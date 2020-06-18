Примера. «Реал Сосьедад» проиграл «Алавесу» и не сумел вернуться в зону ЛЧ

В матче 29-го тура Примеры «Реал Сосьедад» на выезде уступил «Алавесу» со счетом 0:2.

Оба гола в игре хозяева поля забили после перерыва – отличились Борха Сайнс и Мартин Агиррегабирия.

Набрав три очка, «Алавес» оторвался от зоны вылета и теперь занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата. «Реал Сосьедад» из-за поражения не смог вернуться в топ-4, оставшись на шестой строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

Алавес – Реал Сосьедад – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сайнс, 56; 2:0 – Агиррегабирия, 90+6.

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