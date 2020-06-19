Карпин: «Мы в «тюрьме» сидим. Я не знаю, кто там будет играть с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не в курсе, что матч 23-го тура РПЛ против «Сочи» состоится. Ростовчане сейчас помещены на двухнедельный карантин в связи со вспышкой коронавируса в команде.

— Матч же состоится.

— Без понятия. Я не в курсе.

— Но ведь уже появилось сообщение, что клубы договорились.

— Ради бога. Я не в курсе. Что вы от меня хотите? Я так же, как и вы, читаю интернет.

— То есть вам не говорили, что сегодня вы полетите и сыграете с «Сочи»?

— Что значит «полетите». Вы про кого говорите?

— Про «Ростов».

— Не знаю. Без понятия. Мы на карантине.

— Значит, нет никакого подтверждения, что матч состоится?

— Да если даже и состоится. Мы-то тут причем? Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим. Кто там будет играть с «Сочи», я не знаю.

— Но ведь можно же дозаявить игроков.

— Я-то откуда знаю. Я на карантине. В «тюрьме». А что на воле происходит, я не в курсе. Повторяю, я не знаю.. Кто там кого заявляет, кто поедет в «Сочи»... Я не знаю.