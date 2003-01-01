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    Metaratings: в Сочи за «Ростов» сыграют как минимум пять футболистов 2003 года рождения

    «Ростов» готовит заявку на матч 23-го тура РПЛ против «Сочи». Как пишет Metaratings, за гостей сыграют как минимум пять футболистов 2003 года рождения.

    Также в составе будут футболисты молодежной команды «Ростова», которые не контактировали с ушедшими на карантин партнерами и имеют отрицательный тест на коронавирус.

    • В «Ростове» на этой неделе случилась вспышка коронавируса, основная команда ушла на двухнедельный карантин.
    • Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3795

      Дядя Серёжа 33 минуты назад

      5 пацанов выпустить на замену одновремённо, красиво. Это ж шанс какой себя показать

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