю Малкома. Отрыв от второго места – 12 очков

РПЛ. Лидирующий «Зенит» разгромил ЦСКА благодаря дублю Малкома. Отрыв от второго места – 12 очков

20 июня 2020, 20:59
178

Лидер чемпионата России разгромил ЦСКА. Дублем отметился купленный в прошлом году у «Барселоны» Малком.

Зенитовцы увеличили отрыв от второго места до 12 очков. ЦСКА занимает пятую строчку.

Вадим Карпов получил красную карточку во втором своем матче подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Иванович, 2; 0:2 – Малком, 9; 0:3 – Малком, 45+2; 0:4 – Дриусси, 90+4 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Марадишвили, 46), Фернандес (Тикнизян, 84), Дивеев, Карпов, Набабкин (Магнуссон, 46), Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Влашич, Сигурдссон (Бийол, 65), Чалов.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев (Ерохин, 61), Барриос (Мусаев, 90+2), Дзюба (Ригони, 90+1), Азмун (Сутормин, 73), Малком (Дриусси, 61).

Предупреждения: Дивеев, 5; Обляков, 10 – Оздоев, 50; Ерохин, 81.

Удаления: Карпов, 89 – нет.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (178)
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Мага 13
1592676268
болел Зенита с победой. ЦСКА сегодня совсем не впечатлил, возникло стойкое ощущение что команда из Питера просто выше классом..
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Рубинище
1592676621
Зенит в эконом режиме в гостях придавил ЦСКА. как будто моська против слона вышла.
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житель СПб
1592677037
Браво, Зенит! Порадовал. Без шансов. Сочувствия ЦСКА, и конкретно Игорю Акинфееву - но он не мог ничего изменить в этой игре. А хулиган Карпов получил по заслугам. И Дивеева бы стоило удалить - после удара ногой в голову ценному форварду на высоте 1,5 метра..
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Lester84
1592677219
Впрочем, ничего нового. У ЦСКА - ухудшенная версия себя после зимнего перерыва. Мертвый Васин, который не может выбить мяч и пропускает в очко. Мертвый Чалов. который с метра 3 раза не может заковырять мяч в ворота. Карпов, получающий красную второй матч подряд. Обляков, делающий навесы в никуда. Судьи тут абсолютн оне при чем - Зенит выиграл по делу. Питерских с заслуженной победой! Кто действительно порадовал - это Марадишвили, великолепно сыграл. Надеюсь увидеть его в следующем матче в старте
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Из Твери Леха
1592677469
Зенит с победой и очередным чемпионством! Клуб постепенно становится русской Баварией. На голову выше всех в лиге!
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evgevg13
1592677541
Я не болельщик ни ЦСКА, ни Зенита, но победа последнего заслуженно, по делу. Поздравляю.
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JTherry
1592677600
уж слишком легко, на классе победил зенит, у цска не было ни единого шанса выиграть: ни одного удара по воротам из штрафной, ни одной умной подготовленной комбинации, а физическая подготовка очень далека от участия не только в еврокубках, но и в чемпионате, да и тактически цска проиграл по всем статьям...
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За Московский ЦСКА
1592679102
Мой ЦСКА, просто днище. Мне стыдно выходить во двор, в каждом взгляде я читаю насмешку. Мы просто говно. Беспросветное,вонючее гавно. И перспектив нет.
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морозз
1592679641
За что минусуете бомжи...за правду? Правду не убить минусами!
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paracetamol
1592681137
Нет у Зенита соперников в РПЛ. И это плохо!
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