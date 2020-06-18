Мостовой – о коронавирусе в «Ростове»: «Клубу нужно выписать большой штраф, но снимать очки не стоит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации вокруг матча «Сочи» – «Ростов», который может быть отменен из-за карантина в ростовском клубе.

«Матч в обычное время можно было легко перенести. Но здесь другая ситуация, к тому же все произошло из-за халатности. Поэтому, возможно, стоит наказать «Ростов» пожестче, выписать большой штраф.

Но это неспортивная ошибка, тем более другие игроки не виноваты, халатность допустил один игрок. Поэтому резать сразу и снимать очки не стоит. Нужно посмотреть, как развернeтся ситуация», — прокомментировал Мостовой.

Сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможности переноса матча между «Ростовом» и «Сочи», если оба клуба согласятся. В случае отказа сочинцев и неявки на игру «Ростова» последнему будет засчитано техническое поражение.

«Ростов» в cреду ушел на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в команде заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.