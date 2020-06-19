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  • «Спустя 95 дней сочный футбол вернется». «Сочи» подтвердил, что матч с «Ростовом» состоится

«Спустя 95 дней сочный футбол вернется». «Сочи» подтвердил, что матч с «Ростовом» состоится

19 июня 2020, 11:35
9

«Сочи» официально объявил, что матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» состоится, несмотря на вспышку коронавируса в составе гостей. Встреча начнется в 20:00 по Москве.

«Спустя 95 дней сочный футбол вернется.

Футбольным клубам «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры 23-го тура РПЛ. Матч состоится! Начало: сегодня в 20:00. Проход зрителей за час до стартового свистка, в 19:00.

Билеты доступны на официальном сайте клуба!» – информируют сочинцы.

  • За гостей сыграют футболисты 2003 года рождения.
  • Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
  • «Ростов» в таблице идет четвертым.

Источник: страница «Сочи» в VK
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1592560583
Это не сочный, а тухлый футбол, очень тухлый. Но, 16-летние подростки из Ростова могут его конкретно освежить, если ВДУЮТ ( как любит говорить В.Карпин) сегодня гламурному Сочи с вечно сосущим их символом Кокориным.
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Axe111
1592562695
Такая команда долго не просуществует, или катитесь в пердив, а еще лучше ИСЧЕЗНИТЕ!!!
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GermanVo
1592563285
Желаю молодым парням Ростова порвать этот крысиный, недостойный недоклуб.
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морозз
1592564019
Надо зарыть под мусорный контейнер этих бомжей 2, хотя и понимаю что это не реально! Но беспринципность этого бомжовского клуба просто зашкаливает и ненависть к нему накатывается волной! Жаль, что слова о сплочённости клубов перед заразой остались только на словах, позор бомжам и их руководителям!
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Plyash
1592564222
Какие же чиновники скоты,как можно было допустить,что бы неокрепшие мальчишки играли против взрослых мужиков.А ведь Ростов борется за Евро кубки? Взглянуть бы на фамилии тех,кто отказал в переносе игры.
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Иван Петров 1986
1592565587
Сочи это же прихвостни бомжей, чего же от них ждать. Три очка и никаких принципов. Может чудо свершится.
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NotFound
1592567067
Вперед Ростов!
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