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    Мостовой – о коронавирусе в «Ростове»: «Клубу нужно выписать большой штраф, но снимать очки не стоит»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации вокруг матча «Сочи»«Ростов», который может быть отменен из-за карантина в ростовском клубе.

    «Матч в обычное время можно было легко перенести. Но здесь другая ситуация, к тому же все произошло из-за халатности. Поэтому, возможно, стоит наказать «Ростов» пожестче, выписать большой штраф.

    Но это неспортивная ошибка, тем более другие игроки не виноваты, халатность допустил один игрок. Поэтому резать сразу и снимать очки не стоит. Нужно посмотреть, как развернeтся ситуация», — прокомментировал Мостовой.

    Сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможности переноса матча между «Ростовом» и «Сочи», если оба клуба согласятся. В случае отказа сочинцев и неявки на игру «Ростова» последнему будет засчитано техническое поражение.

    «Ростов» в cреду ушел на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в команде заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1593

      Cleaner 1 час назад

      Почему о заболевших в Ростове нам рассказывает комментатор АРУСТАМЯН, а не ПРЕСС-СЛУЖБА клуба Ростов??? Похоже, там реально бардак.

      1
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      Рейтинг: +1490

      Genz 1 час назад

      Почему Сочи из-за идиота байрамяна должен жертвовать матчем. Пусть Ростов наказывает игрока, заразившего игроков.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +390

      NewLife 2 часа назад

      Я всегда считал, что для того, чтобы хорошо играть в футбол, нужен талант и мозги. Мостовой уже не первый раз доказывает, что мозги не обязательны. Он заменил собой следствие, прокурора и суд, и вынес приговор - большой штраф. Почему-то он не выступал за наказание тех, кто заболел в думе и правительстве - ну хотя бы штраф, дебил.

      2
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      Рейтинг: +1877

      giluxa1963 2 часа назад

      если сочи откажется то ростову надо выпустить на поле шестерых зараженных сочи само на поле не выйдет и им засчитают поражение

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