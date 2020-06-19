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  • «Играем, пока мама не позовет домой»: «Сочи» пошутил о матче с «Ростовом», за который сыграют футболисты не старше 19 лет

«Играем, пока мама не позовет домой»: «Сочи» пошутил о матче с «Ростовом», за который сыграют футболисты не старше 19 лет

19 июня 2020, 16:20
33

Пресс-служба «Сочи» опубликовала в инстаграме пост, посвященный сегодняшнему матчу 23-го тура РПЛ против «Ростова».

«Вся страна будет болеть за школьников! Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой.

P.S. «Ростов», это шутка, епт, и это на нашей совести», – говорится в публикации южан.

UPD: позднее пост был удален.

  • В составе «Ростова» на поле выйдут футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.
  • Шесть игроков донской команды заразились коронавирусом, вследствие чего весь основной состав должен соблюдать карантин.
  • «Сочи» от переноса матча отказался.

Источник: Инстаграм «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Октавиус
1592572887
до этого момента было в целом пофиг, но теперь точно буду за "Ростов" - таких обнаглевших тупорезов надо хорошенько отодрать и приблизить их возвращение в пердив
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TAGANROG 161
1592573631
Гнойный бомжатский проект который в скором времени загнётся от ненадобности!!!
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zarsm
1592574547
чмошники
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vladik12
1592574754
Какая же скотобаза.
Ответить
Бардюр
1592576249
Гори в аду все руководство ФК Сочи вместе с Ротенбергом, Миллером, Медведевым и всей питерской ОПГ.
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iPatiy
1592577792
Ростов, с тобой сегодня быть может не вся страна... Но точно вся лучшая ее часть!
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wobaekat
1592578075
Надеюсь, ребята поставят их на место Удачи Ростову
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swot1205
1592578823
пи до расы сочинцы
Ответить
Чехов на Садовой
1592579331
Что в сухом остатке? Город Сочи получил команду у которой отсутствует 1.Совесть. 2.Порядочность. 3.Ответственность перед болельщиками. 4.Самоуважение. 5.Спортивный дух. 6.Чувство минимального такта. Зато имеется халявное ,видимо натыренное бабло! И потому эти цветные бумажки заменили этой шараге разум и производные нормально функционирующего мозга. Это касается и команды и их хозяев, епт!
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ufos73
1592579376
Чувствуется запах северных болот, только странно, что пахнет не газом...
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