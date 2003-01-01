Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Карпин: «Мы в «тюрьме» сидим. Я не знаю, кто там будет играть с «Сочи»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не в курсе, что матч 23-го тура РПЛ против «Сочи» состоится. Ростовчане сейчас помещены на двухнедельный карантин в связи со вспышкой коронавируса в команде.

    — Матч же состоится.

    — Без понятия. Я не в курсе.

    — Но ведь уже появилось сообщение, что клубы договорились.

    — Ради бога. Я не в курсе. Что вы от меня хотите? Я так же, как и вы, читаю интернет.

    — То есть вам не говорили, что сегодня вы полетите и сыграете с «Сочи»?

    — Что значит «полетите». Вы про кого говорите?

    — Про «Ростов».

    — Не знаю. Без понятия. Мы на карантине.

    — Значит, нет никакого подтверждения, что матч состоится?

    — Да если даже и состоится. Мы-то тут причем? Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим. Кто там будет играть с «Сочи», я не знаю.

    — Но ведь можно же дозаявить игроков.

    — Я-то откуда знаю. Я на карантине. В «тюрьме». А что на воле происходит, я не в курсе. Повторяю, я не знаю.. Кто там кого заявляет, кто поедет в «Сочи»... Я не знаю.

    • 16-17-летние игроки академии «Ростова» вылетят на матч за четыре часа до его начала.
    • Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:08
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1501

      Genz 20 минут назад

      Что все прие..ались к сочи. Дальше тульский арсенал и тюрьма тоже будет держать Ростов. Потом Краснодар. Потом зинид с Дзюбой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9613

      DeStar 27 минут назад

      Тупые Ответы Карпина, видно что психует , значит переживает , но можно же не быть маленьким ребёнком )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      Дядя Серёжа 31 минуту назад

      Я ничего не знаю, спросите у вертухая...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9065

      ufos73 35 минут назад

      Какой тупой ГОРрЕспондент попался пипец просто )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1601

      Cleaner 36 минут назад

      Карпин, а кто виноват, что вы в "тюрьме"? И почему ты "без понятия"? Ты главный тренер, с тебя и спрос за команду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1035

      Январь 59 43 минуты назад

      Детский сад. Валера как маленький ребёнок в истерике:"я не знаю я не на воле ,я в тюрьме". Я не я , а кто как не ты несет ответ за команду? Кото как не ты должен следить за дисциплиной? Вся команда знала , что Байрамян ездил к родителям , которые переболели, Почему сразу его не посадили на карантин. Дети маленькие.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77226
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru