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    «Играем, пока мама не позовет домой»: «Сочи» пошутил о матче с «Ростовом», за который сыграют футболисты не старше 19 лет

    Пресс-служба «Сочи» опубликовала в инстаграме пост, посвященный сегодняшнему матчу 23-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Вся страна будет болеть за школьников! Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой.

    P.S. «Ростов», это шутка, епт, и это на нашей совести», – говорится в публикации южан.

    UPD: позднее пост был удален.

    • В составе «Ростова» на поле выйдут футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.
    • Шесть игроков донской команды заразились коронавирусом, вследствие чего весь основной состав должен соблюдать карантин.
    • «Сочи» от переноса матча отказался.

    Источник: Инстаграм «Сочи»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1341

      Из Твери Леха 4 минуты назад

      Я не пойму, а чем Сочи-то провинилось? Почему такой гнев народный?

      0
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      Рейтинг: +23064

      TAGANROG 161 > Из Твери Леха 50 секунд назад

      Да при том что они зимой ОБОСРАЛИСЬ чуть ли не всей командой и матч с Оренбургом спокойно перенесли,а тут они себя королями почуяли под крылом Газпрома!

      0
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      Рейтинг: +403

      NewLife 15 минут назад

      Сочи играет пока деньги сверху льют.

      1
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      Рейтинг: +4003

      vladik12 16 минут назад

      Какая же скотобаза.

      0
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      Рейтинг: +1616

      Cleaner 17 минут назад

      "ШУТКА ЕПТ"??! Это не Кокорин сочинил?

      0
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      Рейтинг: +602

      zarsm 19 минут назад

      чмошники

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Hustos 26 минут назад

      :) мамке твоей расскажу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3502

      Yurok161 30 минут назад

      Говнистая команда и шутки такие же. Да и болелы у Сочи такие же.

      1
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      Рейтинг: +1456

      VGreen > Yurok161 20 минут назад

      у Сочи есть болелы? те, кто приходят на стадион в Сочи - это скорее просто любители футбола, а не болельщики ФК Сочи)

      1
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      ...
      Рейтинг: +3502

      Yurok161 > VGreen 15 минут назад

      Судя по парочке даунов на этом сайте, которые так яро защищают этих серунов с черноморского побережья, думаю есть.

      1
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      Рейтинг: +1080

      волчарик 31 минуту назад

      А это уже мерзко.Чемпионат еще не возобновился,а уже столько грязи.

      1
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      Рейтинг: +23064

      TAGANROG 161 34 минуты назад

      Гнойный бомжатский проект который в скором времени загнётся от ненадобности!!!

      2
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      Рейтинг: +1494

      Genz 40 минут назад

      Школьникам побольше набейте. Тупорылые Ростовчане кроме заражения людей в футболе не смыслят

      -1
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      Рейтинг: +602

      zarsm > Genz 30 минут назад

      слейся, клоун)

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