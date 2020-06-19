«Спустя 95 дней сочный футбол вернется». «Сочи» подтвердил, что матч с «Ростовом» состоится

«Сочи» официально объявил, что матч 23-го тура РПЛ против «Ростова» состоится, несмотря на вспышку коронавируса в составе гостей. Встреча начнется в 20:00 по Москве.

«Спустя 95 дней сочный футбол вернется.

Футбольным клубам «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры 23-го тура РПЛ. Матч состоится! Начало: сегодня в 20:00. Проход зрителей за час до стартового свистка, в 19:00.

Билеты доступны на официальном сайте клуба!» – информируют сочинцы.