«Играем, пока мама не позовет домой»: «Сочи» пошутил о матче с «Ростовом», за который сыграют футболисты не старше 19 лет

Пресс-служба «Сочи» опубликовала в инстаграме пост, посвященный сегодняшнему матчу 23-го тура РПЛ против «Ростова».
«Вся страна будет болеть за школьников! Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой.
P.S. «Ростов», это шутка, епт, и это на нашей совести», – говорится в публикации южан.
UPD: позднее пост был удален.
- В составе «Ростова» на поле выйдут футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.
- Шесть игроков донской команды заразились коронавирусом, вследствие чего весь основной состав должен соблюдать карантин.
- «Сочи» от переноса матча отказался.
Источник: Инстаграм «Сочи»