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  • Мостовой – о коронавирусе в «Ростове»: «Клубу нужно выписать большой штраф, но снимать очки не стоит»

Мостовой – о коронавирусе в «Ростове»: «Клубу нужно выписать большой штраф, но снимать очки не стоит»

18 июня 2020, 19:24
3

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации вокруг матча «Сочи»«Ростов», который может быть отменен из-за карантина в ростовском клубе.

«Матч в обычное время можно было легко перенести. Но здесь другая ситуация, к тому же все произошло из-за халатности. Поэтому, возможно, стоит наказать «Ростов» пожестче, выписать большой штраф.

Но это неспортивная ошибка, тем более другие игроки не виноваты, халатность допустил один игрок. Поэтому резать сразу и снимать очки не стоит. Нужно посмотреть, как развернeтся ситуация», — прокомментировал Мостовой.

Сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможности переноса матча между «Ростовом» и «Сочи», если оба клуба согласятся. В случае отказа сочинцев и неявки на игру «Ростова» последнему будет засчитано техническое поражение.

«Ростов» в cреду ушел на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в команде заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Мостовой Александр
Комментарии (3)
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giluxa1963
1592498573
если сочи откажется то ростову надо выпустить на поле шестерых зараженных сочи само на поле не выйдет и им засчитают поражение
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NewLife
1592499755
Я всегда считал, что для того, чтобы хорошо играть в футбол, нужен талант и мозги. Мостовой уже не первый раз доказывает, что мозги не обязательны. Он заменил собой следствие, прокурора и суд, и вынес приговор - большой штраф. Почему-то он не выступал за наказание тех, кто заболел в думе и правительстве - ну хотя бы штраф, дебил.
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Дядя Серёжа
1592528394
Правильно, заболел человек - штраф. Травмировался - в тюремный изолятор. А то развели тут... пандемию.
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