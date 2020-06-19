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  • Карпин: «Мы в «тюрьме» сидим. Я не знаю, кто там будет играть с «Сочи»

Карпин: «Мы в «тюрьме» сидим. Я не знаю, кто там будет играть с «Сочи»

19 июня 2020, 11:08
27

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не в курсе, что матч 23-го тура РПЛ против «Сочи» состоится. Ростовчане сейчас помещены на двухнедельный карантин в связи со вспышкой коронавируса в команде.

— Матч же состоится.

— Без понятия. Я не в курсе.

— Но ведь уже появилось сообщение, что клубы договорились.

— Ради бога. Я не в курсе. Что вы от меня хотите? Я так же, как и вы, читаю интернет.

— То есть вам не говорили, что сегодня вы полетите и сыграете с «Сочи»?

— Что значит «полетите». Вы про кого говорите?

— Про «Ростов».

— Не знаю. Без понятия. Мы на карантине.

— Значит, нет никакого подтверждения, что матч состоится?

— Да если даже и состоится. Мы-то тут причем? Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим. Кто там будет играть с «Сочи», я не знаю.

— Но ведь можно же дозаявить игроков.

— Я-то откуда знаю. Я на карантине. В «тюрьме». А что на воле происходит, я не в курсе. Повторяю, я не знаю.. Кто там кого заявляет, кто поедет в «Сочи»... Я не знаю.

  • 16-17-летние игроки академии «Ростова» вылетят на матч за четыре часа до его начала.
  • Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
  • «Ростов» в таблице идет четвертым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Карпин Валерий
Комментарии (27)
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Январь 59
1592554567
Детский сад. Валера как маленький ребёнок в истерике:"я не знаю я не на воле ,я в тюрьме". Я не я , а кто как не ты несет ответ за команду? Кото как не ты должен следить за дисциплиной? Вся команда знала , что Байрамян ездил к родителям , которые переболели, Почему сразу его не посадили на карантин. Дети маленькие.
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ufos73
1592555056
Какой тупой ГОРрЕспондент попался пипец просто )))
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Дядя Серёжа
1592555295
Я ничего не знаю, спросите у вертухая...
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DeStar
1592555562
Тупые Ответы Карпина, видно что психует , значит переживает , но можно же не быть маленьким ребёнком )
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Juic
1592557264
Под дурочка косит. "Я не знаю, я не при чём, я не виноват..." Ты тренер или уборщица? Ситуация понятна, все могут заболеть, работа клуба и тренера была этого не допустить. Обосрались. Вся Европа начала играть, а "Ростов", и лично Валерий Карпин - обосрались. И теперь разговор как в анекдоте : - Гражданин, проснитесь, вы обосрались! - А я и не сплю!
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Juic
1592557436
Правильно было бы снять "Ростов" до конца сезона и засчитать технические. Хотя это и несправедливо по отношению к тем, кто победил их в честной борьбе - теперь они подарят очки конкурентам. Идиоты. Я хоть и в Таганроге живу, повторю - непростительное, непрофессиональное отношение и теперь поведение ростовчан. Позорище. Опасное позорище.
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JTherry
1592561270
Не знаю. Без понятия. Мы на карантине... ...ответы Карпина сродни его: "Ну и...?" отстранился от команды в "тюрьму" и психанул...
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морозз
1592564411
Валера курит табак, всё остальное его не интересует!
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Иван Петров 1986
1592564917
Потусили малеха, теперь в тюрьме сидят. Все правильно.
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алдан2014
1592567632
Включить дурака,это стиль Валеры, ещё со спартаковских времён
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