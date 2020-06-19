Metaratings: в Сочи за «Ростов» сыграют как минимум пять футболистов 2003 года рождения

«Ростов» готовит заявку на матч 23-го тура РПЛ против «Сочи». Как пишет Metaratings, за гостей сыграют как минимум пять футболистов 2003 года рождения.
Также в составе будут футболисты молодежной команды «Ростова», которые не контактировали с ушедшими на карантин партнерами и имеют отрицательный тест на коронавирус.
- В «Ростове» на этой неделе случилась вспышка коронавируса, основная команда ушла на двухнедельный карантин.
- Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
- «Ростов» в таблице идет четвертым.
Источник: Metaratings