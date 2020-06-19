Карпин: «Мы в «тюрьме» сидим. Я не знаю, кто там будет играть с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не в курсе, что матч 23-го тура РПЛ против «Сочи» состоится. Ростовчане сейчас помещены на двухнедельный карантин в связи со вспышкой коронавируса в команде.
— Матч же состоится.
— Без понятия. Я не в курсе.
— Но ведь уже появилось сообщение, что клубы договорились.
— Ради бога. Я не в курсе. Что вы от меня хотите? Я так же, как и вы, читаю интернет.
— То есть вам не говорили, что сегодня вы полетите и сыграете с «Сочи»?
— Что значит «полетите». Вы про кого говорите?
— Про «Ростов».
— Не знаю. Без понятия. Мы на карантине.
— Значит, нет никакого подтверждения, что матч состоится?
— Да если даже и состоится. Мы-то тут причем? Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим. Кто там будет играть с «Сочи», я не знаю.
— Но ведь можно же дозаявить игроков.
— Я-то откуда знаю. Я на карантине. В «тюрьме». А что на воле происходит, я не в курсе. Повторяю, я не знаю.. Кто там кого заявляет, кто поедет в «Сочи»... Я не знаю.
- 16-17-летние игроки академии «Ростова» вылетят на матч за четыре часа до его начала.
- Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
- «Ростов» в таблице идет четвертым.