«Спустя 95 дней сочный футбол вернется». «Сочи» подтвердил, что матч с «Ростовом» состоится

«Сочи» официально объявил, что матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» состоится, несмотря на вспышку коронавируса в составе гостей. Встреча начнется в 20:00 по Москве.
«Спустя 95 дней сочный футбол вернется.
Футбольным клубам «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры 23-го тура РПЛ. Матч состоится! Начало: сегодня в 20:00. Проход зрителей за час до стартового свистка, в 19:00.
Билеты доступны на официальном сайте клуба!» – информируют сочинцы.
- За гостей сыграют футболисты 2003 года рождения.
- Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
- «Ростов» в таблице идет четвертым.
Источник: страница «Сочи» в VK